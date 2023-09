Aviso Pressekonferenz: Klimaklage gegen Holcim

Gesetze gegen das Untergehen

Wir möchten Sie herzlich zur Pressekonferenz "Klimaklage gegen Holcim - Gesetze gegen das Untergehen" am 3.10. um 10:00 Uhr im Impact Hub Vienna einladen.

Wir diskutieren mit internationalen Gästen die aktuelle Klage von vier Bewohner:innen der Insel Pari in Indonesien gegen den Schweizer Zementhersteller Holcim im Rahmen der "Call for Climate Justice"-Kampagne. Parid Ridwanuddin, Experte bei der indonesischen Umweltschutzorganisation WALHI, wird auf der Pressekonferenz die Perspektive der indonesischen Klagenden und die Auswirkungen der Klimakrise erläutern. Yvan Maillard-Ardenti, Berater bei der Schweizer Organisation HEKS, wird über die Gründe für die Klage gegen Holcim sprechen und vom derzeitigen Stand berichten. Anna Leitner, Expertin für Ressourcen und Lieferketten bei GLOBAL 2000, wird mit Informationen über den aktuellen Stand der Verhandlungen zum EU-Lieferkettengesetzes ergänzen und die erklären, wieso starke Klimaverplichtungen für Konzerne, klar geregelte Zuständigkeiten und der Zugang von Betroffenen zu europäischen Gerichten den Grundstein für eine klimagerechtere Welt legen.

Als Gesprächspartner:innen und für Interviews und Fragen stehen Ihnen zur Verfügung:

Parid Ridwanuddin - Mitglied von WALHI (Friends of the Earth Indonesia). Die Umweltorganisation unterstützt die vier Klagenden Asmania, Arif, Edi und Bobby, Bewohner:innen der Insel Pari in Indonesien.

- Mitglied von WALHI (Friends of the Earth Indonesia). Die Umweltorganisation unterstützt die vier Klagenden Asmania, Arif, Edi und Bobby, Bewohner:innen der Insel Pari in Indonesien. Yvan Maillard-Ardenti - Berater für Klimagerechtigkeit beim Hilfswerk der Evangelischen Kirchen der Schweiz (HEKS). Die Organisation koordiniert die Unterstützungskampagne der vier Klagenden "Call for Climate Justice".

- Berater für Klimagerechtigkeit beim Hilfswerk der Evangelischen Kirchen der Schweiz (HEKS). Die Organisation koordiniert die Unterstützungskampagne der vier Klagenden "Call for Climate Justice". Anna Leitner - Expertin für Ressourcen & Lieferketten bei GLOBAL 2000. GLOBAL 2000 setzt sich im Rahmen der aktuellen Kampagne “Konzerne in die FAIRantwortung” für Klimaverpflichtungen im EU-Lieferkettengesetz ein.

Datum: 3.10.2023

Uhrzeit: 10:00 Uhr

Ort: Impact Hub Wien - Library, Lindengasse 56, 1070 Wien

Online unter: https://us02web.zoom.us/j/81259191208?pwd=dkFrMys4cDNnOWNqVDRrRk1LWnZjZz09



Sprache: Vor Ort wird die Pressekonferenz auf Englisch stattfinden, online wird es einen englischen Kanal und eine deutsche Übersetzung geben. Natürlich besteht auch die Möglichkeit, vor Ort teilzunehmen und sich mit einem mobilen Gerät und Kopfhörern in den übersetzten Kanal einzuloggen.

Zum Hintergrund der Klage

Die indonesische Umweltorganisation WALHI, das Hilfswerk der Evangelischen Kirchen der Schweiz (HEKS) und das European Center for Constitutional and Human Rights (ECCHR) unterstützen eine Klage von vier Indonesier:innen gegen den Schweizer Zementkonzern Holcim im Rahmen der "Call for Climate Justice"-Kampagne. Diese historische Klage fordert Entschädigung für erlittene Klimaschäden, finanzielle Beteiligung an Flutschutzmaßnahmen und die drastische Reduktion der CO2-Emissionen von Holcim. Zum ersten Mal steht ein Schweizer Unternehmen vor Gericht, um sich für seine Rolle beim Klimawandel verantworten zu müssen. Holcim, der Weltmarktführer der Zementbranche, hat bisher nicht ausreichend Maßnahmen ergriffen, um seine Emissionen so zu senken, dass die Erderwärmung 1,5° C nicht überschreitet, und hat zu spät damit begonnen.

Zum Hintergrund des EU-Lieferkettengesetzes

Aktuell wird auf EU-Ebene im sogenannten Trilog die EU-Richtlinie über die Sorgfaltspflichten von Unternehmen in Bezug auf Nachhaltigkeit (kurz: EU-Lieferkettengesetz) verhandelt. Vor dem Sommer hatte das EU-Parlament in seiner Position festgelegt, dass auch Klimaschutz unter die allgemeine Sorgfaltspflicht fallen soll, während Kommission und Rat nur einen einfachen Klimaplan ohne konkrete Konsequenzen implementieren wollen. GLOBAL 2000 fordert gemeinsam mit dutzenden zivilgesellschaftlichen Organisationen und Gewerkschaft in ganz Europa ein starkes Lieferkettengesetz, das Klimaverpflichtungen verankert und Konzerne für ihre Emissionen zur Verantwortung zieht.



Wir freuen uns auf Ihre Teilnahme und stehen Ihnen gerne für Interviews und Fragen zur Verfügung.



Eine Veranstaltung im Rahmen des Projekts #Rohstoffwende der AG Rohstoffe (www.ag-rohstoffe.at)









