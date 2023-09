ASFINAG baut Vertriebsnetz deutlich aus – Konzession an drei Partner zum Online-Vertrieb von Digitalen Mautprodukten vergeben

Breite Mautpalette soll Kund:innen noch besser versorgen – Verkaufsstart auf den jeweils eigenen Online-Portalen ab 1. Dezember 2023

Wien (OTS) - In ganz Europa will die EU die Rahmenbedingungen für Maut vereinheitlichen. Vor diesem Hintergrund baut die ASFINAG ihr bisher jetzt schon umfassendes Vertriebsnetz weiter aus – und zwar mit einem neuen Weg. Im Rahmen einer EU-weiten Ausschreibung wurden Konzessionäre gesucht und gefunden, die künftig als Online-Vertriebspartner die Versorgung der Kund:innen weiter optimieren sollen. Den Zuschlag erhielt dabei „ADAC Reise und Medien GmbH“, „Autopay Mobility“ und „tolltickets „bzw. „Kapsch TrafficCom“.

„Wir sind erfreut, dass wir mit diesen autorisierten Vertriebspartnern unseren Online-Vertrieb deutlich ausbauen und verbessern können. Alle Konzessionäre bieten die breite Palette an Digitalen Mautprodukten auf jeweils eigenen Online-Vertriebswegen an, können hier Digitale Vignetten und Digitale Streckenmaut mit sofortiger Gültigkeit anbieten. Das heißt, dass Kund:innen noch besser, einfach und mit noch mehr Vorteilen zu ihren Mauttickets kommen werden“, so ASFINAG-Vorstand Josef Fiala.

Umfassendes Programm inklusive Kund:innen-Betreuung

Die Ausschreibung sieht vor, dass ab spätestens 1. Dezember 2023 diese Partner Digitale Mautprodukte über jeweilige Webseiten und Apps vertreiben. Das beinhaltet neben der 10-Tages-Vignette, den Einzeltickets der Digitalen Streckenmaut und dem Service FLEX. Darüber hinaus sind die Konzessionäre dazu verpflichtet, neben diesem Online-Shop auch ein eigenes Kundenmanagement anzubieten. „Das bedeutet umfassenden Kundensupport mit einer Hotline oder einem Online-Chat – für den Fall, dass Kund:innen Hilfe und Unterstützung benötigen“, so ASFINAG-Geschäftsführer Claudia Eder.

Weil das Risiko eines etwaigen Rücktritts vom Kauf durch das rechtliche Modell beim Konzessionär liegt, können die online gekauften Mautprodukte mit sofortiger Gültigkeit verkauft werden. Das ist ein großer Vorteil für den Einkaufskomfort und Produktabsatz von Vignetten und Streckenmauttickets. Die vertraglich festgelegte Laufzeit dieser neuartigen Zusammenarbeit beträgt fünf Vignetten-Jahre. Darüber hinaus stellt die ASFINAG sicher, dass dort verkaufte Digitale Mautprodukte zum verordneten Preis veräußert werden. Denn: Immer wieder bieten inoffizielle Verkaufsstellen Mautprodukte über Websites und Apps an, verlangen für diese Services jedoch zusätzliches Entgelt.

Rückfragen & Kontakt:

Alexander Holzedl

Pressesprecher

AUTOBAHNEN- UND SCHNELLSTRASSEN-

FINANZIERUNGS-AKTIENGESELLSCHAFT

MOBIL +43 (0) 664 60108-18933

alexander.holzedl @ asfinag.at; ww.asfinag.at