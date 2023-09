Innenminister Karner besucht Rechenzentrumsspezialist EPS

Ausfallsichere IT-Infrastruktur- und Stromversorgungskompetenz aus Österreich

Groß Gerungs/Maria Anzbach (OTS) - Innenminister Gerhard Karner besuchte den europaweit tätigen Rechenzentrum- und Serverraum-Spezialisten EPS Electric Power Systems am neuen Unternehmensstandort in Dietmanns (Niederösterreich). Karner überzeugte sich vor Ort von den Lösungen des Unternehmens im Bereich der Notstromversorgung und ausfallsicheren IT-Infrastruktur.

Der Bundesminister für Inneres Gerhard Karner stattete dem niederösterreichischen Unternehmen EPS Electric Power Systems, führend in der Planung und Errichtung von Rechenzentren und hochverfügbarer IT-Infrastruktur, einen Besuch ab. Gemeinsam mit Nationalratsabgeordnetem Lukas Brandweiner, sowie Christian Laister, Bürgermeister von Groß Gerungs, nahm sich der Minister Zeit, das neu errichtete Unternehmensgebäude in Dietmanns (Waldviertel) zu besichtigen. Es wurde im Juni 2023 feierlich eröffnet und ist der Arbeitsplatz von über 25 Fachkräften aus der Region. Von hier, einem weiteren Standort in Groß Gerungs und der Unternehmenszentrale in Maria-Anzbach, realisiert das familiengeführte Unternehmen seit 25 Jahren Projekte im zentraleuropäischen Raum. In dieser Zeit versorgte es unter anderem Organisationen aus Wirtschaft und Industrie, Einsatzkräfte oder Forschungs- und Bildungseinrichtungen mit hoch spezialisierter Beratungsleistung und Ausstattung.

Ein besonderer Fokus des Besuchs lag auf den Gebieten der Notstromversorgung und hochverfügbarer IT-Infrastrukturen, deren Gewährleistung für die öffentliche und unternehmerische Sicherheit von zentraler Bedeutung ist. Minister Karner zeigte sich beeindruckt von den Bemühungen des Unternehmens in diesem Bereich: "Die Sicherheit der digitalen Infrastruktur ist von entscheidender Bedeutung für die Stabilität unseres Landes. Dabei spielen gut ausgebildete Fachkräfte und innovative Betriebe eine Schlüsselrolle. Unternehmen wie EPS, die sich auf die Entwicklung hochsicherer Lösungen für Rechenzentren spezialisiert haben, zeugen von der Leistungsfähigkeit und der Qualität des Wirtschaftsstandortes Niederösterreich“.

Josef Frühwirth, Geschäftsführer von EPS, betonte die Bedeutung der Wertschöpfung in Österreich und erklärt: „EPS bedient den gesamten zentraleuropäischen Raum mit hochverfügbaren und energieeffizienten Produkten und Lösungen. Rechenzentren und Container werden hier vor Ort von unserem Team geplant und vorgefertigt, um sie später bei unseren Kunden fertig zu installieren. Uns ist die Stärkung der lokalen Wirtschaft und die Schaffung von hochqualifizierten Arbeitsplätzen in Österreich ein besonderes Anliegen. Von der Politik brauchen wir die notwendigen Rahmenbedingungen, um weiterhin am internationalen Umfeld wettbewerbsfähig zu bleiben."

Über EPS Electric Power Systems

EPS Electric Power Systems GmbH (www.eps-dc.com) ist seit 25 Jahren in der Planung, Errichtung und Wartung individueller Serverraumlösungen, USV-Anlagen und IT-Infrastruktur tätig. Im Fokus stehen neben höchster IT-Verfügbarkeit und Energieeffizienz, die sinnvolle Ressourcennutzung für Unternehmen wie Banken, Bildungseinrichtungen und Organisationen im Gesundheitswesen. Mit der Firmenzentrale in Maria Anzbach, einer Zweigstelle in Dietmanns und einer weiteren in Groß Gerungs, ist EPS mit einem eigenen Standort in Straubing (Deutschland) am zentraleuropäischen Markt tätig. Das eigentümergeführte Unternehmen beschäftigt über 50 Mitarbeiter/innen und ist im Bereich Qualitätsmanagement nach ISO 9001:2015 und TQMi (integrales Total Quality Management) zertifiziert.

