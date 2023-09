Goldener Rathausmann für Marathon-Rekordmann Kipchoge

Wien (OTS/RK) - Bürgermeister Michael Ludwig hat heute, Mittwoch, im Wiener Prater Marathon-Rekordmann Eliud Kipchoge den Goldenen Rathausmann überreicht. Auf Einladung des Vienna City Marathons kehrte Kipchoge nach vier Jahren an die Stätte seines erfolgreichen Weltrekordversuchs zurück, wo er als bisher einziger Mensch am 12. Oktober 2019 in der Prater Hauptallee die Marathondistanz von 42,196 Kilometer in unter zwei Stunden absolviert hatte. Für diesen Lauf in exakt 1:59:40,2 Stunden und seine Rolle als Sport-Vorbild wurde er von Stadtchef Ludwig im Beisein der kenianischen Botschafterin Mary Mugwanja nun mit der selten verliehenen Statuette geehrt.



„In Wien ist Laufen eine der beliebtesten Sportarten. Wer morgens hier auf der Prater Hauptallee unterwegs ist, weiß, wovon ich spreche“, sagte der Bürgermeister. Dass die Prater Hauptallee als Welterbe der internationalen Leichtathletik ausgezeichnet wurde, sei vor allem jenen zu verdanken, die seit 1984 den Vienna City Marathon ausrichten, so Ludwig. „Sie haben mit einer unglaublichen Leichtigkeit diese Zwei-Stunden-Barriere durchbrochen, die bei uns allen, die ihren Lauf vor vier Jahren verfolgt haben, ein wirkliches Gänsehaut-Feeling verursacht“, schilderte Wiens Bürgermeister seine Eindrücke in Richtung Eliud Kipchoge. „Sie sind auch ein Vorbild für alle, täglich Sport zu betreiben und Stück für Stück besser zu werden“, meinte Ludwig. Als Botschafter der Schulinitiative „The Daily Mile“ nutze Kipchoge außerdem seine Prominenz, um Kinder zu täglicher Bewegung zu animieren.

Eröffnet wurde auch die 1:59-Sprintchallenge auf der Prater Hauptallee, unter anderem von Kindern der Ganztagesvolksschule Aspernallee. Die markierte Übungsstrecke von 352,6 Metern entspricht genau jener Distanz, die der Kenianer bei seinem Rekord-Marathonlauf in jeder Minute zurückgelegt hatte. Alle Interessierten können nun versuchen, sich dieser Zeit anzunähern oder sie zu unterbieten. (Schluss) nic

