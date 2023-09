„waldviertelpur“ 2023 am Rathausplatz Wien offiziell eröffnet

LH Mikl-Leitner: „Das Waldviertel verbindet das, was uns in Niederösterreich ausmacht: Tradition und Moderne“

St. Pölten (OTS) - Zum 18. Mal wurde am heutigen Mittwoch das „waldviertelpur“-Fest am Wiener Rathausplatz unter dem Motto „authentisch, echt und pur“ eröffnet. Gemeinsam mit zahlreichen Besucherinnen und Besuchern sowie Gästen aus Politik, Wirtschaft und Tourismus nahm Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner die offizielle Eröffnung mit dem traditionellen Bieranstich vor.

„Heute haben wir die Chance, mitten in der Bundehauptstadt einzutauchen in das Waldviertel“, sagte Mikl-Leitner, „und das Waldviertel verbindet das, was uns in Niederösterreich ausmacht:

Tradition und Moderne.“ Die Region habe viel zu bieten:

„Kilometerlange Radwege, Wanderwege, Moore, eine außergewöhnliche Naturlandschaft“, genauso wie wunderbare Stifte, Klöster und Burgen, „die immer wieder wunderschöne Kulissen für unsere Kulturveranstaltungen darstellen.“ Überdies stehe das Waldviertel mit seinen natürlichen Heilvorkommen, der intakten Natur und seinen Gesundheits- und Wohlfühlbetrieben wie kaum eine andere Region für das Thema Gesundheit.

Wienerinnen und Wiener machten den Hauptanteil der Ausflügler und Nächtigungsgäste im Waldviertel aus, erklärte die Landeshauptfrau, denn das Waldviertel liege nah an Wien und so könne man der Hektik der Stadt rasch entfliehen. Zudem seien die Wienerinnen und Wiener „Genussmenschen, die die Waldviertler Natur, die wunderbare Landschaft und das Handwerk schätzen.“ Vor allem kämen die Gäste aber wegen der Menschen, die im Waldviertel leben, war Mikl-Leitner überzeugt: „Traditionsbewusste, innovative, gemütliche, hemdsärmelige und verbindende Herzensmenschen.“

Abschließend unterstrich sie besonders die Arbeit des Waldvierteltourismus, „der all das in den Mittelpunkt stellt, worauf wir im Waldviertel stolz sind.“

Zu Wort kam im Rahmen der Eröffnung auch Karl Schwarz, Geschäftsführer und Inhaber der Waldviertler Traditionsbrauerei in Zwettl und Gründervater des „waldviertelpur“-Festes, der den Grundgedanken der Veranstaltung erklärte, der bis heute derselbe sei, nämlich „Produzenten, Handwerk und Tourismus auf eine gemeinsame Bühne zu bringen.“

Fritz Weber, Aufsichtsratsvorsitzender Destination Waldviertel GmbH, und Geschäftsführerin Kristiane Spiegl holten die Vorzüge des Waldviertels, wie unter anderem das milde Reizklima, sowie das breitgefächerte Ausflugs- und Urlaubsangebot der Region in ihren Statements vor den Vorhang.

Musikalisch begleitet wurde die „waldviertelpur“-Eröffnung von der Gemeindemusikkapelle Bad Traunstein und für echte Waldviertler Tradition auf der Bühne sorgten auch die Martinsberger Schuhplattler. An drei Tagen, bis Freitag, 29. September, freuen sich 100 Aussteller, die Besucherinnen und Besucher für ihr Waldviertel zu begeistern und ihnen den Geschmack, die Lebensfreude, das Handwerk und die Gesundheit der Region näherzubringen.

Alle Informationen zum bunten Programm von „waldviertelpur“ online unter www.waldviertel.at/waldviertelpur

