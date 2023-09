4. Festspiele der Alpinen Küche in Zell am See

Salzburg/Zell am See (OTS) -



4. Festspiele der Alpinen Küche in Zell am See



Kommen Sie mit auf eine „kulinarische Überquerung der Alpen“. Das

hochkarätig besetzte Programm mit Vorträgen, Gesprächsrunden,

Live-Cooking-Shows, ‚Alpine Lunch‘ und Marktplatz bietet arrivierten

Spitzenköch*innen ebenso eine Bühne wie Newcomer*innen,

kulinarischen Vordenker*innen sowie Produzent*innen,

Genusshandwerker*innen und Veredler*innen aus Österreich, Italien,

Bayern und der Schweiz.



Einige der Programm-Höhepunkte:

- Norbert Niederkofler aus Südtirol, der bekannteste und

einflussreichste Koch des Alpenraums, begeistert mit "Cook the

Mountains"

- Bei "Wild Women West" versammelt Foodtrendforscherin Hanni Rützler

einige der wichtigsten und vielversprechendsten weiblichen

Vertreterinnen der Alpinen Küche auf der Bühne

- "Wer hat's erfunden?" Dominik Flammer, Vordenker der Alpinen

Küche, und Spitzenkoch James Baron bilden das kulinarische Top-Duo

aus der Schweiz.



Die Festspiele der Alpinen Küche in Zell am See sind der perfekte

Rahmen zur Vernetzung und Inspiration für die Tourismusbranche,

Gastronomie, Hotellerie sowie Landwirtschaft und Produzent*innen.



Datum: 2.10.2023, 09:30 - 17:00 Uhr



Ort:

Ferry Porsche Congress Center

Brucker Bundesstraße 1a, 5700 Zell am See



Url: https://alpine-kueche.com/de/festspiele-der-alpinen-kueche



Ihr Ticket für das Food-Festival des Jahres Hier anmelden

Rückfragen & Kontakt:

SalzburgerLand Tourismus GmbH

Gernot Hörwertner

+43 662 6688-75

g.hoerwertner @ salzburgerland.com

presse.salzburgerland.com