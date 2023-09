Erster Leadership-Day im Innenministerium

Am 25. September 2023 in Wien – Vielfältiger Themenaustausch für Führungskräfte aus allen Bereichen des BMI – BM Karner bedankt sich für Engagement

Wien (OTS) - Der erste Leadership-Day des Innenministeriums fand am 25. September 2023 im Innenministerium in Wien statt. Ziel war, die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Bundesministeriums für Inneres (BMI) zu fördern und einen Themenaustausch für Führungskräfte aus allen Bereichen anzustoßen. Als Impuls diente hierfür eine Podiumsdiskussion zum Thema „Souveräne Entscheidungen treffen ohne Kristallkugel“. Am Podium diskutierten Fußballschiedsrichterin Sara Telek, der ehemalige Präsident der Caritas Österreich, Franz Küberl, sowie Karin Probst, Director Human Resources von McDonald’s Österreich. Moderiert wurde die Podiumsdiskussion von Wolfgang Taucher, Gruppenleiter der Gruppe I/B (Personal und Organisation) im Innenministerium.

Den Teilnehmerinnen und Teilnehmern des Lehrgangs „Erfolgreich Führen: Reflektieren, Erkennen, Weiterentwickeln“ wurden von Innenminister Gerhard Karner Dekrete verliehen. Im Rahmen dieses Lehrgangs hatten Führungskräfte sowie Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Innenministeriums die Möglichkeit, ihre Führungsqualitäten auszubauen und von Expertinnen und Experten aus vielfältigen Branchen zu lernen. Der jährliche Leadership-Day und Fortbildungsmöglichkeiten wie der zuvor erwähnte Lehrgang „Erfolgreich Führen“ sind weitere Maßnahmen, um das Innenministerium an die Bedürfnisse moderner Arbeitskräfte anzupassen und auch in Zukunft als attraktiver Arbeitgeber aufzutreten.

Innenminister Gerhard Karner: „In meiner Zeit als Innenminister ist mir bewusstgeworden, wie professionell und exzellent dieses Haus aufgestellt ist. Die Weiterentwicklung des Innenressorts ist dank der Reformwilligkeit der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter möglich, die dafür sorgen, dass Österreich weiterhin eines der sichersten Länder der Welt bleibt. Führungskraft sein heißt, voranzugehen, Verantwortung zu übernehmen, Entscheidungen zu treffen und vor allem Vertrauen zu seinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern zu schaffen. Danke, dass Sie sich neben den anspruchsvollen Aufgaben Ihres Berufs Zeit für die eigene Entwicklung nehmen und Lehrgänge wie ‚Erfolgreich Führen‘ absolvieren.“

Leiter der Sektion I (Präsidium), Karl Hutter: „In unserer Profession geht es darum, die besten Entscheidungen für die Sicherheit der Menschen und den sozialen Frieden zu treffen und jeden Tag gemeinsam für ein sicheres und freies Österreich zu arbeiten. Daher freut es mich, den ersten Leadership Day zu eröffnen und ich freue mich auf einen interessanten Austausch!“

Leiter der Gruppe I/B (Personal und Organisation), Wolfgang Taucher: „Als Leiter der Gruppe für Personal und Organisation ist mir die Weiterbildung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter besonders wichtig. Daher freut mich das große Interesse, auf den der Führungskräfte-Lehrgang gestoßen ist. Ich gratuliere den Absolventinnen und Absolventen zu ihrem verdienten Dekret nach einer sehr intensiven Zeit.“





