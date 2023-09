UNHCR: „Langer Tag der Flucht“ am 6. Oktober 2023

Rund 80 Veranstaltungen für Kinder und Erwachsene in ganz Österreich, Programm unter www.langertagderflucht.at

Wien (OTS) - Am 6. Oktober veranstaltet das UN-Flüchtlingshochkommissariat UNHCR gemeinsam mit Dutzenden Institutionen aus Kunst und Kultur, Geflüchteten, NGOs und zivilgesellschaftlichen Initiativen den bereits 12. „Langen Tag der Flucht“.

Auf dem Programm stehen heuer rund 50 Veranstaltungen für Schulen und 30 Veranstaltungen im offenen Programm, alle Veranstaltungen sind wie immer großteils kostenlos.

Das gemeinsame Erleben und der Dialog zwischen Menschen mit und ohne Fluchthintergrund spannen den Bogen für ein vielfältiges Programm rund um die Themen Flucht und Asyl.

„In den letzten Jahren mussten so viele Menschen wie nie zuvor vor Verfolgung und Menschenrechtsverletzungen fliehen. Während die Unterstützung für Flüchtlinge ungebrochen stark ist, werden andererseits Stimmen lauter, die nach einer Auslagerung und Beschneidung von Flüchtlingsschutz rufen. Mit dem ‚Langen Tag der Flucht‘ wollen wir daher auch die lebensrettende Wichtigkeit des Flüchtlingsschutzes betonen und Besucher*innen dazu ermutigen, sich mit Flüchtlingen zu solidarisieren, die aufgrund von Konflikten und Verfolgung gezwungen sind, ihre Heimat zu verlassen“, so Christoph Pinter, Leiter von UNHCR Österreich.

Vom überdimensionalen Papierboot und dem Wissenschaftsbuch des Jahres zum interkulturellen Hoppala …

Zum Auftakt des „Langen Tages der Flucht“ in Wien laden UNHCR und Caritas Wien zu einer Faltaktion am Karlsplatz: Gemeinsam mit Künstler Frank Bölter wird ein überdimensionales Boot gefaltet und zu Wasser gelassen, um auf die gefährlichen Fluchtwege und die fehlenden legalen Zufluchtswege aufmerksam zu machen.

Wissenschaftlerin Judith Kohlenberger, deren Buch „Das Fluchtparadox“ zum Wissenschaftsbuch des Jahres 2023 gekürt wurde, ist sowohl in Linz und bereits am Vorabend des „Langes Tages der Flucht“ in Wien zu Gast.

Beim „Langer Tag der Flucht“-Klassiker „living books“ in der Wiener Hauptbücherei können Besucher*innen Geflüchteten, Helfer*innen und Menschen, die im Asylbereich arbeiten, ihre individuellen Fragen stellen. Zahlreiche von Flüchtlingen gegründete Initiativen präsentieren ihre Arbeit und ihre Angebote in der Wiener Brunnenpassage.

Viele Kulturinstitutionen setzen am „Langen Tag der Flucht“ ebenfalls einen Schwerpunkt auf die Themen Flucht und Zusammenleben: So wird u.a. im Wiener MuseumsQuartier sowie im Jüdischen Museum wie auch im Weltmuseum ein Spezialprogramm angeboten. Bei Workshops, gemeinsamen Essen oder Aktivitäten in Flüchtlingsunterkünften gibt es weitere Möglichkeiten für Austausch und gemütliches Beisammensein.

Für die junge Zielgruppe stehen Workshops, Filmvorführungen und Kulturangebote am Programm, z.B. im Dschungel Wien oder im Steyrer Paraplü. Mehrere Initiativen haben sich zusammengeschlossen und organisieren einen Programm-Nachmittag in der Innsbrucker Innenstadt an. Dort bietet sich auch ein Abstecher zur Veranstaltung „Interkulturelle Hoppalas“ an – lachen garantiert.

Das gesamte Programm finden Sie unter www.langertagderflucht.at

