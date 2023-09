Jubiläum: 10 Jahre „9 Plätze – 9 Schätze“! ORF sucht wieder den schönsten Ort Österreichs

Start der Landesstudio-Votings am 28. September, Highlights aus 9 Jahren „9 Plätze – 9 Schätze“ in „So schön ist Österreich“ am 18. Oktober

Wien (OTS) - Ein ORF-Erfolgsformat feiert am Nationalfeiertag sein großes Jubiläum – bereits zum zehnten Mal suchen Armin Assinger und Barbara Karlich traditionell am 26. Oktober in „9 Plätze – 9 Schätze“ gemeinsam mit den Moderatorinnen und Moderatoren der neun ORF-Landesstudios, neun Prominenten sowie mehr als einer Million Zuschauerinnen und Zuschauer die schönsten verborgenen Plätze Österreichs. Beim zehnjährigen Jubiläum wird ein weiteres Mal die wunderschöne Vielfalt des Landes unter Beweis gestellt, wie das mit den Siegern der vergangenen neun Jahre schon passiert ist: Als schönster Platz des Landes wurden bisher der Grüne See im steirischen Tragöß (2014), der Formarinsee und die Rote Wand in Vorarlberg (2015), das Tiroler Kaisertal (2016), der Vorarlberger Körbersee (2017), der Schiederweiher in Oberösterreich (2018), der Lünersee in Vorarlberg (2019), die Strutz-Mühle in der Steiermark (2020), der Wiegensee in Vorarlberg (2021) und zuletzt das Friedenskircherl am Stoderzinken in der Steiermark gewählt. Unzählige weitere heimische Schätze warten noch auf ihre Entdeckung – daher werden am Donnerstag, dem 26. Oktober 2023, um 20.15 Uhr in ORF 2 in der gleichnamigen ORF-TV-Show ein weiteres Mal „9 Plätze – 9 Schätze“ vorgestellt. Bereits ab 28. September startet die Abstimmung, mit welchem Platz das jeweilige Bundesland im Finale vertreten sein wird. Die insgesamt 27 Auswahlplätze werden vom 26. bis 28. September in „Bundesland heute“, in den Regionalradios und auf bundesland.ORF.at präsentiert.

„So schön ist Österreich: Die Highlights aus 9 Jahren 9 Plätze – 9 Schätze“ und „Heimat großer Töchter und Söhne“ bereits am 18. Oktober in ORF 2

Armin Assinger macht im Jubiläumsjahr von „9 Plätze – 9 Schätze“ einen Ausflug in den Wiener Prater – anlässlich eines weiteren Jubiläums: 150 Jahre Weltausstellung in Wien. Von dort blickt er am Mittwoch, dem 18. Oktober, um 20.15 Uhr in „So schön ist Österreich:

Die Highlights aus 9 Jahren 9 Plätze – 9 Schätze“ zurück auf die emotionalsten und großartigsten Momente der vergangenen neun Jahre „9 Plätze – 9 Schätze“. Auf dem Programm steht dabei ein Wiedersehen mit den schönsten Plätzen Österreichs, den unterhaltsamsten Szenen aus den Talks mit Barbara Karlich, den Prominenten, den Moderatorinnen und Moderatoren aus den Bundesländern und den musikalischen Highlights. Anschließend geht es um 21.05 Uhr in einer neuen Ausgabe von „Heimat großer Töchter und Söhne“ um neun Österreicherinnen und Österreicher, die Besonderes geleistet haben und leisten, österreichweit dennoch weitgehend unbekannt geblieben sind.

