European Health Forum Gastein (EHFG) 2023: Health systems in crisis – countering shockwaves and fatigue

Von heute bis Freitag (26. - 29. September) in hybrider Form / 1.400 Teilnehmer:innen erwartet / Offizieller Start von Women in Global Health Austria Chapter

Da die Welt weiterhin mit mehrfachen Krisen zu kämpfen hat, ist es unerlässlich, dass wir uns gemeinsam mit den Auswirkungen auf unsere Gesundheitssysteme auseinandersetzen EHFG-Präsident Clemens Martin Auer

Bad Hofgastein (OTS) - Die Gesundheitssysteme in Europa sahen sich bereits vor der COVID-Pandemie mit erheblichen Problemen konfrontiert, die von unterfinanzierter Primär- und Sozialfürsorge bis hin zu Personalmangel und ungleichem Zugang zur Gesundheitsversorgung reichten, während gleichzeitig wachsende Herausforderungen wie die Alterung der Bevölkerung und die Zunahme nicht übertragbarer Krankheiten bewältigt werden mussten. Die daraus resultierende Permakrise von einer anhaltenden Pandemie, dem Krieg in der Ukraine, der Lebenshaltungskostenkrise und dem Klimanotstand, hat die Situation weiter verschärft und die Gesundheitssysteme und insbesondere die Arbeitskräfte im Gesundheits- und Pflegebereich an ihre Grenzen gebracht.

Das 26. European Health Forum Gastein (EHFG), das gemeinsam mit dem österreichischen Bundesministerium für Soziales, Gesundheit, Pflege und Konsumentenschutz und in Zusammenarbeit mit der Europäischen Kommission und erstmals mit dem Regionalbüro der Weltgesundheitsorganisation für Europa organisiert wird, will Lösungen für die Schockwellen, denen die Gesundheitssysteme ausgesetzt sind, diskutieren und Gegenmaßnahmen zum Schutz der erschöpften Arbeitskräfte im Sozial- und Gesundheitswesen erkunden.

Das Programm des EHFG 2023, das sich auf die drei Themenbereiche "Innovation für eine widerstandsfähige Zukunft", "Aufbau von schocksicheren Gesundheitssystemen" und "Gesundheitspolitik am Scheideweg" stützt, bringt ein breites Spektrum an Sprecher:innen zusammen, darunter die EU-Kommissarin für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit, Stella Kyriakides, den Regionaldirektor für das WHO-Regionalbüro für Europa Hans Henri P. Kluge, sowie Minister und hochrangige Vertreter:innen aus Österreich, Belgien, und Malta. Referent:innen wie Sara Cerdas, Mitglied des Europäischen Parlaments und Ran Balicer, Chief Innovation Officer und stellvertretender Generaldirektor von Clalit Health Services, Israel werden weitere interessante Perspektiven einbringen. Die vollständige Sprecher:innenliste finden Sie hier.

" Da die Welt weiterhin mit mehrfachen Krisen zu kämpfen hat, ist es unerlässlich, dass wir uns gemeinsam mit den Auswirkungen auf unsere Gesundheitssysteme auseinandersetzen ", sagt EHFG-Präsident Clemens Martin Auer. "Das EHFG 2023 bietet eine einzigartige Gelegenheit für Stakeholder, innovative Lösungen zu erforschen, Best Practices auszutauschen und den Weg zu robusteren und anpassungsfähigeren Gesundheitssystemen zu ebnen.“, so Auer abschließend.

Das EHFG findet als Hybridveranstaltung vom 26. bis 29. September in Bad Hofgastein, Österreich, statt. Das vollständige Programm mit den verschiedenen Sitzungen, Referent:innen und Konferenzdetails finden Sie hier.



#EHFG2023

Über das European Health Forum Gastein:

Das European Health Forum Gastein (EHFG) wurde 1998 als europäische Konferenz für Gesundheitspolitik gegründet. Ziel ist es, eine Plattform für alle Interessengruppen im Bereich des Gesundheitswesens und darüber hinaus zu bieten. In den letzten 25 Jahren hat sich das EHFG als unverzichtbare Institution für die europäische Gesundheitspolitik etabliert und hat entscheidend zur Entwicklung von Richtlinien und insbesondere zum grenzüberschreitenden Austausch von Erfahrung, Information und Kooperation beigetragen. Führende Expert:innen nehmen an der Konferenz teil, die üblicherweise jährlich Ende September im Gasteinertal in den österreichischen Alpen stattfindet. Das EHFG 2023 wird vom 26. – 29. September wieder hybrid veranstaltet.

Rückfragen & Kontakt:

Für das EHFG:

Britta Blumencron Gesundheitskommunikation

britta @ blumencron.at

+43 6991 0112223