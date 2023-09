19. Bezirk: 25 Jahre Musikschule Döbling in der Villa Hainisch

Schülerkonzerte, Führungen und Ausstellung in der Jubiläums-Festwoche

Wien (OTS) - Schon vor mehr als 25 Jahren haben Cornelia und Marianne Hainisch (die Enkelinnen des von 1920-28 amtierenden Bundespräsidenten Michael Hainisch) die denkmalgeschützte Villa auf der Döblinger Hauptstraße 94 der Stadt Wien als Schenkung überlassen. Das Gebäude wurde damals renoviert, in eine moderne Musikschule verwandelt und der Innenhof mit einem Glasdach ganzjährig für Veranstaltungen benutzbar gemacht. Seit Herbst 1998 ist die Musikschule Döbling nun in der Villa Hainisch untergebracht.

Das Unterrichtsangebot wurde seither stark erweitert: In der Musikschule Döbling werden derzeit werden über 300 Schüler*innen unterrichtet. Neben Einzelunterricht in Klavier, Streichinstrumente, Holzblasinstrumente, Gitarren und Schlagwerk liegen die Schwerpunkte heute bei der Alten Musik (die wunderbar zum Ambiente der Villa passt), im Elementaren Musizieren und ganz besonders im Ensemble- und Orchestermusizieren.

All das wird in der Jubiläums-Festwoche in Konzerten präsentiert, weiters gibt es eine Ausstellung zur Geschichte des Hauses und zur Geschichte der Musikschule Döbling, eine Festschrift und Führungen durch die Musikschule. Der Elternverein, die Lehrer*innen und Schüler*innen laden dazu herzlich ein.

FESTWOCHE zum JUBILÄUM, 16. bis 19. Oktober 2023

Mo, 16.10.: 16 Uhr und 18.30 Uhr - Alte Musik

Di, 17.10.: 16 Uhr und 18.30 Uhr - Elementares Musizieren und Kinder-Kammer-Konzert

Mi, 18.10.: 16 Uhr und 18.30 Uhr – Solist*innen, Ensembles, Alumni

Do, 19.10.: 18.30 Uhr – Festkonzert mit dem Salonorchester und Solist*innen





Mehr Info: musikschulen.wien.gv.at





