Neue Konzert- und Show-Highlights und Vorverkaufstarts von oeticket für einzigartige Momente

oeticket präsentiert ein facettenreiches Bouquet an Events, Konzerten und Aktionen für Musikliebhaber sowie einen spannenden „Deal der Woche“.

oeticket entfacht die Vielfalt des kulturellen Live-Entertainments in einen Herbst voller Highlights: Von Deutschrap bis zur Adventsklassik ist für jeden Musikgeschmack etwas dabei. Dieser kulturelle Facettenreichtum verdient eine große Bühne, und oeticket ist der Schauplatz für alles, was das Land an Unterhaltung zu bieten hat Christoph Klingler, CEO, CTS EVENTIM Austria

Wien (OTS/LCG) - Ein fulminanter Auftakt in die Herbstsaison! oeticket ist die erste Adresse für Entertainment-Fans und bringt eine ganze Palette an vielfältigem Entertainment an den Start. Dieser Monat wartet zum Ende hin noch mit sensationellen Verkaufsstarts und Pre-Sales auf sowie mit spektakulären Ski Openings und dem brandaktuellen „Deal der Woche" für Schnäppchenjäger auf.

oeticket eröffnet die Ski-Saison mit Robbie Williams und Pizzera & Jaus

Nach dem Adrenalinkick auf der Piste geht die Party erst richtig los! Ski-Fans erwartet heuer wieder ein musikalisches Spektakel, das den Höhepunkt der Gipfelsaison markiert: Der charismatische Entertainer und Superstar Robbie Williams wird die Massen am 7. und 8. Dezember 2023 beim wohl legendärsten Ski Opening in Schladming in Ekstase versetzen! Doch das ist noch längst nicht alles: Am 2. Dezember 2023 erwartet die Besucher beim Ski Opening in Obertauern ein Konzert im Schnee des österreichischen Erfolgsduos Pizzera & Jaus. Die beiden sind übrigens demnächst auch im Kino in „Pulled Pork“ zu sehen.

Deal der Woche: Afrika! Afrika!

Vom 26. September bis zum 2. Oktober 2023 bietet oeticket die Chance, das beeindruckende Spektakel „Afrika! Afrika!“ – nach einer Idee von André Heller – zu einem reduzierten Preis von bis zu minus 30 Prozent zu erleben. Die Premiere findet am 5. Oktober 2023 in Dornbirn statt. Danach tourt die Show bis zum März 2024 in ganz Österreich. Spektakulär, fantasievoll, träumerisch, intensiv und ein wenig exzentrisch wollen die neuen Produzenten Hellers Erbe weiterführen und stellen für die Tournee ein komplett neues Programm auf die Beine. Ermäßigte Tickets sind erhältlich auf oeticket.com sowie in allen oeticket-Vorverkaufsstellen.

Am 7. Oktober 2023 feiert „Rock Me Amadeus – Das Falco Musical“ Weltpremiere im Wiener Ronacher. Tickets für diese einzigartige Show sowie für viele weitere Musical-Highlights sind ab sofort erhältlich auf oeticket.com.

Jetzt Tickets sichern: Die Verkaufsstarts des Monats

Die heißesten Konzerte des Jahres stehen vor der Tür und oeticket präsentiert eine atemberaubende Liste von Weltklassekünstlern und spektakulären Veranstaltungen. Von der geballten Energie von Apache 207 über die mitreißenden Performances von Jason Derulo bis hin zu den unvergesslichen Auftritten von Wanda und James Arthur – sie alle sind Teil des vielfältigen Programmes in einem Jahr voller musikalischer Höhepunkte und unvergesslicher Erlebnisse.



Für diese Event-Highlights gibt es ab sofort Tickets auf oeticket.com:



14.11.2023 Hot Water Music – 30th Anniversary, Wien, Simm City

09.12.2023 Das Adventskonzert mit den Wiener Sängerknaben und Gästen (u.a. Angelo Kelly, Wolfgang Ambos, René Kollo, Seven, Lenka Graf), Wien, Wiener Stadthalle D

30.01.2024 Bury Tomorrow, Wien, Simm City

09.02.2024 Electric Callboy – Tekkno World Tour, Wien, Wiener Stadthalle D

14.02.2024 Giant Rooks, Wien, Planet.tt Gasometer

24.02.2024 James Arthur, Wien, Planet.tt Gasometer

01.03.2024 Electric Callboy – Tekkno World Tour, Innsbruck, Olympiahalle

23.03.2024 Jason Derulo, Wien, Wiener Stadthalle D

12.04.2024 Scooter, Wien, Wiener Stadthalle D

17.04.2024 Dave Matthews Band, Wien, Planet.tt Gasometer

19.04.2024 Joe Bonamassa, Wien, Wiener Stadthalle F – ab 27.09. im Verkauf

30.04.2024 Rocketman in Concert, Der Blockbuster mit Live-Orchester, Wien, Wiener Stadthalle D

15.05.2024 Apache 207, Wien, Wiener Stadthalle D

31.05.2024 Wanda, Gmunden, Rathausplatz

19.07.2024 Wanda, Graz, Freiluftarena B

19.07.2024 Toto & Guests (Uriah Heep & Slade), Schlosswiese Moosburg

30.08.2024 Wanda, Kufstein, Festung

20. – 21.09.2024 Starnacht aus der Wachau, Veranstaltungsgelände Rossatzbach

26.11.2024 Da Capo Udo Jürgens – Die Original-Show mit dem Orchester Pepe Lienhard & Gästen, Wien, Wiener Stadthalle



Fans von Rod Stewart haben jetzt noch die Chance, die letzten Tickets für sein Konzert am 2. Juli 2024 in der Wiener Stadthalle zu sichern.

Demnächst im Verkauf: Jetzt Termine vormerken, um die besten Plätze zu sichern

Musikbegeisterte dürfen sich ab ab 28. September 2023 auf den Pre-Sale für das begehrte „Electric Love Festival“ von 4. bis 6. Juli 2024 am Salzburgring freuen. Weiters gehen folgende Musikerlebnisse in den Verkauf:



16.02.2024 Only the Poets, Wien, Flex – ab 29.09. im Verkauf

28.02.2024 Tinlicker, Wien, Ottakringer Brauerei – ab 29.09. im Verkauf

16.03.2024 Sophie Ellis-Bextor, Wien, WUK – ab 29.09. im Verkauf

04. – 06.07.2024 Electric Love, Plainfeld, Salzburgring – ab 28.09. im Verkauf

21.09.2024 LEA, Wien, Planet.tt Gasometer – ab 13.10. im Verkauf

Alle Tickets, Termine und weiteren Informationen finden sich auf oeticket.com.

Tipp: Auf oeticket.com kann mich sich auch ganz einfach für seine Lieblingsacts anmelden und laufend spannende Neuigkeiten zu Tourstarts erhalten.

