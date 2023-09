ÖVP-Netzpolitik in Niederösterreich: Blackout für die Energiewende

Helga Krismer: „Landesregierung muss Verantwortung übernehmen und rasch in Stromnetze investieren"

Seit vielen Jahren wird die Energiewende in unserem Bundesland verschlafen, und jetzt kommt es zum bösen Erwachen. Anscheinend befindet sich die ÖVP seit Jahrzehnten im Blackout, wenn es um die Stromnetze in Niederösterreich geht. Helga Krismer

St. Pölten (OTS) - Die Grünen in Niederösterreich fordern von der Schwarz-Blauen Landesregierung, die Verantwortung für den Netzausbau zu übernehmen.

Klubobfrau Helga Krismer kritisiert die aktuelle Netzpolitik als „Blackout für die Energiewende“: „Die Verantwortung liegt seit Jahrzehnten bei der ÖVP und dem Land NÖ als Eigentümer der EVN“, so Krismer. „ Seit vielen Jahren wird die Energiewende in unserem Bundesland verschlafen, und jetzt kommt es zum bösen Erwachen. Anscheinend befindet sich die ÖVP seit Jahrzehnten im Blackout, wenn es um die Stromnetze in Niederösterreich geht. Kaltschnäuziger geht es nicht, wenn Landeshauptfrau Johannes Mikl-Leitner und ihr Stellvertreter Stephan Pernkopf nach dem Motto agieren: haltet den Dieb! Die ÖVP hat aber lieber Rendite von der EVN kassiert, anstatt in die Zukunft zu investieren. Die EVN ist zu 51 % im Besitz des Landes Niederösterreich. Die Eigentümerverteterin und damit Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner, kann in seiner Verantwortung den Energiekonzern dazu bringen, rascher in den seit langen geforderten massiven Netzausbau einzusteigen. Fakt ist, diese Schwarz-Blaue Landesregierung muss endlich ihre Hausaufgaben machen und die raschen Investitionen in das Stromnetz getätigt werden.“

Krismer verweist darauf, dass die Grünen schon seit 20 Jahren auf den Netzausbau für die Energiewende drängen. „Die aktuelle Situation ist eine Katastrophe für die Energiewende. Wir stehen vor einem Anschluss-Stopp und Ausbau-Stopp für erneuerbare Energieträger, weil die Netze nicht mehr zeitgemäß sind. Bedanken dürfen sich hier die Unternehmen und die Bürgerinnen und Bürger bei der ÖVP und der EVN, die in den vergangenen Jahrzehnten die Energiewende und damit den Ausbau ihrer Netze im eigenen Bundesland vernachlässigt haben. Unsere Wirtschaft braucht Stromnetze und viele Bemühungen scheitern genau am nicht vorhandenen leistungsfähigen EVN-Netz. Wir werden also nicht müde, einen Netzausbau von der Landesregierung zu verlangen. „Das sichert Zukunft und Arbeitsplätze“, schließt Krismer ab.

