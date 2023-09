Kühlverpackungen der Zukunft: Supaso bekommt Start-up Sonderpreis beim Generali SME EnterPRIZE

Umweltfreundliche, hochleistungsfähige Isolierung reduziert CO2-Emissionen und ersetzt umweltschädliches Styropor im Kühlversand.

Wien/Hartberg (OTS) - Im Rahmen des Generali SME EnterPRIZE wurde Supaso mit dem Start-up Sonderpreis ausgezeichnet. Das Jungunternehmen aus Hartberg in der Steiermark wurde für seine Bemühungen um umweltfreundliche Lösungen für den Kühlversand von Lebensmitteln und pharmazeutischen Erzeugnissen geehrt.

Die Jury überzeugten die nachhaltigen Verpackungen aus recyceltem Altpapier. Diese innovative Lösung ersetzt umweltschädliches Styropor und reduziert CO2-Emissionen, während sie gleichzeitig eine hohe Isolierleistung für gekühlte Produkte bietet.

Engagement für Innovation und Nachhaltigkeit

Der mit 3.000 Euro dotierte Sonderpreis unterstreicht das Engagement der Generali Österreich für die Förderung innovativer Ideen und nachhaltiger Unternehmensansätze. „Die Zahl an vielversprechenden Bewerbungen im Bereich der Start-ups hat uns beeindruckt. Darum haben wir uns entschieden, hier einen Sonderpreis zu vergeben“, erklärt Gregor Pilgram, CEO der Generali Österreich. Er gratuliert Supaso zur Auszeichnung: „Das Engagement und die Innovation von Supaso sind beispielhaft für junge KMU, die wesentlich dazu beitragen, neue Wege für einen verantwortungsbewussten Umgang mit Ressourcen und für den Schutz unseres Planeten zu ebnen.“

Nachhaltige Verpackungslösungen für den Kühlversand

Das Supaso ecoliner Inlay-System wird in Versandkartons eingesetzt und bietet eine effiziente Kühlleistung über 48 Stunden. Es ersetzt damit vor allem umweltschädliche Styroporlösungen für den Kühlversand. Mit nur etwa 300 g CO2-Äquivalenten/Kilogramm im Vergleich zu bis zu 2600 g CO2-Äquivalenten/Kilogramm bei herkömmlichen EPS-Boxen (Styropor) setzt Supaso einen neuen Standard und trägt maßgeblich zur Reduzierung der CO2-Emissionen im Verpackungsbereich bei.

Die patentierte Technologie ermöglicht es, recyceltes Altpapier in eine hochleistungsfähige Isolierung umzuwandeln, die nicht nur äußerst wirksam ist, sondern auch vollständig im Papierkreislauf wiederverwertet werden kann.

„Wir möchten uns herzlich bei der Generali für die Zuerkennung des Start-up Sonderpreises bedanken. Diese Auszeichnung bestärkt uns in unserem Engagement, kompromisslose, innovative Lösungen zu entwickeln, die den Kühlversandmarkt nachhaltig revolutionieren“, erklärt Supaso-CEO Fabian Gems.

Generali SME EnterPRIZE

Die Generali richtet sich seit 2021 mit ihrer Initiative SME EnterPRIZE an KMU, die sich durch nachhaltige Konzepte auszeichnen. CEO Gregor Pilgram begleitet den Wettbewerb von Beginn an mit großer Freude und ist von der Idee überzeugt: „Für eine lebenswerte Zukunft muss Nachhaltigkeit zum Mainstream werden. Als Lifetime Partner unterstützen und fördern wir soziale und ökologische Projekte.“

Kleine und mittlere Unternehmen in Österreich konnten sich in drei Kategorien bewerben: Nachhaltige Geschäftsmodelle, Nachhaltige Dienstleistungen und Produkte sowie Digitalisierung für mehr Nachhaltigkeit. Auf die Gewinner_innen warteten je 10.000 Euro Preisgeld. Aufgrund der zahlreichen beeindruckenden Bewerbungen wurde heuer erstmals ein mit 3.000 Euro dotierter Sonderpreis für Start-ups vergeben.

