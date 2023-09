Internationaler Tag zur Abschaffung von Atomwaffen

Außenminister Schallenberg: „Wir müssen den Teufelskreis des nuklearen Wettrüstens durchbrechen“

Wien (OTS) - Anlässlich des Internationalen Tages zur vollständigen Eliminierung von Atomwaffen am 26. September warnt Außenminister Alexander Schallenberg eindringlich vor deren vernichtendem Sprengpotential. Er fordert erneut verstärkte internationale Anstrengungen zur nuklearen Abrüstung. Eine atomwaffenfreie Welt ist ein zentrales Anliegen der österreichischen Außen- und Sicherheitspolitik, insbesondere im multilateralen Bereich.

„Das nukleare Abrüstungs- und Nichtverbreitungsregime steht unter enormen Druck. Wir befinden uns in einer scheinbar aussichtslosen Zwickmühle: Stillstand bei der Abrüstung, Rückzieher bei der Nichtverbreitung,“ zeigt sich Außenminister Schallenberg besorgt.

Neben dem unverantwortlichen nuklearen Säbelrasseln Russlands, insbesondere der Stationierung von atomaren Sprengköpfen in Belarus, zeugen Irans Atomforschung, Nordkoreas Raketenprogramm und die qualitative und quantitative Aufrüstung aller nuklear bewaffneten Staaten von einem besorgniserregenden globalen Trend. Zudem kommt es in verschiedenen internationalen Foren zu einem alarmierenden Stillstand und zu Rückschritten von eingegangenen Verpflichtungen.

„Die nuklearen Risiken sind größer denn je. Wir müssen diesen Teufelskreis durchbrechen. Dieses Ziel erreichen wir am ehesten mit dem von Österreich mitinitiierten Atomwaffenverbotsvertrag (TPNW)“, unterstreicht Außenminister Schallenberg.

Ein grundsätzliches Verbot dieser Waffen ist ein Gebot der Stunde. Neueste wissenschaftliche Forschungen zeigen nämlich mit erschreckender Deutlichkeit auf, dass die Folgen eines Atomwaffeneinsatzes noch wesentlich gravierender wären, als bislang befürchtet wurde.

Der im Jänner 2021 in Kraft getretene Atomwaffenverbotsvertrag (Treaty on the Prohibition of Nuclear Weapons - TPNW) schafft deshalb – analog zu anderen Massenvernichtungswaffen - erstmals ein völkerrechtliches Verbot für den Besitz, Einsatz und die Androhung des Einsatzes von Nuklearwaffen.

Österreich nahm gemeinsam mit anderen Staaten eine führende Rolle bei den Verhandlungen zum Atomwaffenverbotsvertrag ein, den mittlerweile 93 Staaten unterzeichnet und dem 69 Staaten beigetreten sind.

