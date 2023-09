FPÖ – Kickl: Funktion des Außenpolitischen Sprechers des FPÖ-Klubs wird neu vergeben

Klubobmann Kickl nimmt Kasseggers Entschluss wohlwollend zur Kenntnis

Wien (OTS) - Nach dem Zurücklegen der Funktion des Außenpolitischen Sprechers des FPÖ-Parlamentsklubs durch NAbg. Axel Kassegger kündigte FPÖ-Bundesparteiobmann Klubobmann NAbg. Herbert Kickl an, dass Kasseggers Nachfolger in dieser Funktion in der nächsten Sitzung des Nationalratsklubs als zuständigem Beschlussgremium gewählt wird: „Ich nehme die Entscheidung Kasseggers, nicht mehr länger Außenpolitischer Sprecher des Klubs zu sein, wohlwollend zur Kenntnis. Er hat eingesehen, dass seine geplante Afghanistan-Reise ein riesengroßer Fehler war, dass eine solche Vorgangsweise nicht mit der Funktion des Außenpolitischen Sprechers kompatibel ist und daraus die logische Konsequenz gezogen. Kassegger ist mit diesem Schritt einer von mir beantragten Abwahl aus dieser Funktion in der kommenden Sitzung des Nationalratsklubs zuvorgekommen. Seine Einsicht und seinen jetzigen Rückzug als Außenpolitischer Sprecher interpretiere ich als einen Akt der tätigen Reue. Diese rasche Entscheidung ist auch ein Beweis dafür, dass die Fehlerkultur innerhalb unseres Klubs funktioniert.“