„9 Plätze – 9 Schätze“ als Höhepunkt des „Unser Österreich“-Monats in ORF 2

ORF 2 widmet sich im Oktober unter dem Titel „Unser Österreich: Der rot-weiß-rote Oktober“ zum vierten Mal dem Land und seinen Menschen. Das Programmangebot ist dabei breit gestreut: Von unter anderem „Österreich vom Feinsten: Tirol – Tuxertal und Zillergründe“ (11. Oktober), „Mei liabste Weis“ live aus Innsbruck, wo die Sendung ihr 35-jähriges Jubiläum feiert (14. Oktober) und dem „Südsteirischen Winzerzug“ (15. Oktober) über „So schön ist Österreich: Die Highlights aus 9 Jahren 9 Plätze – 9 Schätze“ und „Heimat großer Töchter und Söhne“ (beides 18. Oktober) bis hin zu „Am Schauplatz“ mit „Almen“ (12. Oktober) und „Die Macht der Tracht“ (19. Oktober), „G’sund in Österreich: Wasser – Urkraft und Lebenselixier“ (23. Oktober), „Universum: Arlberg – Wild und Weltberühmt“ (24. Oktober) und „Wasser für die Kaiserstadt – Die Wiener Hochquellenleitung“ (25. Oktober). Am 26. Oktober steht neben den Übertragungen zum Nationalfeiertag (ab 9.05 Uhr) die erste Folge des neuen Formats „Der Sagenjäger“ mit Max Müller, das Highlight „10 Jahre 9 Plätze – 9 Schätze“ sowie „Austria 23 – Die Österreicherinnen und Österreicher des Jahres“ auf dem Programm. Und am 30. Oktober blickt eine „ZIB 2 History“ auf „45 Jahre Nein zu Zwentendorf“.

Am 4. Oktober erscheint, ein weiteres Mal im Kral-Verlag, das Buch zu „9 Plätze – 9 Schätze“, diesmal unter dem Titel „Österreichs verborgene Naturjuwele“, das die Schatzsuche 2023 (und die neun Landessieger des Vorjahres) auf knapp 200 Seiten mit informativen Texten und vor allem eindrucksvollen Bildern begleitet.

Diese „Schätze“ gehen 2023 für die Bundesländer ins Rennen:

BURGENLAND

Hofgassen Mörbisch

Burg Forchtenstein

Eisenberg

KÄRNTEN

Burg Landskron

Sablatnigmoor

Kleinode am Wörthersee

NIEDERÖSTERREICH

Hardegg

Lunzer See

Heidenreichsteiner Moor

OBERÖSTERREICH

Offensee

Miesweg

Altstadt von Steyr

SALZBURG

Käfertal

Blinklingmoos

Eisriesenwelt

STEIERMARK

Lipizzaner-Gestüt Piber

Mühlental-Rundweg

Himmelsberg

TIROL

Zirbenweg

Pillerseetal

Wildpark Aurach

VORARLBERG

Alter Rhein

Niedere

Spullersee

WIEN

Palmenhaus Schönbrunn

Cobenzl

Donauinsel

Bundesländer-Voting startet am 28. September 2023

Die insgesamt 27 Auswahlplätze werden vom 26. bis 28. September in „Bundesland heute“, in den Regionalradios und auf bundesland.ORF.at vorgestellt. Vom 28. September bis zum 2. Oktober kann dann telefonisch oder per SMS mitbestimmt werden, mit welchem Platz das jeweilige Bundesland in „9 Plätze – 9 Schätze“ vertreten ist. Am 4. Oktober werden die jeweiligen Landessieger trimedial vorgestellt. Nähere Informationen sowie die Telefonnummern, unter denen gevotet werden kann, geben eine Übersichtsseite unter tv.ORF.at/9plaetze, die Teletextseite 319 (beide ab 26. September) sowie die Oktober-Ausgabe der ORF nachlese, in der auch fünf Ausgaben des diesjährigen „9 Plätze – 9 Schätze“-Buchs „Österreichs verborgene Naturjuwele“ verlost werden. Auf extra.ORF.at werden u. a. zehn weitere Exemplare verlost. In den sozialen Medien kann unter #9Plätze9Schätze mitdiskutiert werden.

