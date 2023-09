Wiener Gesundheitsförderung – WiG und Österreichische Gesundheitskasse starten Kampagne „Karies ist unerträglich...“

Dennis Beck, Martin Heimhilcher und Bettina Schreder präsentieren mit Gesundheitsstadtrat Peter Hacker Awareness-Kampagne für Mund- und Zahngesundheit bei Kindern

Wien (OTS) - Die Wiener Gesundheitsförderung – WiG und die Österreichische Gesundheitskasse (ÖGK) starten mit Unterstützung der Landeszahnärztekammer für Wien (LZÄK Wien) ihre Awareness-Kampagne im Rahmen des Programms „Tipptopp. Gesund im Mund und rundherum“, um für die Bedeutsamkeit von Mund- und Zahngesundheit bei Kindern zu sensibilisieren. Dabei tritt der Tipptopp-Zahn mit zentralen Botschaften in Aktion und tourt bis Ende Dezember auch Wienweit durch die Stadt. „Ein gesunder Mund und gesunde Zähne sind wichtig für das eigene Wohlbefinden. Mit der Kampagne möchten wir Bewusstsein schaffen für Mund- und Zahngesundheit der `kleinen´ Wienerinnen und Wiener, um so die Entwicklung und den Erhalt gesunder Zähne zu fördern“, so Gesundheitsstadtrat Peter Hacker und WiG-Geschäftsführer Dennis Beck bei der Präsentation der Kampagne.

„Gesunde Zähne sind ein wesentlicher Teil der Gesundheitsförderung bei Kindern, aber auch bei Erwachsenen. Wir begrüßen diese Kampagne, denn je früher Kinder sensibilisiert werden, umso nachhaltiger wird die Gesundheitskompetenz gestärkt“, unterstreicht Ing. Martin Heimhilcher, Vorsitzender des Landesstellenausschusses der Österreichischen Gesundheitskasse in Wien. Und Dr.in Bettina Schreder, Präsidentin der Landeszahnärztekammer für Wien, hebt das tägliche Zähneputzen und Nachputzen durch die Eltern vom ersten Zahn bis zum 10. Lebensjahr an, hervor. „Zur Förderung von nachhaltig gesunden Zähnen sollte Zähneputzen von Anbeginn zu einem täglichen Ritual werden. Auch der regelmäßige Zahnärzt*innenbesuch sowie die mundgesunde Ernährung tragen einen wesentlichen Teil dazu bei“, so Schreder.

Tipptopp-Zahn tritt in Aktion und vermittelt kindgerechte Botschaften

Im Mittelpunkt der Kampagne steht bildlich der Zahn – witzig illustriert und leicht verständlich werden die zentralen Botschaften zur Förderung von Mundgesundheit bei Kindern vermittelt: morgens und abends Zähne putzen, regelmäßig zur / zum Zahnärzt*in gehen und mundgesunde Ernährung. Über Print, digitale Displays und Social Media transportiert die Kampagne die wichtigsten Botschaften für Mundgesundheit mittels drei ausdrucksstarker Sujets.

„Karies ist unerträglich, darum putze ich mich zweimal täglich!“

So sollen die Themen Mundgesundheit und Zähneputzen in den Fokus gestellt werden. Denn für die gesunde Entwicklung von Kindern ist es wichtig, von Anfang an auf die Zahn- und Mundgesundheit zu achten – und das geht ganz leicht!

„Zweimal im Jahr lass ich’s mir gut gehen, und mich von allen Seiten ansehen.“

Damit Zähne gesund bleiben, ist die regelmäßige Kontrolle wichtig – und das noch bevor es weh tut! Das dient nicht nur zur Vorbeugung, sondern lässt die Zähne gesund wachsen und auch gesund bleiben. Die Besuche bei Zahnärzt*innen werden so zum Kinderspiel!

„Ich trink Wasser, das ist klar. Denn so geht’s mir wunderbar!“

Eine (mund-)gesunde Ernährung spielt für den Erhalt gesunder Zähne eine wichtige Rolle, ist einfach und schmeckt. Schädigende zucker- und säurehaltige Getränke sollen vermieden werden - Wasser ist also der ideale Durstlöscher!

Die Sujets und die Videos der Kampagne sind downloadbar unter wig.or.at/tipptoppkampagne

Erlebbare Mundgesundheit – Tipptopp-Zahn tourt bis Ende Dezember durch Wien

Bei Wienweit stattfindenden Aktionen wird die Kampagne wortwörtlich ins Leben gerufen: Wiener*innen sollten ab den Herbstferien bis zum Jahresende Ausschau nach dem Tipptopp-Zahn halten, der durch die Stadt tourt und Kindern, deren Eltern, Erziehungsberechtigten und Betreuungspersonen die Bedeutung gesunder Zähne vermittelt und zum Mitmachen einlädt. Spielerisch soll so die Awareness für Mundgesundheit von Kindern gesteigert sowie niederschwellig über Mund- und Zahngesundheit informiert werden. Auch beim Christkindlmarkt am Wiener Rathausplatz wird heuer Zahngesundheit großgeschrieben. In der Kinderhütte wird erstmalig das in Schulen beliebte Tipptopp-Zahntheater aufgeführt. So können Kinder und Eltern eine lustige und zugleich informative Aufführung erleben.

Unterstützt werden die Aktionen von Wiener Zahnärzt*innen und Tipptopp-Mundgesundheitsexpert*innen, bei denen sich die Kids aber auch Erziehungsberechtigte sowie alle Interessierten direkt Informationen zur Mund- und Zahngesundheit holen können. Termine und Orte sind auf wig.or.at/termine zu finden.

Entstanden ist die Awareness-Kampagne der Wiener Gesundheitsförderung - WiG und der Österreichischen Gesundheitskasse (ÖGK) im Rahmen des Programms „Tipptopp. Gesund im Mund und rundherum“ der WiG und wird von der Landeszahnärztekammer für Wien (LZÄK Wien) unterstützt. Die Umsetzung der Kampagne erfolgt in Zusammenarbeit mit stadt wien marketing (swm).

Über das Programm „Tipptopp. Gesund im Mund und rundherum“

„Tipptopp. Gesund im Mund und rundherum“ ist ein Programm der Wiener Gesundheitsförderung – WiG für Wiener Kinder im Alter von 0 bis 12 Jahren, deren Eltern und Erziehungsberechtigte. Die Maßnahmen dienen zur Förderung der Mundgesundheit in Wiener Kindergärten und Schulen. Im Zuge der Gesundheitsreform wurde von der Sozialversicherung und der Stadt Wien ein Landesgesundheitsförderungsfonds (LGFF) eingerichtet. Das Programm „Tipptopp. Gesund im Mund und rundherum“ wird daraus finanziert und von der Wiener Gesundheitsförderung – WiG geleitet. Die Steuerung des Programms erfolgt gemeinsam mit der Österreichischen Gesundheitskasse. Umsetzungspartner ist PROGES. Nähere Informationen zum Programm gibt es unter www.tipptopp.wien.

Über die Wiener Gesundheitsförderung - WiG

Die Wiener Gesundheitsförderung – WiG ist eine gemeinnützige Gesellschaft der Stadt Wien und gilt als wichtige Säule im Gesamtkonstrukt des Gesundheitssystems. Sie initiiert und organisiert Projekte, Programme und Förderungen, die zu mehr Gesundheit und Wohlbefinden der Wiener*innen beitragen und die unterschiedlichen Lebenswelten noch gesünder gestalten – von Kindergärten über Schulen, Betriebe bis zu Senior*innen-Einrichtungen und Krankenhäusern.

