„Vienna Blood“: Matthew Beard und Juergen Maurer in der vierten Staffel auf der Suche nach „Mephisto“

Dreharbeiten zu Umut Dağs Krimi-Zweiteiler der internationalen ORF-Eventproduktion

Wien (OTS) - Er ist ein gefährlicher Maulwurf im Geheimdienst der Monarchie und er spielt ein tödliches Spiel: In der vieren Staffel der internationalen ORF-Eventproduktion „Vienna Blood“ begeben sich Matthew Beard und Juergen Maurer als ungleiches Ermittlerduo im Wien der Jahrhundertwende auf die Suche nach „Mephisto“. Für die Dreharbeiten (noch bis Anfang Oktober) zum historischen Krimi-Zweiteiler der Reihe, die im In- und Ausland für Top-Quoten sorgt, nimmt Umut Dağ im Regiesessel Platz. Einen ersten Einblick in die vierte Staffel von „Vienna Blood“ ermöglichte heute, am Dienstag, dem 26. September 2023, ein Presse-Setbesuch in Anwesenheit von ORF-Programmdirektorin Stefanie Groiss-Horowitz, ORF-Redaktionsleiter Fernsehfilm Klaus Lintschinger, Matthew Beard, Juergen Maurer, Regisseur Umut Dağ sowie den Produzenten Oliver Auspitz und Jez Swimer.

Für die beiden 90-Minüter stehen neben Matthew Beard und Juergen Maurer in weiteren Rollen auch wieder u. a. Josef Ellers, Luise von Finckh, Charlene McKenna, Conleth Hill, Amelia Bullmore, Raphael von Bargen, Simon Hatzl, Miriam Hie, Robert Reinagl und Maria Köstlinger vor der Kamera. In den hochkarätig besetzten Episodenrollen sind u. a. Leonie Benesch, Ulrike Beimpold, Johannes Zeiler, Johannes Zirner, Murathan Muslu, Stipe Erceg, Tobias Resch, Stefan Pohl, Theresa Riess, Rainer Galke, Lukas Spisser, Stefan Puntigam, Stefan Gorski, Daniel Keberle, Rina Juniku, Daniel Jesch und Patrick Seletzky zu sehen. Die Drehbücher stammen auch diesmal vom „Vienna Blood“-erfahrenen Stephen Thompson (nach dem Roman „Teuflischer Walzer“ aus Frank Tallis’ „Liebermann“-Reihe). Die erneut in englischer Sprache in Wien (u. a. Universität Wien, Oberes Belvedere und Stephansdom) und Niederösterreich (u. a. Seegrotte Hinterbrühl) stattfindenden Dreharbeiten dauern voraussichtlich bis Anfang Oktober. Zu sehen sein soll die vierte Staffel von „Vienna Blood“ 2024 in ORF 2. „Vienna Blood – Mephisto“ ist eine Produktion von MR FILM und Endor Productions in Koproduktion mit ORF, ZDF, Red Arrow Studios International, hergestellt mit Unterstützung von FISA+, Film in Austria (ABA), Fernsehfonds Austria, Filmfonds Wien und Land Niederösterreich.

ORF-Programmdirektorin Stefanie Groiss-Horowitz: „,Vienna Blood‘ ist Fernsehen auf höchstem internationalem Niveau. Ich danke unseren Partnern, den Produzenten und dem Cast für ihr grenzenloses Engagement und ihr Herzblut, das sie in die Produktion gesteckt haben. Mit viel Liebe fürs Detail haben sie ein mysteriöses Wien erschaffen, das unser Publikum seit Folge eins fasziniert.“ Und weiter: „Mein Dank gilt insbesondere den Regisseuren: Robert Dornhelm, der die Reihe aus der Taufe gehoben hat. Marvin Kren ist in der Pandemie kurzfristig eingesprungen und Umut Dağ wurde fürs Finale zum Wiederholungstäter und lässt jetzt wieder ‚Vienna Blood‘ fließen.“

Produzent Oliver Auspitz: „,Vienna Blood‘ ist zurück in Wien und wir produzieren wieder für ein weltweites Publikum in Österreich. Gemeinsam mit unseren Partnern und dem Kreativteam rund um Regisseur Umut Dağ ist es einmal mehr ein Abenteuer, an diesen beiden packenden Filmen zu arbeiten. Großartige Schauspielerinnen und Schauspieler, imposante Locations mitten in Wien und Umgebung – das sind die Zutaten, die unseren Welterfolg ausmachen. Der Fall rund um ‚Mephisto‘ ist für Oskar Rheinhardt und Max Liebermann der wohl komplexeste und aufreibendste bisher – wir sind uns sicher, dass das österreichische Publikum voll auf seine Kosten kommen wird und der Rest der Welt sowieso.“

Umut Dağ über das „Vienna Blood“-Team: „Man hat sich kennen und lieben gelernt, man ist zusammengewachsen über die Jahre. Es ist wie bei jeder anderen Familie so, dass sich eine Vertrautheit entwickelt.“ Über „Mephisto“ verrät er: „Es geht um das Schicksal des Kaiserreichs. Es ist eine Spezial-Doppelfolge, weil die Spannung und der Fall so groß sind, dass es einen speziellen Zweiteiler braucht, um den Dimensionen des Falls gerecht zu werden – auch auf emotionaler Ebene zwischen den Charakteren.“

Matthew Beard kann „gut nachvollziehen, warum ‚Vienna Blood‘ ein internationaler Erfolg ist, denn es gibt ein großes Interesse an dieser Zeit und auch an der Stadt. Die Drehorte sind toll. Egal, wo man hinfährt, man will sofort Fotos machen. Sie sind eines der Highlights – für mich und auch für die Zuschauerinnen und Zuschauer. Wien ist mit Sicherheit einer der Hauptcharaktere von ‚Vienna Blood‘.“ Er verrät außerdem, was ihn in „Mephisto“ erwartet: „Max ist zurück aus New York und versucht gemeinsam mit Oscar, eine politische Verschwörung aufzudecken“.

Juergen Maurer über den Krimi-Zweiteiler „Mephisto“: „Es geht um nicht mehr und nicht weniger als die Zukunft und den Weiterbestand des österreichischen Kaiserreiches – ein hochangesiedeltes politisches Komplott, in das die Helden von ‚Vienna Blood‘ hineinstolpern oder hineingezogen werden.“ Über die Dreharbeiten in Wien: „Die Ausstattung kommt, pflückt die Verkehrsschilder von der Straße, tut die Autos weg, legt Stroh auf die Straße, ein paar alte Fuhrwerke, historische Kostüme und man ist mit einem Fingerschnipsen 120 Jahre zurückversetzt. Mich lehrt ‚Vienna Blood‘ immer wieder einen neuen Blick auf die Schönheiten dieser Stadt.“

„Vienna Blood“ auf Flimmit

Wer sich jetzt schon auf die neue Staffel einstimmen will, findet auf Flimmit (flimmit.at) alle Teile von „Vienna Blood“ zum Nachsehen.

