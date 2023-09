Digital und interaktiv: VERITAS und MatheArena mit innovativer App

Als führender österreichischer Bildungsverlag wollen wir bei VERITAS die digitale Transformation im Bildungsbereich mitentwickeln und aktiv die Zukunft der Bildung in Österreich mitgestalten Petra Stangl, Geschäftsführerin VERITAS Verlag 1/2

Durch die Kooperation mit MatheArena tragen wir dazu bei, dass Bildung digitaler und interaktiver wird. Petra Stangl, Geschäftsführerin VERITAS Verlag 2/2

Linz (OTS) - 26. September 2023 – Mit einer wegweisenden Partnerschaft eröffnet der VERITAS-Verlag mit dem Startup MatheArena neue Wege zu nachhaltigem Lernerfolg in Mathematik. Ab September 2023 begleitet die MatheArena-App die Schulbücher von VERITAS in der Mittelschule und der AHS-Unterstufe. Das gemeinsame Ziel dieser Partnerschaft ist es, Schüler:innen dabei zu unterstützen, Mathematik auf spielerische und motivierende Weise zu erforschen und zu meistern.

Die MatheArena-App kombiniert spielerisches Training mit adaptiven Schwierigkeitsgraden, um individuelles Lernen zu fördern. Neueste Erkenntnisse aus der Lernpsychologie fließen in die Entwicklung ein und sind integrativer Bestandteil der App. So werden Schüler:innen mit Minigames und Belohnungsmechanismen motiviert und flexibles, papierloses und mobiles Lernen wird ermöglicht.

„ Als führender österreichischer Bildungsverlag wollen wir bei VERITAS die digitale Transformation im Bildungsbereich mitentwickeln und aktiv die Zukunft der Bildung in Österreich mitgestalten “, erklärt Petra Stangl, Geschäftsführerin von VERITAS. „ Durch die Kooperation mit MatheArena tragen wir dazu bei, dass Bildung digitaler und interaktiver wird. “

Die zunehmende Digitalisierung und der technologische Wandel bringen eine steigende Nachfrage nach Fachkräften im Bereich Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften und Technik (MINT) mit sich. Frühzeitig die Begeisterung für Mathematik und Naturwissenschaften zu entfachen und jungen Menschen den Weg in eine vielversprechende berufliche Zukunft in den MINT-Fächern zu ebnen, zählt zu den aktuell wichtigen Herausforderungen im Bildungsbereich. „Schüler:innen benötigen nicht nur Zugang zu relevanten Lerninhalten, sondern auch motivierende Lernmethoden, um ihr Interesse und Engagement für MINT-Fächer zu wecken“, führt Petra Stangl, Geschäftsführerin von VERITAS, weiter aus. „Die MatheArena-App ist ein vielversprechender Schritt in diese Richtung, da sie auf intelligente Weise das eigenständige Lernen fördert und dabei hilft, die Begeisterung der Schüler:innen für Mathematik und verwandte Fachbereiche zu steigern.“

Die App MatheArena Junior ist ab September 2023 kostenlos für Nutzer:innen der VERITAS-Mathematiklehrwerke zum Lehrplan 2023 verfügbar.

Über VERITAS



VERITAS ist Österreichs größter Bildungsverlag und zugleich ein wertvoller Teil einer starken internationalen Bildungsgruppe. Seit 1996 ist VERITAS Teil der Cornelsen Gruppe. Die Cornelsen Gruppe zählt zu den führenden Bildungsmedienanbietern im deutschsprachigen Raum. VERITAS ist Marktführer in den allgemeinbildenden Fächern in allen Schulformen. An den Standorten Linz und Wien beschäftigt der Verlag rund 130 Mitarbeiter:innen.

Mehr Infos unter:

www.veritas.at

Rückfragen & Kontakt:

Petra Stangl, Geschäftsführerin VERITAS Verlag

p.stangl @ veritas.at