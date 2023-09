Ö1-Wirtschaftsmagazin „Saldo“ am 29.9.: „Südamerikas neue Rolle“

Wien (OTS) - Wie sich die Länder Südamerikas gegenüber den USA, EU und China positionieren ist Thema des von Volker Obermayr gestalteten „Saldo – das Wirtschaftsmagazin“ am Freitag, den 29. September um 9.42 Uhr in Ö1.

Coronafolgen, Krieg in der Ukraine, geopolitische Spannungen, Klimawandel oder Inflation – die globale Wirtschaft ordnet sich neu. Die drei großen volkswirtschaftlichen Blöcke USA, China und EU versuchen zumindest nicht an Gewicht zu verlieren. Neben Mexiko nimmt Südamerika dabei eine Schlüsselrolle ein. Die Länder verfügen über bedeutende Rohstoffe für die digitale und grüne Wirtschaft sowie die wichtigsten Biosphärenreservate der Welt. Für „Saldo“ hat sich Volker Obermayr die Entwicklung in Argentinien, Brasilien und Chile näher angesehen.

