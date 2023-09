Neue Studentenheimplätze für Wien

Neueröffnung STUWO Student Housing in der Strozzigasse

Während der frühere Wohnstandard in Studentenheimen die bekannten Zweipersonen-Zimmer waren, werden heute überwiegend Einzel-Apartments von der jungen Zielgruppe nachgefragt STUWO-Vorständin Valerija Karsai, MAS MBA

Wien (OTS) - Fresh und fesch! Nach großem Umbau eröffnet der gemeinnützige Studentenheimträger STUWO, pünktlich zum Semesterstart am 2. Oktober, seine neuen Wohnheimplätze und frischen Apartments in der Strozzigasse 6–8 in 1080 Wien in unmittelbarer Gehnähe zur Hauptuni und nahe der TU!

„ Während der frühere Wohnstandard in Studentenheimen die bekannten Zweipersonen-Zimmer waren, werden heute überwiegend Einzel-Apartments von der jungen Zielgruppe nachgefragt “, weiß die neue Vorständin Valerija Karsai, MAS MBA. Die Immobilienexpertin leitet seit Mai 2023 gemeinsam mit Finanzchef und Vorstand Mag. Diethard Hochhauser die Geschäfte der STUWO AG.

Dem Wunsch der Studierenden nach mehr Privatsphäre kommt nun auch das erste der mittlerweile insgesamt 21 STUWO-Heimen nach und bietet ein breites Spektrum an Apartment-Kategorien für insgesamt 274 Studierende an.

Die neuen Wohneinheiten punkten mit geräumigen Zimmern und einer Vielfalt an unterschiedlichen Wohnmöglichkeiten – vom Einzelzimmer in einer Dreier-WG, über großzügige Doppelzimmer-Apartments, moderne Single-Apartments bis zu geräumigen hellen Galerie-Wohnungen für Pärchen zu zweit oder auch alleine.

Besonders chic sind die Galerie-Apartments mit großen Panoramafenstern und einer zweiten Etage für den Schlafbereich.

Alle Apartments sind möbliert, verfügen über integrierte Kleinküchen mit Induktionsherd und Kühlschrank sowie Bad und WC und sind mit Schreibtischen, Stühlen, Schränken sowie Betten ausgestattet.

Je nach Kategorie finden die künftigen BewohnerInnen in ihren Apartments auf 25m² bis 44m² Platz, um zu wohnen, zu leben und zu lernen.

Für eine facettenreiche Community und den Austausch mit anderen BewohnerInnen aus bis zu hundert unterschiedlichen Nationen bietet STUWO zusätzlich gemütliche Gemeinschaftsküchen sowie Lern- und Musikräume, einen Fitnessraum, eine Wellnesslandschaft mit Sauna sowie eine hauseigene Waschküche.

Alle Apartments und Gemeinschaftsbereiche verfügen außerdem über eine schnelle Internetverbindung und WLAN, damit man nicht nur nach aktuellen technischen Standards studieren, sondern sich auch mit Freunden und Familie jederzeit connecten kann.

Die Preise starten bei 469 € pro Person im Pärchen-Apartment, 531 € für ein WG-Zimmer im Drei-Personen-Apartments bis zur eigenen Kleinwohnung ab 619 €.

In der All-in-Miete ist alles enthalten: Heizung, Warmwasser, Strom, unlimitiertes Internet und WLAN, GIS-Gebühr sowie eine regelmäßige Zimmerreinigung.

Die Freizeitangebote, wie etwa hauseigene Fitness- oder Wellnessräume, Sauna, Party- und Musikproberäume, sind bei STUWO selbstverständlich kostenfrei inkludiert.

Eine Anmeldung für das Sommersemester 2024 und das neue Uni-Jahr 2024/2025 ist ab sofort möglich.

Informationen zu allen STUWO-Studentenwohnheimen gibt es direkt unter www.stuwo.at sowie unter https://www.youtube.com/@stuwostudent.

