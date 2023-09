ORF-III-Wochenhighlights 2. bis 8. Oktober: „Erlebnis Bühne“ aus dem MusikTheater an der Wien, „Klassik am Odeonsplatz“

Außerdem: Hommage an Hugo Wiener in „Soundcheck Österreich“; „Kultur Heute“-Spezial zur „ORF-Langen Nacht der Museen“

Wien (OTS) - Vierteiliger „ORF III Themenmontag“, u. a. mit dem „Wein-Check Österreich“

Weißer Spritzer, gemischter Satz oder Rosé – der Rebensaft ist aus Wien nicht wegzudenken. Doch nicht jeder Wein, der hierzulande teuer verkauft wird, ist auch sein Geld wert. Bis zu 300 Zusatzstoffe können bei der Produktion eingesetzt werden. In „Wein-Check Österreich“ (20.15 Uhr) prüft Reporterin Anna Illenberger für den „ORF III Themenmontag“ am 2. Oktober gemeinsam mit einem Winzer das Angebot von Supermarkt bis Vinothek. Weiter geht es mit „Milch bringts – oder nicht?“ (21.05 Uhr) und „Lege packt aus – Merkwürdige Milchprodukte“ (21.55 Uhr). Abschließend dreht sich alles um „Die Tricks der Lebensmittelindustrie – Faschiertes, Bratfisch und Pudding“ (22.45 Uhr).

„ORF III Kulturdienstag“: Letzte Ausgabe „Wiener Plätze – Spaziergänge mit Karl Hohenlohe“

Im „ORF III Kulturdienstag“ am 3. Oktober führt Moderator Karl Hohenlohe in der dritten und letzten Ausgabe der „Erbe Österreich“-Neuproduktion „Wiener Plätze“ (20.15 Uhr) an historische Orte der Stadt. Etwa zum Petersplatz, der im mittelalterlichen Wien eine wichtige Rolle gespielt hat oder aber auch zum Bauernfeldplatz, wo sich an den Gestaden der Rossau im Barock prächtige Palais entwickelt haben. Zwei weitere Filme der Sendeleiste zeigen anschließend „Wiens verborgene Palais“ (21.05 Uhr) und „Wien zur Kaiserzeit – Bilder von damals“ (21.55 Uhr). Eine Ausgabe des Quizformats „Wunder oder Plunder“ (22.45 Uhr) mit Wolfgang Böck beschließt den Abend.

Gesundheit in ORF III: „MERYN am Montag“; „treffpunkt medizin“-Doppel am Mittwoch

In einer neuen Ausgabe der Call-in-Sendung „MERYN am Montag“ (18.45 Uhr) anlässlich des multimedialen ORF-Schwerpunkts zum Thema Gesundheit und Pflege dreht sich alles um das Thema „Pflege zu Hause“. Wenn die eigenen Eltern pflegebedürftig werden, sind viele Angehörige überfordert. Zwischen 24-Stunden-Pflege und pflegenden Angehörigen – wie funktioniert die Betreuung zu Hause in Österreich? ORF-Gesundheitsexperte Siegfried Meryn und Birgit Meinhard-Schiebel, Präsidentin der Interessengemeinschaft pflegender Angehöriger, beantworten die Fragen der Zuseher:innen.

In „treffpunkt medizin“ am Mittwoch, dem 4. Oktober, befasst sich die Dokumentation „Viva la Vulva“ (22.30 Uhr) von Gabi Schweiger mit dem häufig tabuisierten weiblichen Körperteil und dessen Darstellung – quer durch die Kulturen, verschiedenen Kunstsparten und Zeitalter. Anschließend widmet sich die Filmemacherin in „Penissimo" (23.30 Uhr) dem männlichen Gegenstück des weiblichen Geschlechtsorgans.

Doku-Highlights in „Heimat Österreich“, „Landleben“ und „Land der Berge“

Am Mittwoch präsentiert „Heimat Österreich“ in einer neuen Ausgabe das Leben „An der steierischen Apfelstraße“ (20.15 Uhr) und besucht Menschen, die hier verwurzelt sind. Eine „Landleben“-Premiere führt danach erst „Rund um die Obertauern“ (21.05 Uhr) und schließlich in einer weiteren Folge „Durchs Stubaital“ (21.55 Uhr). Am Donnerstag, dem 5. Oktober, stehen zwei „Land der Berge“-Filme auf dem Spielplan:

„Bergbauernleben: Der Herbst“ (20.15 Uhr) und „Mit den Bergbauern durchs Jahr“ (21.10 Uhr).

„Donnerstag Nacht“ mit „Kabarett im Turm“-Doppel und „Soundcheck Österreich“

In der „Donnerstag Nacht“ am 5. Oktober gibt’s wieder „Kabarett im Turm“: Für beste Unterhaltung sorgt ab 22.00 Uhr zunächst Heinz Marecek mit dem Programm „Das ist ein Theater!“, danach folgen „Fälbl & Pichowetz – Der G'scheite und der Blöde“ (22.55 Uhr) mit Christoph Fälbl und Gerald Pichowetz. Abschließend steht eine Hommage an Hugo Wiener – einen Großmeister der Kleinkunst, dessen Witz und Raffinesse nachfolgende Kabarettisten-Generationen prägte – auf dem Spielplan:

Unter dem Motto „Was wäre Wien ohne den Wiener“ gestalten Katharina Hohenberger und Katharina Straßer im ORF RadioKulturhaus einen wunderbar unterhaltsamen Abend im Zeichen der Ikone – zu sehen in einer neuen Ausgabe „Soundcheck Österreich“ (23.55 Uhr).

