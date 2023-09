Esterhazy Betriebe GmbH wird in Aktiengesellschaft umgewandelt

Der burgenländische Leitbetrieb schafft strukturelle Rahmenbedingungen für ein nachhaltiges Wachstum.

Eisenstadt (OTS) - Die Umwandlung der Esterhazy Betriebe GmbH, die 2002 zur Umsetzung der wirtschaftlichen Agenden der drei Esterhazy Stiftungen gegründet wurde, in die Esterhazy Betriebe AG wurde am Montag, den 25.9., bekanntgegeben. Die Einreichung beim Firmenbuch erfolgt diese Woche, mit der Eintragung ist die Umwandlung erfolgreich abgeschlossen.

Den Vorsitz des neu geschaffenen Aufsichtsrates übernimmt Stefan Ottrubay, bisher Generaldirektor der Esterhazy Betriebe GmbH: „Vor dem Hintergrund des stetigen Wachstums der einzelnen Unternehmungen innerhalb der Esterhazy Betriebe ist diese Änderung ein wichtiger Beitrag, um die organisatorischen und rechtlichen Strukturen für zukünftige Herausforderungen optimal zu gestalten und weiterhin ein nachhaltiges, wirtschaftliches Wachstum sicherzustellen“, so Stefan Ottrubay.

2022 erwirtschafteten die Esterhazy Unternehmensbereiche – „Pannatura (Forst- und Landwirtschaft sowie Naturschutzagenden)“, „Immobilien“, „Tourismus, Kultur und Veranstaltungen“, „Hospitality“ sowie das „Weingut Esterházy“ – einen Umsatz von EUR 67,0 Mio. (2021: EUR 57,5 Mio.). Für das laufende Geschäftsjahr 2023 wird eine weitere Umsatzsteigerung auf rund EUR 88,7 Mio. erwartet. Vergleicht man diese Zahlen mit den Ergebnissen der Anfangsjahre, hat sich der Umsatz seitdem etwa verfünffacht.

Die Änderung der Rechtsform hat keinerlei Auswirkungen auf die Eigentümerstruktur und die Beteiligungsverhältnisse. Für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sowie Geschäftspartner ergeben sich keine Änderungen, auf bestehende Betriebsvereinbarungen oder Verträge hat die Umwandlung keinen Einfluss.

Mit Matthias Grün und Michael Gröschl werden zwei erfahrene und langjährige Führungskräfte aus der bisherigen Geschäftsleitung der GmbH als neue Vorstände in die Esterhazy Betriebe AG berufen. "Die Umwandlung trägt der in den letzten Jahren gestiegenen komplexen Struktur der Esterhazy Betriebe GmbH Rechnung. Sie ermöglicht nun allen Geschäftsbereichen noch eigenständiger zu agieren und nachhaltig zu wachsen. Damit können wir als Leitbetrieb und wirtschaftlicher Motor auch in Zukunft die Region weiter stärken", bringt es Matthias Grün auf den Punkt.

Michael Gröschl erklärt weiter: „Bei Esterhazy stehen immer die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sowie die Kunden im Mittelpunkt. Durch die Umwandlung in eine AG bleibt Esterhazy auch weiterhin ein verlässlicher Jobgarant für rund 550 Mitarbeiter von Wien bis Budapest. Dank einer agilen Organisationsentwicklung können wir auch in Zukunft unseren Fokus auf die Kundenbedürfnisse und auf die Förderung möglichst vielfältiger Talente legen und unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter erfolgreich aus- und weiterbilden.“

