zt: Pressekonferenz am 5.10.2023 um 9:00 Uhr

Wien (OTS) - "Wann wird es endlich wieder billiger?“ Wie wir leistbares Wohnen sichern!

Wir laden Sie herzlich zu unserer Pressekonferenz ein: Am Donnerstag, 5. Oktober um 9:00 Uhr in der Kammer der Ziviltechniker:innen für Wien, Niederösterreich, Burgenland in 1040 Wien, Karlsgasse 9.

Auf der Pressekonferenz wollen wir unsere Kernforderungen präsentieren, nämlich: eine faire Baupreisgestaltung, die leistbaren Wohnraum wieder möglich macht, die verstärkte Nutzung, Ertüchtigung und zukunftsfitte Gestaltung des Bestands und die Forcierung des kommunalen Wohnbaus und gemeinwohlorientierter Wohnkonzepte, und mit Akteur:innen, Kommunen, Interessenvertretungen und Wissenschaft in einen Dialog darüber treten.

Ihre Gesprächspartner:innen sind:



Arch. DI Bernhard Sommer

Präsident der zt: Kammer W/N/B

Arch. Mag. arch. Ulrike Schartner

Vorsitzende des Ausschusses

Wohnbau und Leistbarkeit der

zt: Kammer W/N/B

Arch. Mag. arch. Jutta Wörtl-Gößler

Ausschuss Wohnbau und Leistbarkeit



Anmeldung:

Wir ersuchen um Ihre Anmeldung per E-Mail bis 2. Oktober 2023 an: kammer @ arching.at

Die Teilnahme ist in unseren Räumlichkeiten in der Karlsgasse 9, 1040 Wien und via Livestream möglich (den Link dazu erhalten Sie nach Teilnahmebestätigung zur Pressekonferenz).

Organisation Ansprechpartnerin Kammer:

Mag. Eva-Maria Rauber-Cattarozzi

Leitung Kammerorganisation der Kammer der Ziviltechniker:innen für Wien, Niederösterreich und Burgenland.

Wir freuen uns auf Ihre Teilnahme und die Berichterstattung!

Einladung Pressekonferenz Hier klicken für Details und Anmeldung

Rückfragen & Kontakt:

Kammer der ZiviltechnikerInnen für Wien, Niederösterreich und Burgenland

Mag. Eva-Maria Rauber-Cattarozzi

Leitung Kammerorganisation

Tel.: +43 1 5051781-29 Mobil: +43 664 924 1998

eva-maria.rauber @ arching.at

http://wien.arching.at