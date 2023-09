76 % der Wienerinnen und Wiener unterstützen neue Schanigarten Regelung

23 % der Wienerinnen und Wiener befürworten die Klebeaktionen von Klima AktivistInnen auf Wiens Straßen

Wien (OTS) - Das Stadtfernsehen W24 hat gemeinsam mit dem IFDD - Institut für Demoskopie und Datenanalyse unter Führung von Christoph Haselmayer das aktuelle W24-Stadtbarometer durchgeführt.

Wie beurteilen Sie die neue Regelung für Schanigärten - mit strengeren Kontrollen und der Möglichkeit auch über den Winter offenzuhalten?

76 % Sehr gut/ Eher gut

14% Eher schlecht/ Schlecht

10 % Weiß nicht, keine Angabe



Befürworten Sie die Klebeaktionen von Klima AktivistInnen auf Wiens Straßen?

23 % Ja

71 % Nein

6 % keine Angabe

Zum zweiten Mal fand am Freitag, 1. September 2023, die "Lange Nacht der Wiener Märkte" statt. Die Marktstandln waren auf allen teilnehmenden Märkten bis 23 Uhr geöffnet. Es fand ein vielfältiges Programm mit verschiedensten KünstlerInnen statt. Soll die Lange-Nacht der Wiener Märkte mehrmals im Jahr stattfinden?

62 % Ja

17 % Nein

21 % Weiß nicht, keine Angabe

Planen Sie in den kommenden Herbstferien (Ende Oktober) zu verreisen?

23 % Ja

70 % Nein

7 % keine Angabe

Wohin planen Sie zu verreisen?

32 % Inland

63 % Ausland

5 % Weiß nicht, keine Angabe

Angenommen am kommenden Sonntag wären in Wien Landtags- und Gemeinderatswahlen, welcher Partei würden Sie Ihre Stimme geben?

39 % SPÖ mit Michael Ludwig, 12 % ÖVP Karl Mahrer, 12 % Grüne mit Peter Kraus/ Judith Pühringer, 7 % Neos mit Christoph Wiederkehr, 20 % FPÖ mit Dominik Nepp, 5 % Bierpartei mit Dominik Wlazny, 3 % KPÖ (Kein Kandidat bekannt), 2% andere Partei

IFDD-Geschäftsführer Christoph Haselmayer fasst zusammen: „Bei der Sonntagfrage liegt weiterhin die SPÖ klar auf Platz 1. Jedoch unter ihrem Ergebnis von 2020. Die FPÖ hat sich auf Platz 2 etabliert mit 20 %. ÖVP und Grüne beide bei 12 %. Die Grünen sind traditionell nach dem Sommer immer stärker, da das Klimathema sehr präsent ist. NEOS halten bei 7 %. Die Bierpartei gibt leicht nach auf 5%, Dominik Wlazny ist nicht mehr so präsent und die KPÖ würde mit 3% nicht in den Wiener Gemeinderat einziehen. Die Zustimmung für die KlimaaktivistInnen steigt leicht an in der Stadt. Lag die Zustimmung im Frühjahr noch bei 19 %, im Sommer bei 20% ist nach dem Sommer der Extreme die Zustimmung auf 23 % angestiegen. 71 % lehnen den Protest aber weiter klar ab“.

Auftraggeber: W24 – dabei!, 1010 Wien

Zielgruppe: Wahlberechtigte WienerInnen rep. ab 16 Jahren

Stichprobengröße: n= 1000

Stichproben-Methode: vorgeschichtetes Randomverfahren, CAWI

Stichprobengrundlage: Auswahl der Befragten nach Quotenverfahren

Auswertung: Faktorengewichtung laut Medienanalyse und Statistik Austria

Abgestimmte Erwerbsstatistik 2021; mögliche Abweichungen bei Absolutzahlen und Prozentwerten aufgrund von Rundungsdifferenzen (99 – 101 Prozent)

Maximale Schwankungsbreite: +/- 3,1 %, davon n= 850 Deklarierte +/- 3,4 %

Untersuchungszeitraum: 18. September 2023 – 22. September 2023

Ausführendes Institut: IFDD – Institut für Demoskopie & Datenanalyse,

Feldgasse 21, 3422 Haders

W24 – dabei!

W24 setzt sich wie kein anderer Sender intensiv mit aktuellen Themen der Stadt und ihren Bewohnerinnen und Bewohnern auseinander. Mit mehr als 1,6 Mio. Kontakten im Monat und bis zu 95.000 Zuseherinnen und Zusehern pro Tag ist W24 der meist gesehene und am schnellsten wachsende Stadtsender Österreichs. W24 ist im Kabelnetz von Magenta, online als mobiler Live-Stream unter www.w24.at sowie im Kabelnetz von Kabelplus und A1 TV und über DVB-T2 (MUX C - Wien) auf SimpliTV zu empfangen. Der Sender befindet sich im Eigentum der WH Media. Die WH Media GmbH ist eine 100-Prozent-Tochter der Wien Holding, bündelt die Medienunternehmungen des Konzerns und kümmert sich um die strategische Weiterentwicklung dieses Standbeines. www.w24.at

Rückfragen & Kontakt:

W24 - dabei!

Mag. Daria Auspitz

+43 676 42 41 422

daria.auspitz @ w24.at

www.w24.at