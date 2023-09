Generali bietet tageweise Absicherung für Freizeitaktivitäten

Freizeitrisiken wie etwa beim Wandern oder Mountainbiken durch Unfall- und Haftpflichtversicherung weltweit und bis zu 21 Tagen gedeckt.

Wien (OTS) - Das warme Spätsommerwetter lockt viele Unternehmungslustige in die Natur. Leider ist gerade in der Freizeit und beim Sport die Gefahr groß, sich zu verletzen, wie die aktuelle Unfallbilanz des Kuratoriums für Verkehrssicherheit zeigt: Im Jahr 2022 fielen so viele Menschen Unfällen zum Opfer, wie seit 1994 nicht mehr. Eine finanzielle Absicherung sollte daher keinesfalls fehlen. Die Generali Versicherung deckt mit einer tageweisen Unfall- und Privathaftpflichtversicherung kurzfristige Freizeitrisiken mit nur wenigen Klicks online ab.

„Mehr als die Hälfte der Österreicher_innen haben keine private Unfallversicherung und sind so vor den finanziellen Folgen nach einem Unfall nicht geschützt“, erklärt dazu Christoph Zauner, Leiter Retail und Corporate der Generali Versicherung. Er betont die Wichtigkeit einer entsprechenden Versicherung: „Der Unfallschutz ist eine der wesentlichsten Personenversicherungen und wird trotzdem immer noch von vielen unterschätzt. Bleibende Schäden und eine damit verbundene Invalidität können in vielen Fällen zu enormen Folgekosten führen. Auch die Gefahr eines völligen Entfalls der Erwerbsfähigkeit besteht.” Ähnliches gilt für das private Haftungsrisiko: Wenn eine Privatperson schuldhaft einen Schaden herbeiführt, wie einen Zusammenstoß beim Radfahren, kann das vor allem im Personenschadenbereich sehr rasch hunderttausende Euro Schadenersatz kosten.

Kurzfristig vorsorgen und online abschließen

Die Freizeitunfall- und Privathaftpflichtversicherung steht Personen im Alter von 15 bis 65 Jahren mit Hauptwohnsitz in Österreich zur Verfügung. Der Versicherungsschutz gilt weltweit und für eine frei wählbare Dauer zwischen einen und 21 Kalendertagen. Der Abschluss erfolgt online über die Website www.generali.at/tages-unfallversicherung. Zwei Pakete stehen zur Auswahl: der Freizeit-Sofortschutz, eine Unfall-Basisdeckung für Such-, Rettungs-, Bergungs- und Invaliditätskosten (ab 25 Prozent Dauerinvalidität) sowie kosmetische Operationen und der Freizeit-Sofortschutz Plus, der zusätzlich eine Privathaftpflichtversicherung umfasst. Die Prämie beträgt je nach gewählter Variante zwischen 4,42 und 7,61 Euro pro Tag. Die Bezahlung erfolgt mittels Kreditkarte oder PayPal, die Polizze wird per E-Mail zugestellt. Natürlich besteht auch weiterhin die Möglichkeit, den Freizeit-Sofortschutz über die Meine Generali App abzuschließen.

Bei diesem Text handelt es sich um eine unverbindliche Basisinformation für Medienvertreter; Informationen über Produkte und Services sind verkürzt bzw. vereinfacht dargestellt.

DIE GENERALI VERSICHERUNG AG

Die Generali Versicherung ist die drittgrößte Versicherungsgesellschaft in Österreich und Teil der Generali Group. Die Generali Group ist eine der größten globalen Versicherungsgruppen und Vermögensverwalter. Sie wurde 1831 gegründet und ist in 50 Ländern mit Prämieneinnahmen von insgesamt 81,5 Milliarden Euro im Jahr 2022 vertreten. Mit mehr als 82.000 Mitarbeiter_innen, die 69 Millionen Kund_innen betreuen, nimmt die Generali eine führende Position in Europa ein und gewinnt auch in Asien und Lateinamerika zunehmend an Bedeutung. Im Mittelpunkt der Generali Strategie steht das Bestreben, ein Lifetime Partner für die Kund_innen zu sein, das durch innovative und personalisierte Lösungen, erstklassige Kundenerfahrungen und digitalisierte globale Vertriebskapazitäten erreicht wird. Die Generali hat die Nachhaltigkeit vollständig in alle strategischen Entscheidungen integriert, um für alle Stakeholder Werte zu schaffen und gleichzeitig eine gerechtere und widerstandsfähigere Gesellschaft aufzubauen. Die Generali Österreich gehört zu der im Jahr 2022 neu geschaffenen Business Unit „Deutschland, Österreich und Schweiz“ (DACH). Mit rund 19,6 Milliarden Euro Prämieneinnahmen und mehr als 12 Millionen Kund_innen ist die neue Business Unit der Generali Group eine der führenden Erstversicherungsgruppen in Deutschland, Österreich und der Schweiz.



Rückfragen & Kontakt:

Generali Versicherung AG

Angelika Knap

Pressesprecherin

(01) 534 01-12443

presse.at @ generali.com

www.generali.at