„Wie Hund und Katz“ – Kinder im Schatten hochstrittiger Eltern

Wien (OTS) - Die Österreichischen Kinderschutzzentren präsentieren gemeinsam mit dem Bundeskanzleramt ihr 3. Kinderbuch zu einem wichtigen Kinderschutzthema.

„In den Österreichischen Kinderschutzzentren begleiten wir immer öfter Kinder, die durch die Konflikte ihrer getrennten Eltern schwer belastet sind und auch Eltern, die im Streit die Bedürfnisse ihrer Kinder aus dem Blick verloren haben“ , erklärt Mag.a Petra Birchbauer, Vorsitzende im Bundesverband Österreichischer Kinderschutzzentren.

Sogenannte hochstrittige Eltern befinden sich oft in einem jahrelangen von Hass erfülltem Streit um die gemeinsamen Kinder. Häufig werden diese Konflikte vor Gericht ausgetragen – jahrelang andauernde Prozesse, gegenseitige Anschuldigungen, Misstrauen und Vorwürfe bestimmen den Alltag. Hochstrittigkeit ist der gescheiterte Versuch von Eltern, kindbezogene Konflikte nach der Trennung oder Scheidung mit außergerichtlichen und gerichtlichen Interventionen zu lösen und ist abzugrenzen von Gewalt zwischen Elternteilen.

Der Alltag der Kinder ist von Schuldgefühlen und Loyalitätskonflikten geprägt. „Hab ich mich zu innig verabschiedet, hätte ich das Foto nicht herzeigen sollen, hab ich zu viel von dem einen Elternteil erzählt?“ Das Kind denkt, es habe den Konflikt mit seinem Verhalten ausgelöst oder begünstigt.

Kinderschutz-Buch für Kinder und Eltern

Aus diesem Grund wurde nach den Werken „Auf hoher See“ – zum Thema häusliche Gewalt und „Bessere Aussichten“ zum Thema psychische Gewalt in der Familie, ein drittes Buch zur Thematik Kinderschutz entwickelt, verfasst und gestaltet. Die fachliche Entwicklung des Inhalts erfolgte, wie bei den anderen beiden Publikationen durch eine eigene Arbeitsgruppe von Kinderschutzexpert*innen aus Kinderschutzzentren.

„Mit unserem dritten Buch zur Thematik setzen wir eine weitere Maßnahme zum Kinderschutz um. Die Kinderschutz-Bücher sollen Kinder und auch Eltern erreichen. Wir wollen mit diesem Buch vor allem ein Bewusstsein dafür schaffen, dass Hochstrittigkeit eine Form psychischer Gewalt gegen Kinder ist“ , betont Bernadett Humer, MSc, Sektionschefin für Familie und Jugend im Bundeskanzleramt.

Die Idee dieser Kinderschutz-Buch-Serie ist, Berufsgruppen, die mit Kindern zu verschiedenen Kinderschutzthemen einzeln oder in Gruppen (z.B. in der Schule) arbeiten, die Bücher für die Auseinandersetzung mit dem Thema zur Verfügung zu stellen, sodass das Buch im Anschluss dem Kind/den Kindern mitgegeben werden kann – dieses kann sich mit den Kindern in der Geschichte identifizieren, fühlt sich weniger allein mit seinem Erleben und erfährt über die Geschichte Möglichkeiten und Wege der Hilfe.

Aus dem Buch: Anna-Sofie ist zerrissen zwischen ihren getrennten Eltern. Die Beziehung der Eltern ist zu Ende, die Konflikte sind geblieben und eskalieren zusehends. Gefangen in ihren Auseinandersetzungen übersehen die Eltern, wie sehr sie Anna-Sofie mit ihrem Verhalten und der gegenseitigen Abwertung und Anfeindung belasten, bis diese Belastung so groß wird, dass eines Tages in der Schule auffällt, wie schlecht es Anna-Sofie geht – dann erst ist Hilfe für das Mädchen möglich.

Die Bücher können kostenlos über das Broschürenservice des Bundeskanzleramts und beim Bundesverband Österreichischer Kinderschutzzentren bestellt werden.

