Forstinger beendet Sanierungsverfahren und startet mit neuer Herbstkampagne durch

Sanierungsplan mit überwältigender Mehrheit angenommen - Verstärkter Fokus auf 72 Fachwerkstätten in ganz Österreich

Wien (OTS) - Im Sanierungsverfahren der Forstinger Österreich GmbH (Forstinger) fand heute am Landesgericht St. Pölten die sogenannte Sanierungsplantagsatzung statt. Dabei hat Forstinger den vom Unternehmen angebotenen Sanierungsplanvorschlag (Insgesamt wurde den Gläubigern eine Quote von 20% angeboten, rückzahlbar in 2 Jahren; Anm.) noch entscheidend verbessert: Den Gläubigern wurde eine 5%ige Barquote – in der Gesamtquote enthalten – angeboten, die bereits vor der Gerichtsverhandlung beim Insolvenzverwalter erlegt wurde. Damit wurde die Auszahlung der sogenannten Barquote vollständig abgesichert.

Aufgrund dieser Tatsache sowie der realistischen Prognose für den Weiterbetrieb des Unternehmens haben die Gläubiger den Sanierungsplanvorschlag mit überwältigender Mehrheit angenommen. (Infos zum Sanierungsplan, siehe Hintergrundinformationen; Anm). Management und Mitarbeiter*innen arbeiten bereits intensiv an der Umsetzung.

Die Geschäftsführung von Forstinger bedankte sich bei den Gläubigern, Vertragspartnern und vor allem auch bei den Mitarbeiter*innen und hob einmal mehr explizit hervor, alles zu unternehmen um das Vertrauen in eine starke Zukunft des Unternehmens zu rechtfertigen.

Neue Filiale Hollabrunn

Nach der Eröffnung einer neuen Filiale in Wien, in der Prager Straße eröffnet Forstinger Mitte Oktober die Filiale Hollabrunn mit neuem Auftritt wieder. Forstinger verfügt damit in Österreich insgesamt über 73 Filialen.

Start in das Wintergeschäft mit neuer Marketingkampagne

Im Zusammenhang mit dem Abschluss des Sanierungsverfahrens startet Forstinger ab 1. Oktober 2023 mit einem modernen und zeitgemäßen Markenauftritt in den Herbst. Mit dem neuen, eigenständigen Claim „Wennst foahrst – Forstinger“ hat Forstinger gemeinsam mit der Kreativagentur „Stoff“ aus Wien eine neue Marketingkampagne entwickelt. Eine bodenständige und klar österreichische Tonalität wird auch spürbar bei der Wahl des Kampagnensongs „Spür die Sun“ der beliebten Grazer Neo-Austropoper „Granada“ und durch die Linzer Kabarettistin Angelika Niedetzky als neue „Forstinger-Stimme“.

Forstinger positioniert sich dabei als One-Stop-Shop für sämtliche Belange rund ums Autofahren und alle, die mit Motorrad, Moped oder E-Bike unterwegs sind. Die Kampagne wird laut Forstinger Geschäftsführung in einer massiven TV-Kampagne auf den Sendern der 7Ventures-Gruppe „on air“ gehen und neben dem Werkstattservice zu Beginn auch ganz klar das Geschäft mit Winterreifen und Reifendepots in den Fokus stellen.

Zudem setzt Forstinger verstärkt auf Online Performance Marketing. Damit, ist man beim Management überzeugt, wird es gelingen, neue Kunden mit dem Angebot von Forstinger vertraut zu machen.

Hintergrundinformation:

Zusatzinfos zum Sanierungsplan:

Der genehmigte Sanierungsplan umfasst einen Mix aus Maßnahmen, die zum Teil schon umgesetzt und sich zum Teil in Umsetzung befinden. Abgeschlossen ist die Straffung des Filialnetzes von 86 auf 73 Filialstandorte, sowie der damit einhergehende Personalabbau, von dem 60 Mitarbeiter*innen betroffen waren, wobei die Geschäftsführung größten Wert auf möglichst individuelle und sozial ausgewogene Lösungen legte. Maßnahmen, die sich im Umsetzung befinden betreffen die Effizienzsteigerung der organisatorischen Abläufe, Energieeinsparungen, und Marketingmaßnahmen.



Forstinger:

Seit 1962 ist Forstinger der führende österreichische Spezialist für Autozubehör, Reifen und Ersatzteile mit mehr als 460 Mitarbeiter*innen und 73 Filialstandorten in ganz Österreich, an die 72 Fachwerkstätten angeschlossen sind. Die Kombination aus Produkt und Fachwerkstatt bietet den Forstinger-Kund*innen nicht nur serviceorientierte One-Stop-Shop Lösungen, sondern das Unternehmen hat sich auch als umfassender Anbieter zum gesamten Bereich Mobilität etabliert. Zukünftig will man verstärkt auf klimaschonende Mobilitätslösungen setzen, sowie einen starken Fokus auf die Fachwerkstätten legen.



