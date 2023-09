ORF RSO Wien im Oktober: vier Uraufführungen und drei österreichische Erstaufführungen

Wien (OTS) - Das ORF Radio-Symphonieorchester Wien spielt am 4. Oktober unter Chefdirigentin Marin Alsop im Wiener Konzerthaus die Uraufführung von Randall Smiths „Blue Bongo Fever Dream“. Beim ORF musikprotokoll im Rahmen des Festivals steirischer herbst präsentiert das Orchester am 7. Oktober in der Helmut List Halle Graz eine Uraufführung und drei österreichische Erstaufführungen. Beim Festkonzert „40 Jahre Schuke Orgel und 100 Jahre IGNM“ am 9. Oktober im ORF RadioKulturhaus stehen Uraufführungen von Hannah Eisendle und Jennifer Higdon auf dem Programm. Am 16. Oktober gibt das Orchester ein Benefizkonzert unter Gottfried Rabl zugunsten von „Licht ins Dunkel“ im ORF RadioKulturhaus und am 22. Oktober spielt das ORF RSO Wien unter Dirigentin Karina Canellakis im Wiener Musikverein.

Am Mittwoch, den 4. Oktober (19.30 Uhr) spielt das ORF RSO Wien unter Chefdirigentin Marin Alsop im Wiener Konzerthaus. Auf dem Programm stehen die Uraufführung von Randall Smiths „Blue Bongo Fever Dream“, das Preisträgerwerk des Kompositionswettbewerbes „Spheres of a Genius“. Außerdem präsentiert das Orchester Friedrich Cerhas Konzert für Schlagzeug und Orchester und Igor Strawinskys „Le sacre du printemps. Bilder aus dem heidnischen Russland“. Solistin ist Schlagzeugerin Vivi Vassileva. Ö1 sendet den Konzertmitschnitt am Dienstag, den 17. Oktober ab 19.30 Uhr.

Das ORF RSO Wien gastiert am Samstag, den 7. Oktober (19.30 Uhr) unter der Leitung von Chefdirigentin Marin Alsop im Rahmen des ORF musikprotokoll in der Helmut List Halle in Graz. Drei Konzerte für Orchester und Soloinstrument kommen zur Ur- und Erstaufführung und beleuchten das Verhältnis von Individuum und Gruppe: Der italienische Gitarrist Ruben Mattia Santorsa wird als Solist das neue Konzert „strange bird - no longer navigating by a star“ der Italienerin Clara Iannotta uraufführen. Als österreichische Erstaufführungen sind Werke von Bernhard Gander und Clemens Gadenstätter zu hören. Bernhard Gander kombiniert in seinem dem Pianisten Joonas Ahonen – der in Graz als Solist zu erleben ist – gewidmeten Klavierkonzert scheinbar Unvereinbares: Seine Liebe für die Musik von Chopin und das Genre Heavy Metal. „Scorching Scherzo“ schöpft klanglich aus dem Vollen, Groove und Drive treiben die Musik voran. Das Flötenkonzert „making of – intimacy“ von Clemens Gadenstätter mit Flötist Karl-Heinz Schütz lässt die Klänge des Solisten und des Orchesters ineinander übergehen: Intimität ist für den Komponisten, der selbst ausgebildeter Flötist ist, ein Verwobensein mit der Welt, mit dem Außen, mit einem „Du“. Außerdem ist die österreichische Erstaufführung eines Stückes der australischen Komponistin Liza Lim zu hören: „Bioluminescence“ aus ihrer „Sappho“-Reihe. Ö1 sendet den Konzertmitschnitt am Freitag, den 13. Oktober ab 19.30 Uhr.

Die Schuke-Orgel im Großen Sendesaal des ORF RadioKulturhauses und das hundertjährige Bestehen der Internationalen Gesellschaft für Neue Musik (IGNM) werden am Montag, den 9. Oktober (19.30 Uhr) mit einem Festkonzert im Rahmen der RSO-Kammermusikreihe „Aus nächster Nähe“ gefeiert. Organist Wolfgang Kogert und die Posaunisten Sascha Hois, Alexander Tauber, Ulrich Gruchmann-Bernáu und Simon Wildauer präsentieren zwei Uraufführungen: „Balz und Pfeffer“ von Hannah Eisendle und die „Brass Short Organ Mass für Posaunenquartett und Orgel“ von Jennifer Higdon. Weiters stehen Werke von Alfred Schnittke, Heimo Wisser, Maurizio Kagel, Kazimierz Serocki und Wolfgang Suppan auf dem Programm. Der Konzertmitschnitt ist auf Ö1 am Donnerstag, den 9. November ab 19.30 Uhr zu hören. Weitere Termine der Kammermusik-Reihe finden am 18. Dezember, 25. Jänner und 17. Juni statt.

Am Montag, den 16. Oktober steht ein Benefizkonzert zugunsten von „Licht ins Dunkel“ im ORF RadioKulturhaus auf dem Programm: Das ORF Radio-Symphonieorchester Wien und der Radio Wien Chor musizieren gemeinsam mit Sopranistin Monica Theiss-Eröd und Bariton Adrian Eröd unter dem Dirigat von Gottfried Rabl und präsentieren ausgewählte Stücke aus Georg Friedrich Händels „Messiah“. Die gesamten Einnahmen des Konzerts gehen an die ORF-Aktion „Licht ins Dunkel“.

Unter dem Dirigat von Karina Canellakis spielt das ORF RSO Wien am Sonntag, den 22. Oktober (19.30 Uhr) ein Konzert im Musikverein Wien. Auf dem Programm stehen Béla Bartóks „Vier Stücke für Orchester“, Antonín Dvořáks „Die Waldtaube“ und Leoš Janáčeks „Mša glagolskaja“. Es singen Kateřina Kněžíková (Sopran), Lena Belkina (Alt), Aleš Briscein (Tenor), Jan Martiník (Bass) und der Wiener Singverein. Ö1 sendet den Konzertmitschnitt am Mittwoch, den 1. November ab 19.30 Uhr. Details zum Konzertprogramm des RSO Wien sind abrufbar unter https://rso.orf.at/.

