Open House an der MUK am Donnerstag, 12. Oktober 2023

Workshops und Schnupperstunden in der Johannesgasse und in der Bräunerstraße

Wien (OTS/RK) - Die Musik und Kunst Privatuniversität der Stadt Wien (MUK), ein Unternehmen der Wien Holding, öffnet ihre Türen im Ersten Bezirk! Interessierten bietet sich die Gelegenheit, das umfassende Studienangebot der Kunstuniversität in den akademischen Disziplinen Tasten-, Blas- oder Saiteninstrumente, Komposition und Musikpädagogik, Schlagwerk, Alte Musik und Jazz, Schauspiel, Tanz, Gesang und Oper sowie Musical näher kennenzulernen

Ausbildung in der Wiener Innenstadt

Die MUK in der Johannesgasse bietet — mit ihrer großen Tradition und ihrem hervorragenden Ruf — einen idealen und zentralen Ort der Ausbildung an: Schon jetzt verlassen die die Absolvent*innen die Universität mit Bachelor- oder Master-Titel, in naher Zukunft wird darüber hinaus ein Doktoratsstudium möglich sein.

Open House

Die MUK öffnet ihre Pforten für ein Open House („Tag der offenen Tür“). Alle Begabten, Eltern, Pädagog*innen, alle Freund*innen und Interessierte sind herzlich eingeladen, den Betrieb einer Kunst-Uni hautnah zu erleben. Dies ist zugleich eine wunderbare Gelegenheit, Fragen zu stellen und in Dialog zu treten.

Johannesgasse & Bräunerstraße: Workshops und Schnupperstunden

Mit Workshops, Schnupperstunden und mit der Möglichkeit, Studierende und Lehrende persönlich zu sehen, kennenzulernen und Fragen zu stellen, soll ein realistisches Bild der künstlerisch-akademischen Ausbildung vermittelt werden. An Info-Ständen werden alle Fragen beantwortet. Darüber hinaus kann man sich persönlich ein Bild des Innenstadt-Campus der MUK machen: vom Standort Johannesgasse (Haupthaus, Instrumente, Gesang/Oper und Alte Musik) bis zur Bräunerstraße (Tanz, Schauspiel, Musikalisches Unterhaltungstheater und Jazz).

Termin

Donnerstag, 12. Oktober 2023 von 10.00 bis 17.00 Uhr

Veranstaltungsorte: Johannesgasse 4a & Bräunerstraße 5, 1010 Wien

Der Eintritt ist frei. Schulklassen werden gebeten, sich per E-Mail unter anmeldung@muk.ac.at anzumelden.

Musik und Kunst Privatuniversität der Stadt Wien

Die Musik und Kunst Privatuniversität der Stadt Wien („die MUK“) ist eine von der Stadt Wien finanzierte öffentliche Institution, die eine exzellente und dennoch leistbare künstlerische Ausbildung gewährleistet und mit ihrem Innenstadt-Campus wesentlich in das urbane Leben Wiens eingebunden ist. Die heutige MUK geht als Institution auf das ehemalige Konservatorium der Stadt Wien zurück und ist ein Unternehmen der Wien Holding. Die MUK vereint mit ca. 850 Studierenden und über 270 Lehrenden international herausragende Künstler*innen der Bereiche Musik, Tanz, Schauspiel und Gesang. Aufgrund der Finanzierung als Landesuniversität ist die MUK (anders als die Bundesuniversitäten) nach dem Privatuniversitätengesetz (PUG) akkreditiert.

