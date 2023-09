„Klartext“ am 27.9. im ORF-RadioKulturhaus und live in Ö1: „Wer hat Angst vor Künstlicher Intelligenz?“

Wien (OTS) - „Wer hat Angst vor Künstlicher Intelligenz?“ lautet der Titel von „Klartext“ am Mittwoch, den 27. September im ORF-RadioKulturhaus, Beginn: 18.30 Uhr. Bei Klaus Webhofer diskutieren Digitalisierungsstaatssekretär Florian Tursky (ÖVP), Startup-Unternehmer Clemens Wasner (AI Austria), Digitalisierungsexpertin Sarah Kriesche und Informatiker Peter Purgathofer (TU Wien).

Der jüngste Hype um ChatGPT hat dem Thema einen ordentlichen Schub verpasst. Aber Künstliche Intelligenz ist weit mehr als dieser sprachbasierte Chatbot. Wir begegnen ihr ständig, ohne dass wir groß darüber nachdenken, etwa in Alltagsgegenständen wie Smartphones. Kein Grund zur Panik also - oder doch? Entwickelt sich das Verhältnis von Mensch und Maschine beziehungsweise Künstlicher Intelligenz zu unserem Vorteil oder Schaden? Macht KI das Leben einfacher oder drohen Manipulation, Falschinformationen, Kontrollverlust? Steht gar eine Superintelligenz ante portas? Jedenfalls wird die Frage der Regulierung immer lauter gestellt. Die EU arbeitet an einem AI-Act, in Österreich wurde gerade ein Maßnahmenpaket angekündigt, das Ängste nehmen und Vertrauen in KI-Systeme stärken soll. Für KI-Startups winken schöne Profite, die Rechtssprechung kann mit den rasanten Entwicklungen allerdings nicht Schritt halten. Über die Verbreitung von Künstlicher Intelligenz in unseren Gesellschaften und die Folgen diskutieren bei Klaus Webhofer im „Klartext“ Digitalisierungsstaatssekretär Florian Tursky (ÖVP), Startup-Unternehmer Clemens Wasner (AI Austria), Digitalisierungsexpertin Sarah Kriesche und Informatiker Peter Purgathofer (TU Wien).

„Klartext“ findet am Mittwoch, den 27. September im ORF-RadioKulturhaus statt und wird live in Ö1 übertragen. Beginn ist um 18.30 Uhr, der Eintritt ist frei. Aufgrund der begrenzten Platzanzahl ist eine verbindliche Anmeldung über das Kartenbüro jedoch erforderlich. Weitere Informationen zum Programm des RadioKulturhauses gibt es auf der Homepage https://radiokulturhaus.orf.at/ oder über das Kartenbüro (Tel. 01/501 70-377). Mehr zum Programm von Österreich 1 ist unter https://oe1.orf.at/ abrufbar.

