Mehr, als nötig: Was durch Spenden an die Malteser Kinderhilfe möglich gemacht wird

Amstetten (OTS) - 25. September 2023 – Am 1. Oktober 2023 findet der Kinderhilfelauf in Amstetten bereits zum siebenten Mal statt. Die Spendenerlöse kommen dem Hilde Umdasch Haus der Malteser Kinderhilfe zugute, um lebensverkürzend erkrankten Kindern und Jugendlichen eine besondere, über das Nötige hinausgehende Pflegequalität bieten zu können. Die Spenden werden zu 100% zum Wohl der jungen und schwerkranken Bewohnerinnen und Bewohner verwendet.

DGKP Mag. Petra Hellmich, MA, die das Hilde Umdasch Haus der Malteser Kinderhilfe leitet, macht klar, was der Anspruch dieser besonderen Pflegeeinrichtung ist: „Die Finanzierung durch offizielle Stellen deckt ca. zwei Drittel der tatsächlichen Aufwände. Wir sind jedoch entschlossen, weit mehr als nötig leisten, um unsere jungen, schwerkranken Bewohnerinnen und Bewohner bestmöglich zu fördern. Daher sind wir auf dringend notwendige finanzielle Unterstützung, wie sie z.B. durch den Kinderhilfelauf generiert wird, angewiesen und dafür sehr dankbar.“

Spenden, die zu 100% ankommen

„Alle Spenden kommen unseren lebensverkürzend erkrankten Kindern zu 100% zugute – und das in vielfältiger Form, denn wir investieren in zusätzliche und wirkungsvolle Fördermaßnahmen.“, ergänzt Petra Hellmich. Beispielhaft nennt sie pflegeunterstützende Therapien und Maßnahmen, wie Aromatherapien und besonderes pädagogisches Spielzeug zur Stimulierung der Sensorik, Absauggeräte, die das Atmen wesentlich erleichtern, wenn Sekrete nicht ausgehustet werden können, sowie augengesteuerte Laptops, die bewegungs- und spracheingeschränkten Bewohnerinnen und Bewohnern das Lernen erleichtern. Besonderes Augenmerk wird auch auf soziale Faktoren gelegt. „Mitunter haben Kinder kein Elternhaus mehr, oder ihre Eltern können sich aufgrund der schweren Erkrankung des Kindes keine Geschenke leisten. Hier springen wir mit Weihnachts- und Geburtstagsgeschenken ein, um allen von uns betreuten Kindern diese Freude zu bereiten“, führt Hellmich aus. Mitarbeiterorientierte Maßnahmen im Bereich der Weiterbildung, Schulung und Supervision zur Sicherstellung der mentalen Gesundheit des Pflegeteams runden das Spektrum dessen ab, wofür Spenden an das Hilde Umdasch Haus der Malteser Kinderhilfe verwendet werden.

Petra Hellmich abschließend: „Jeder, der das Hilde Umdasch Haus besucht kann sehen, wieviel Liebe und besondere Aufmerksamkeit wir unseren Kindern schenken. Daher freuen wir uns über möglichst viele Teilnehmerinnen und Teilnehmer am Kinderhilfelauf, denn dadurch können wir unsere Bewohnerinnen und Bewohnern auch weiterhin umfassend unterstützen.“

Anmeldemöglichkeit auf www.kinderhilfelauf.at

Rückfragen & Kontakt:

Jochen Ressel | Leiter Kommunikation

Souveräner Malteser-Ritter-Orden – Großpriorat von Österreich

jochen.ressel @ malteser.at | +43 664 1188 561 | www.malteserorden.at