CLIŠHÉ TRÄSH: Comedy, Performance, Concert & Party

Fr., 06./Sa., 07. Oktober 2023

Kulturhaus Brotfabrik

Absberggasse 27, Stiege 3, 1100 Wien

Eintritt: pay as you can



cool, divers & wenn notwendig pervers!

CLIŠHÉ TRÄSH findet zum zweiten Mal im Kulturhaus Brotfabrik statt und will mit (Selbst-)Ironie und Witz zur Verantwortung beim Denken, Sprechen und Handeln anregen.

Die Palette der auftretenden Performer*innen reicht vom normbrechenden Performer/Musiker Ivo Dimchev bis hin zu Social-Media-Stars wie Toxische Pommes, Wurstaufschnitt u.v.m. Jede/r von ihnen spielt auf eigene Art und Weise mit Klischees und Stereotypen, um sie zu verzerren, zu zerreißen und zu entsorgen. Eine Veranstaltung mit Kinderprogramm, Stand-Up Comedy, Konzert, Performance, Workshop, moderiert von Esra Özmen (EsRap) und Denice Bourbon (PCCC*)!

Eine Kooperation von kulturen in bewegung mit Kulturhaus Brotfabrik.

Gefördert von der Austrian Development Agency, der Stadt Wien, dem Bundesministerium für Kunst, Kultur, öffentlichen Dienst und Sport und unterstützt von Erste Bank, Vienna Airport und WienXtra.

Yasmin Yazdian, MA

yazdian @ vidc.org

+43 1 713 35 94-62

www.kultureninbewegung.org