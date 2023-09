BIO AUSTRIA gratuliert PreisträgerInnen der EU-Bio-Awards

Beste Bio-Stadt: Wien, beste Bio-Region: Burgenland, bestes Bio-Restaurant: „Luftburg – Kolarik im Prater“; Künftiges Siegerprojekt: Bio-Anteil in der öffentlichen Beschaffung?

Wien (OTS) - Aus Anlass des EU-Bio Tages am 23. September vergab die EU-Kommission heuer zum zweiten Mal die "EU Organic Awards" an besonders engangierte Bio-AkteurInnen in unterschiedlichen Bereichen. Die Preisverleihung fand am 25.9. in Brüssel statt. Der Bio-Verband BIO AUSTRIA gratuliert den PreisträgerInnen sehr herzlich! Allen voran natürlich den drei österreichischen GewinnerInnen, dem Bio-Restaurant und BIO AUSTRIA Partnerbetrieb "Luftburg – Kolarik im Prater" (bestes Bio-Restaurant), der Stadt Wien (beste Bio-Stadt), sowie dem Land Burgendland (beste Bio-Region).

"Wir freuen uns, dass alle drei Einreichungen aus Österreich in Brüssel den Sieg in der jeweiligen Kategorie holen konnten. Besonders freuen wir uns für unseren GOLD-Partnerbetrieb 'Luftburg - Kolarik im Prater'. Durch diese Auszeichnungen wird einmal mehr europaweit ein Schlaglicht auf Österreich als Bio-Vorreiter und auf besonders ambitionierte Bio-Projekte in unserem Land geworfen", betont BIO AUSTRIA Bundesobfrau Barbara Riegler.

Ausbau des Bio-Anteils in der öffentlichen Beschaffung vorantreiben

Mit den aus ganz Europa auf Österreich gerichteten Blicken komme allerdings auch Verantwortung für die Weiterentwicklung von Bio einher. "Daher braucht es weitere Ziele und Anstrengungen zur Erreichung derselben, etwa im Ausbau der Absatzmöglichkeiten. Ein Ziel sollte zum Beispiel sein, dass Österreich auch im Bereich der öffentlichen Gemeinschaftsverpflegung des Bundes in Zukunft ein potenzielles Siegerprojekt der EU Organic Awards hervorbringt. Dafür braucht es jetzt konkrete politische Anstrengungen, um den Bio-Anteil nachweislich zu erhöhen und auf den im Nationalen Aktionsplan Beschaffung festgehaltenen Anteil zu steigern. Im Moment sehen wir hier nicht den notwendigen Ehrgeiz, um die Ziele zu erreichen. Vielleicht wirkt hier aber die Aussicht auf EU-weite Anerkennung beflügelnd", stellt Riegler abschließend fest.

Über BIO AUSTRIA:

BIO AUSTRIA ist das Netzwerk der österreichischen Biobäuerinnen und Biobauern. Als größter Bio-Verband in Europa repräsentiert BIO AUSTRIA die österreichische Bio-Landwirtschaft und vertritt die Interessen der Biobäuerinnen und Biobauern. Zudem hat der Verband knapp 500 Partnerunternehmen in der Wirtschaft. Nähere Informationen unter www.bio-austria.at