Politik in ORF III mit „Zur Sache“

Am Freitag, dem 6. Oktober, diskutieren im neuen Politikformat „Zur Sache“ (20.15 Uhr) wieder hochkarätige Gäste über das Thema der Woche, das Österreich bewegt. Spannend, kontrovers und hintergründig – künftig rücken brisante, strittige innen-, außen- und gesellschaftspolitische Themen im rundum erneuerten Studio in den Mittelpunkt. Das Thema der Sendung bzw. die Gäste sind derzeit noch nicht fixiert.

„zeit.geschichte“-Schwerpunkt u. a. zum 85. Geburtstag von Heinz Fischer

Den 85. Geburtstag von Alt-Bundespräsident Heinz Fischer würdigt ORF III am Samstag, dem 7. Oktober, mit einem mehrteiligen „zeit.geschichte“-Schwerpunkt. Den Anfang macht ab 9.25 Uhr „Das ganze Interview“ aus dem Jahr 2018. Darin sprach der ehemalige ORF-Generaldirektor Alexander Wrabetz mit dem Ausnahmepolitiker über sein politisches, aber auch privates Leben. Ab 10.05 Uhr führt der Vierteiler „Auf den Spuren der Republik“ durch 100 Jahre Republiksgeschichte – von 1918 bis 2018. Abschließend porträtiert ein Film der „Baumeister der Republik“-Reihe (13.10 Uhr) das Leben und die politische Karriere des Jubilars.

Im Hauptabend widmet sich ein vierteiliger „zeit.geschichte“-Abend anlässlich des 15. Todestags des Kärntner Landeshauptmanns Jörg Haider dessen politischem Wirken. In der Dokumentation „Der letzte Tag“ (20.15 Uhr) dreht sich alles um den 10. Oktober 2008, an dem sich der tödliche Autounfall Haiders ereignete. Auf „Die Stunde des Jörg Haider“ (21.10 Uhr) und „Geschichte eines Grenzgängers“ (22.00 Uhr) folgt die Dokumentation „Die Geschichte des Dritten Lagers“ (22.50 Uhr).

„Erlebnis Bühne mit Barbara Rett“: „Les Martyrs“ aus dem MusikTheater an der Wien; „Klassik am Odeonsplatz 2023“ aus München

Am Sonntag, dem 8. Oktober, präsentiert „Erlebnis Bühne“ zwei Highlights: Starpianist Lang Lang spielt Edvard Griegs Klavierkonzert bei „Klassik am Odeonsplatz 2023“ (20.15 Uhr). Dirigiert von Andrés Orozco-Estrada, spielen die Münchner Philharmoniker außerdem Musik von Wagner, Strauss und Tschaikowsky. Ab 22.00 Uhr erwartet die Zuseher/innen mit der Oper „Les Martyrs“ eine „Donizetti-Rarität aus dem MusikTheater an der Wien“ (22.00 Uhr). Die Neuproduktion eröffnete die aktuelle Saison des Hauses, der polnische Regisseur und Choreograf Cezary Tomaszewski fokussiert auf die tragische Geschichte Armeniens während der Zeit der spätantiken Christenverfolgung. Pauline steht nicht nur zwischen zwei Religionen, sondern zwischen ihrem Ehemann Polyeucte und ihrem ehemaligen Geliebten, dem römischen General Sévère. Es singen u. a. Roberta Mantegna (Pauline), John Osborn (Polyeucte) und Mattia Olivieri (Sévère). Jérémie Rhorer ist am Pult des ORF Radio-Symphonieorchesters Wien zu erleben.

„Kultur Heute“ bei der 23. „ORF-Langen Nacht der Museen“; TV-Schwerpunkt zu Helmut Qualtinger

ORF III zelebriert die „ORF-Lange Nacht der Museen“ auch heuer gemeinsam mit dem TV-Publikum und begibt sich in „Kultur Heute“ auf einen Streifzug durch die vielseitigen musealen Einrichtungen des Landes. So meldet sich das ORF-III-Moderationstrio Ani Gülgün-Mayr, Peter Fässlacher und Patrick Zwerger von Montag, dem 2. Oktober, bis Freitag, den 6. Oktober, täglich um 19.45 Uhr mit Spezialausgaben aus einer anderen Kunstausstellung und begrüßt spannende Gäste zum Interview. Dabei führt die Sendung u. a. in die Albertina Modern und ins Theatermuseum.

Im Rahmen der Museumswoche widmet sich ein weiteres „Kultur Heute Spezial“ am Donnerstag, dem 5. Oktober, dem 75. Geburtstag von Gottfried Helnwein. Zum Abschluss der Schwerpunkt-Woche stehen in einer weiteren Spezialausgabe am Freitag Leben und Wirken des Schauspielers Helmut Qualtinger im Fokus, dessen Geburtstag sich am 8. Oktober zum 95. Mal jährt. Im Hauptabend würdigt ORF III den heimischen Ausnahmekünstler mit einer Auswahl an Produktionen, u. a. mit der Doku „Qualtinger“ (21.05 Uhr) oder dem „Herr Karl“-Kult-Monolog (22.40 Uhr) aus dem Jahr 1961. Der Geburtstagsreigen geht am Samstag weiter, u. a. mit „Qualtinger:

Dachl über'm Kopf“ (23.45 Uhr).

Weitere Details zum Programm von ORF III Kultur und Information sind unter tv.ORF.at/orf3 abrufbar.

Rückfragen & Kontakt:

http://presse.ORF.at