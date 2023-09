Österreichs Spitzenreiter*innen bei Lebensmittelrettung

In diesen Bundesländern werden die meisten Überraschungssackerl gerettet

Am 29. September ist der International Day of Awareness of Food Loss and Waste (IDAFLW), der darauf hinweist, wie wichtig die Rettung von Lebensmitteln für den Schutz des Klimas ist.

Too Good To Go hat zu diesem Anlass untersucht, wo die engagiertesten Lebensmittelretter*innen in Österreich wohnen: Die Wiener*innen retten pro Kopf die meisten Überraschungssackerl.

Auf Platz zwei landen die Steirer*innen, die verhältnismäßig mehr Lebensmittel pro Kopf retten als die Niederösterreicher*innen (Platz 3) und Burgenländer*innen (Platz 4).

Trotz 1.000 teilnehmender Partnerbetriebe landen die Oberösterreicher*innen nur auf Platz 6.

Jedes Jahr werden über ein Drittel aller weltweiten Lebensmittel weggeworfen. Um hier ein Zeichen der Veränderung zu setzen, haben die Vereinten Nationen den 29. September zum Internationalen Tag des Bewusstseins für Lebensmittelverluste und -verschwendung erklärt. Das Ziel ist es, die Bedeutung des Problems sowie seine möglichen Lösungen aufzuzeigen und gemeinsam eine Veränderung zu erwirken. Bis 2023 soll die weltweite Pro-Kopf-Verschwendung von Lebensmitteln im Einzelhandel als auch bei den Verbraucher*innen halbiert und Lebensmittelverluste entlang der Wertschöpfungskette reduziert werden.

Too Good To Go bietet mit der gleichnamigen App eine Lösung am Ende der Wertschöpfungskette, die es Betrieben ermöglicht, Lebensmittelüberschüssen eine zweite Chance zu geben. Die Reduktion von Food Waste ist eine der effektivsten Maßnahmen gegen die Klimakrise, deshalb nimmt Too Good To Go den 29. September auch in Österreich zum Anlass, das Bewusstsein zu schärfen. Unter dem Motto „Jeder Schritt zählt” rückt das dänische Unternehmen die vielen Menschen ins Zentrum, die aktiv zur Lebensmittelrettung beitragen und hat ein Retter*innen-Ranking ins Leben gerufen. Dabei wurden die Too Good To Go-Daten der einzelnen Bundesländer analysiert und anhand der Anzahl der Einwohner*innen des jeweiligen Bundeslandes abgeglichen.

The Too Good To Go-Winners are...

...die Wiener*innen. Too Good To Go hat sich die Daten der geretteten Überraschungssackerl seit dem letzten IDAFLW 2022 angeschaut und anhand der Einwohner*innenzahl der jeweiligen Bundesländer errechnet, welche Bundeslandbewohner*innen die größten Lebensmittelretter*innen sind. Dass Wien an erster Stelle liegt, verwundert basierend auf der urbanen Größe nicht. Auch die Steirer*innen können ihre Podestplatzierung bereits im zweiten Jahr in Folge halten. Eine Überraschung gab es jedoch auf dem dritten und vierten Platz, denn Niederösterreich und das Burgenland sind auf der Überholspur. Während die Niederösterreicher*innen ein Jahr zuvor noch auf Platz sechs und die Burgendländer*innen sogar auf Platz acht lagen, finden sie sich jetzt unter den Top Vier der heimischen Lebensmittelretter*innen wieder. Aufholbedarf gibt es in Kärnten; obwohl die Kärntner*innen fast doppelt so viele Überraschungssackerl wie im selben Zeitraum ein Jahr zuvor gerettet haben, belegt das Bundesland den letzten Platz im Bundesländer-Ranking. Too Good To Go gratuliert allen Österreicher*innen, da sie das Thema Lebensmittelrettung, wie erst kürzlich in einer Umfrage gezeigt, sehr ernst nehmen und Jahr für Jahr ein größeres Bewusstsein entwickeln.

Das Too Good To Go Bundesländer-Ranking 2023*

Wiener*innen 1,24 Millionen Sackerl

2.030 Partner

Steirer*innen 686 Tausend Sackerl

910 Partne

Niederösterreicher*innen 876 Tausend Sackerl

1.250 Partner

Burgendländer*innen 152 Tausend Sackerl

250 Partner

Salzburger*innen 268 Tausend Sackerl

420 Partner

Oberösterreicher*innen 714 Tausend Sackerl

1.000 Partner

Tiroler*innen 354 Tausend Sackerl

540 Partner

Vorarlberger*innen 185 Tausend Sackerl

270 Partner

Kärntner*innen 236 Tausend Sackerl

460 Partner



Too Good To Go arbeitet in Österreich seit über vier Jahren an der Zero Food Waste-Mission und feierte Anfang September das neun Millionste gerettete Überraschungssackerl, was einem Äquivalent von 22.500 Tonnen CO2e entspricht, die nicht umsonst in die Atmosphäre ausgestoßen worden sind.

*Für diese Analyse wurden Daten von Too Good To Go von der Anzahl der pro Kopf geretteten Überraschungssackerl im Zeitraum vom 01. September 2022 bis 31. August 2023 ausgewertet. Angaben über die Anzahl der Einwohner*innen stammen von Statista.

Über Too Good To Go



Too Good To Go ist der weltweit führende Marktplatz für überschüssige Lebensmittel. Das Social Impact Unternehmen mit B Corp-Zertifizierung verbindet Nutzer*innen mit Partnerbetrieben, um Lebensmittelverschwendung zu reduzieren. Mit über 1,8 Millionen registrierten Nutzer*innen und mehr als 7.400 Partnern konnten in Österreich bereits mehr als 9 Millionen Überraschungssackerl von Bäckereien, Supermärkten und Gastronomiebetrieben gerettet werden.

Das dänische Unternehmen mit Hauptsitz in Kopenhagen ist in 17 Ländern in Europa und Nordamerika aktiv, zählt weltweit über 78 Millionen registrierte Nutzer*innen und arbeitet mit 140.000 Partnerbetrieben zusammen. Seit dem Start im Jahr 2016 hat Too Good To Go weltweit über 250 Millionen Mahlzeiten gerettet. Laut Project Drawdown (2020) ist die Bekämpfung der Lebensmittelverschwendung der Schlüssel zur Lösung der Klimakrise.

Weitere Informationen auf www.toogoodtogo.at

