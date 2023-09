Globaler Vergleich: Österreich punktet mit seinen Innovationen

Österreich behauptet sich als ein Land der Innovation und Forschung. Im heute veröffentlichten Globalen Innovationsindex 2023 belegt Österreich den respektablen 18. Platz unter 132 bewerteten Staaten. Auf den ersten Blick ein Verlust von einem Platz gegenüber dem Vorjahr - dennoch gibt es einige ermutigende Nachrichten zu vermelden.

Eine der bemerkenswertesten Entwicklungen in diesem Jahr ist die überraschende Verbesserung bei den Indikatoren der Innovationsoutputs. Hier werden Entwicklungen in den Bereichen Wissens-, Technologie- und Kreativleistungen gemessen. Österreich konnte sich dabei von Rang 21 auf Rang 15 verbessern. Damit schneidet Österreich bei den Outputs erstmals besser ab als bei den Inputs. Diese Veränderung begründet sich in Anpassungen der ausgewerteten Indikatoren, aber auch in tatsächlichen Fortschritten in verschiedenen Bereichen der Innovation, wie beispielsweise den Schutzrechtsanmeldungen oder auch der Zusammensetzung der Exporte.

Patentamtspräsident Stefan Harasek: „Österreich hat in den letzten Jahren viel in Forschung und Entwicklung investiert und massiv an der Bewusstseinsbildung für den Schutz von Innovationen gearbeitet - und das zahlt sich aus: Das gute Abschneiden in diesem Ranking zeigt, dass wir auf dem richtigen Weg sind.“

Besonders gut schneidet Österreich, wie in den Jahren zuvor, bei den Investitionen in Forschung und Entwicklung ab (Innovationsinputs) und hier insbesondere auch bei denen, die durch das Ausland finanziert werden (Rang 5), was als Zeichen für eine hohe Standortattraktivität gesehen wird.

Der Global Innovation Index publiziert jährlich eine Rangliste der Volkswirtschaften der Welt nach ihrer Innovationsfähigkeit und wird von der französischen Business School INSEAD, der Cornell University (USA) und der Weltorganisation für geistiges Eigentum der Vereinten Nationen (WIPO) herausgegeben.

Im Gesamtranking liegen die Schweiz, Schweden und die USA an der Spitze.

Das Österreichische Patentamt

10.966 Innovationen im Jahr 2022. 236 Expertinnen und Experten für Patente, Marken, Designs, Künstliche Intelligenz, Software, Maschinenbau, Pharmazie, Elektrotechnik und jedes andere technische Gebiet. Großes Beratungsangebot und Förderprogramme wie den Patent Scheck sowie Workshops in der IP-Academy für IP-Profis und Einsteiger:innen.

