ORF Vorarlberg: „Kaktuskuscheln“ vor vollem Haus

Christian Suter und Dominic Dapré laden am 29. September zum Live-Podcast-Erlebnis ins ORF-Landesfunkhaus Vorarlberg

Wien (OTS) - Seit mehr als drei Jahren gestalten die beiden ORF-Radio-Vorarlberg-Moderatoren Christian Suter und Dominic Dapré den Podcast „Kaktuskuscheln“ von ORF Radio Vorarlberg. Meist zu zweit, doch am Freitag, 29. September 2023, gibt es ein besonderes Highlight: Die beiden „Kaktuskuschler“ laden ihre Hörerinnen und Hörer zum zweiten Mal ins ORF-Landesfunkhaus Vorarlberg nach Dornbirn ein.

Kurioses und Witziges mit Kulinarischem aus der Funkhausküche

Suti & Dapré zeichnen an diesem Abend ab 20.00 Uhr vor schon ausgebuchtem Publikumsstudio eine Podcast-Doppelfolge mit Live-Publikum auf und lassen ihre Fans an den witzigen und sehr persönlichen Gesprächen mit vielen Überraschungen, dem berühmten Kaktuskuschel-Buffet und in gemütlicher Atmosphäre persönlich teilhaben.

ORF Radio Vorarlberg sendet diese Folgen am 1. und 8. Oktober 2023 ab 20.00 Uhr. Nach diesem Abend sind es bereits 170 Ausgaben von „Kaktuskuscheln“. Auf vorarlberg.ORF.at sind diese und weitere Podcasts des ORF Vorarlberg einen Monat lang abrufbar.

Das Leben ist voller Gegensätze: hart und weich, traurig und lustig, süß und sauer – eben wie ein Kaktus zum Kuscheln! Das ist der Podcast, der seit Jänner 2020 jeden Sonntag-Abend ab 20.00 Uhr bei ORF Radio Vorarlberg gesendet wird.

Ein Abend voller Spaß

Markus Klement, Landesdirektor ORF Vorarlberg: „Perfekte Unterhaltung und viele Überraschungen sind garantiert, wenn Suti & Dapré ihre zeitlosen wie aktuellen Themen ausbreiten und dabei kein Auge trocken bleibt.“

Dominic Dapré, Podcaster Kaktuskuscheln: „Wir haben unsere ‚Kuschler‘ wirklich richtig vermisst, bei unserer ersten Live-Show fühlten wir uns schon wie eine echte große Familie! Jetzt freuen wir uns riesig auf unser nächstes Familientreffen – und auf alle, die zum ersten Mal mit dabei sind!“

Christian Suter, Podcaster Kaktuskuscheln: „Begonnen hat alles damit, dass wir uns jede Woche privat zum Quatschen getroffen haben. Dann kam der Podcast und jetzt reden schon ganz viele mit, kuscheln mit uns oder schreiben uns, was sie so erlebt haben. Die ‚Kaktuskuschler‘ sind die besten, lustigsten und verständnisvollsten Hörerinnen und Hörer, die sich ein Podcaster und Radiomoderator wünschen kann!“

Rückfragen & Kontakt:

Sabine Stroj

Presse- & Öffentlichkeitsarbeit | Events

Landesdirektion Vorarlberg | D-V

+43 5572 301-22554

sabine.stroj @ orf.at

vorarlberg.ORF.at