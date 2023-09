Nach Kickl-Absage: „Pro und Contra Spezial“ zur FPÖ LIVE am 3. Oktober auf Joyn & PULS 24 aus dem Wirtshaus

Heute: PULS 24 „Bürgerforum Live“ mit NEOS-Chefin Beate Meinl-Reisinger LIVE um 21:00 Uhr auf Joyn & PULS 24

Wien (OTS) - Nach der Absage von FPÖ-Chef Herbert Kickl stellt PULS 24 sein Programm am 3. Oktober um. Statt „Bürgerforum Live“ widmet sich ein „Pro und Contra Spezial“ der FPÖ unter Herbert Kickl. Bei Gundula Geiginger kommen Unterstützer:innen und Kritiker:innen zu Wort, sowohl in der Diskussionsrunde, als auch im Publikum. Gesendet wird erneut live aus dem Gasthaus „Luftburg – Kolarik im Prater“ vor interessiertem Publikum. Im Anschluss folgt die Doku „Kann Kickl Kanzler?“, in der sich Manuela Raidl und Dominik Schaden mit dem Szenario einer Kickl-Kanzlerschaft auseinandersetzen.

PULS 24 Programm am 3. Oktober

20:15 Uhr: WildUmstritten

21:00 Uhr: Pro und Contra Spezial

22:20 Uhr: Kann Kickl Kanzler?

„Meinl-Reisinger Live – Schicksalswahl 2024“ heute LIVE um 21:00 Uhr auf Joyn & PULS 24

Heute, 26. September, um 21:00 Uhr ist NEOS-Chefin Beate Meinl-Reisinger zu Gast – LIVE auf Österreichs kostenlosem SuperStreamer Joyn & auf PULS 24. In der „Luftburg – Kolarik im Prater“ nimmt Meinl-Reisinger inmitten von Wählerinnen und Wählern Platz und stellt sich deren Fragen. Moderiert wird „Meinl-Reisinger Live – Schicksalswahl 2024“ von PULS 24-Infodirektorin Corinna Milborn und Café Puls-Moderator Florian Danner.



Corinna Milborn interviewt die NEOS-Chefin, dazu sitzt Florian Danner mit einer Runde von Wählerinnen und Wählern aus unterschiedlichen Lebensbereichen am Stammtisch und spricht dort über deren Wünsche und Anliegen, die die Stammtisch-Gäste direkt an Meinl-Reisinger richten können.

Rückfragen & Kontakt:

adrian.hinterreither @ prosiebensat1puls4.com