VÖP: Mehr Förderung für Privatrundfunk zur Absicherung der Medienvielfalt notwendig

„Privatsender-Heuriger 2023“: Viel Spitzenpolitik beim stark besuchten Branchenevent

Wien (OTS) - Beim gestrigen „Privatsender-Heurigen“ konnte der Verband Österreichischer Privatsender rund 300 Gäste begrüßen, darunter zahlreiche Vertreter:innen aus der Spitzenpolitik. Bei strahlendem Sonnenschein wurde intensiv über medienpolitische und andere Themen diskutiert.

In seiner Begrüßung erinnerte Christian Stögmüller, VÖP-Präsident und Geschäftsführer von Life Radio, an die Rolle der Medien: „In einer immer komplexeren Welt – Stichwort Klimawandel, Krieg in Europa, digitale Transformation – müssen Medien und hier vor allem der Rundfunk den Menschen Orientierung geben. Soziale Medien tun das Gegenteil – das unterstreicht die Relevanz von qualitätsvollen Medien. Mit fundiert recherchierter Information, Objektivität und Meinungsvielfalt sind wir sozusagen das Gegenmittel gegen Desinformation.“ Stögmüller verwies auch auf die Rolle der Politik: „Aufgabe der Politik ist es, die Rahmenbedingungen so zu gestalten, dass der Medienstandort in seiner Gesamtheit gestärkt wird. Wir brauchen faire Wettbewerbsbedingungen zwischen privaten Medien und dem ORF und eine ausgewogene Förderung beider Marktseiten.“

Stögmüller verwies außerdem darauf, dass die Änderung des ORF-Gesetzes die Situation für Privatsen­der schwieriger gemacht habe und forderte gezielte Unterstützung ein: „Privatsender müssen stärker als bisher gefördert werden. Derzeit macht die Privatrundfunkförderung, mit der qualitative Inhalte gefördert werden, nicht einmal 3% der ORF-Gebühren aus. Diese Summe muss aber auf alle privaten Radio- und TV-Sender verteilt werden. Zudem hat der Fonds aufgrund der Inflation massiv an Wert verloren. Eine Ausweitung um 20 Millionen Euro ist erforderlich, um die Wettbewerbsnachteile gegenüber dem ORF zumindest teilweise auszugleichen.“

Die VÖP-Vertreter:innen freuten sich, unter anderem folgende Gäste begrüßen zu dürfen: Bundes­ministerin Susanne Raab, Bundesministerin Leonore Gewessler, Bundesministerin Alma Zadić, Bun­desministerin Klaudia Tanner, Bundesminister Martin Polaschek, Staatssekretärin Claudia Plakolm, die Mediensprecherinnen der Grünen Eva Blimlinger und von NEOS Henrike Brandstötter, vom ORF Generaldirektor Roland Weißmann, Radiodirektorin Ingrid Thurnher sowie den Stiftungsratsvorsitzenden Lothar Lockl.



