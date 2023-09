Spatenstich für ALDI SÜD Holding: Neue Firmenzentrale vereint 1.200 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter an einem Standort

Salzburg (OTS) - Mit dem Bau der neuen Firmenzentrale in Salzburg will die ALDI SÜD Holding künftig Kompetenzen an einem Standort bündeln. Für das 34.000 m² große Gebäude setzt das Unternehmen auf eine moderne und klimafreundliche Bauweise samt Photovoltaikanlagen, E-Ladestationen und vielfältige Mitarbeiter-Benefits. Der Einzug ist für April 2026 geplant.

Der kürzlich erfolgte Spatenstich in der Moserstraße ist Startschuss für das größte Bauprojekt der ALDI SÜD Holding in Salzburg: Die neue 34.000 m² große Firmenzentrale wird künftig jene 1.200 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die derzeit noch auf sieben verschiedene Bürostandorte in Salzburg verteilt sind, an einem Standort versammeln. Klares Ziel für das Großprojekt: die optimalen Rahmenbedingungen für die Abteilungen und Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der ALDI SÜD Holding zu schaffen.

„Mit dem Bau unseres neuen Unternehmensgebäudes können wir nun auch Kompetenzen an einem Standort bündeln. Das bedeutet nicht nur mehr Effizienz in unseren Arbeitsprozessen, sondern auch ein noch stärkeres Zusammengehörigkeitsgefühl. Gemeinsam unter einem Dach können wir damit all unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern moderne Arbeitsplätze mit den gleichen Voraussetzungen bieten”, fasst Roland Steinwender, Managing Director der ALDI SÜD Holding, die Vision zusammen.

„Der heutige Spatenstich der neuen Firmenzentrale der ALDI SÜD Holding in unserer Landeshauptstadt markiert nicht nur den Auftakt für ein außergewöhnliches Bauprojekt, sondern ist auch ein starkes Bekenntnis zu unserem heimischen Wirtschaftsstandort und dem Erhalt zahlreicher, hochwertiger Arbeitsplätze in der Region. Das ungebrochene Interesse internationaler Großunternehmen, gerade auch in schwierigen Zeiten, stellt Salzburg ein hervorragendes Zeugnis als Gewerberegion aus – daran wollen wir auch in Zukunft festhalten“, betont Landeshauptmann Wilfried Haslauer.

Bürgermeister Harald Preuner erklärt: „Als Bürgermeister der Landeshauptstadt Salzburg freut es mich sehr, dass die ALDI SÜD Holding ihre neue Managementzentrale in unserer Stadt errichtet. Das zeugt davon, dass die Stadt Salzburg weiterhin ein attraktiver Standort für internationale Großunternehmen ist.“

Mit Abschluss der Bauarbeiten werden die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im April 2026 in das neue Unternehmensgebäude umsiedeln.

Zukunftsorientierte und nachhaltige Bauweise

Von den rund 34.000 m², die sich auf sechs Etagen und einem Untergeschoss erstrecken, werden etwa 22.000 m² als Büroflächen genutzt. Arbeitsplätze wechseln sich dabei mit Orten der Vernetzung und Besprechungsräumen ab - dadurch entstehen Zonen für konzentriertes Arbeiten und informelle Meetings. Eine offene Bürostruktur ermöglicht maximale Flexibilität für die Gestaltung der Arbeitsplätze und Veränderungen der Abteilungsgrößen in der Zukunft. Ein großzügiges Atrium mit Oberlicht erstreckt sich über alle Geschosse im zentralen Bauteil und bringt Tageslicht in alle Ebenen. Dabei wird auf ressourcenschonende Bauweise mit Sichtbeton gesetzt und natürliche sowie nachhaltige Materialien wie etwa Holz in der Pfosten-Riegel-Fassade oder Filz mit hohem Recycling-Anteil als Akustik-Element verwendet. Zur Stromversorgung tragen Photovoltaikanlagen auf den Dachflächen bei. Mit dieser nachhaltigen Bauweise wird die renommierte LEED-Zertifizierung nach dem Gold-Level angestrebt werden. Das internationale Gütesiegel LEED definiert Standards für umweltfreundliches, ressourcenschonendes und nachhaltiges Bauen.

Dafür investiert das Unternehmen in ein Gebäude mit Räumen für Teamzusammenarbeit und offenen Grundrissen für Mitarbeiterengagement sowie einer zukunftsorientierten Bauweise, um attraktive Arbeitsplätze zu schaffen.

So wird das neue Firmengebäude über Einrichtungen wie Mitarbeiterrestaurant, Cafeteria, Umkleideräume mit Duschen für jene, die mit dem Rad pendeln verfügen. Neben der Tiefgarage finden Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zudem eine Fahrradgarage und E-Ladestationen für E-Autos und E-Bikes. Terrassen, ein gemeinsamer Platz, Strauch- und Staudenbepflanzung, sowie schattenspendende neue und bestehende Baumbepflanzung garantieren auch außerhalb des Gebäudes für eine hohe Aufenthaltsqualität.

Internationale Ausrichtung

Die ALDI SÜD Holding unterstützt die internationalen Aktivitäten der Unternehmensgruppe ALDI SÜD. Mit der zentralen Drehscheibe in Salzburg und weiteren Standorten in Eberstalzell und Wien, beschäftigt die ALDI SÜD Holding insgesamt mehr als 1.500 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Diese sind in den Abteilungen Internationaler Einkauf, Finanzen und Administration, Beschaffung, Nachhaltigkeit und Lieferketten Management tätig. Gemeinsam mit ihren internationalen Standorten verfolgt die ALDI SÜD Holding konsequent das Ziel, qualitativ hochwertige Waren zu einem günstigen Preis anzubieten – um den Kunden das bestmögliche Preis-Leistungs-Verhältnis zu bieten. Dabei agieren wir effizient und nachhaltig und übernehmen Verantwortung gegenüber unseren Kundinnen und Kunden, Geschäftspartnern, Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, der Gesellschaft und der Umwelt.

Das Unternehmen setzt zudem auf gelebte Diversität und Internationalität und beschäftigt Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus über 72 verschiedenen Ländern.



Über die Unternehmensgruppe ALDI SÜD

Die Unternehmensgruppe ALDI SÜD, zu der auch die ALDI SÜD Holding gehört, ist in elf Ländern auf vier Kontinenten tätig und beschäftigt rund 186.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Der Lebensmittelhändler betreibt insgesamt mehr als 7.100 Filialen in Deutschland, Österreich, den USA, Großbritannien, Irland, Australien, der Schweiz, Slowenien, Ungarn, China und Italien.

