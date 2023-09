OÖ Volksblatt: Zukünftig mit Fokus auf digitalen Formaten und Magazin

Das Oberösterreichische Volksblatt stellt sich als Medienhaus neu auf – Letzte Printausgabe der Tageszeitung erscheint am 30.12.2023

Linz, 25. September 2023 (OTS) - Die gesamte Verlagsbranche steht vor gemeinsamen Herausforderungen: Veränderte Gewohnheiten beim Medienkonsum der Menschen, die fortschreitende Digitalisierung, Innovationen im Medien- und Werbemarkt sowie internationale Einflüsse von Tech-Konzernen verändern das Spielfeld der Medien. Dies stellt auch für das bisherige Kerngeschäft des Oberösterreichischen Volksblatts – die gedruckte Tageszeitung – eine erhebliche Herausforderung dar. Ein verschärfter Wettbewerb, eine veränderte Leserschaft und natürlich gestiegene Kosten insbesondere bei Produktion und Vertrieb erfordern auch für das oberösterreichische Medienhaus eine strategische Neuausrichtung. "Das sich stetig verändernde Medienumfeld ist eine Realität, die uns alle betrifft. Im Oberösterreichischen Volksblatt erkennen wir diese Veränderungen als Chancen zur Weiterentwicklung. Die Tradition, die uns über 150 Jahre begleitet hat, wird durch unsere digitale Transformation nicht verloren gehen, sondern in geänderter und moderner Form fortgesetzt. Unsere Verpflichtung gegenüber Oberösterreich und seinen Menschen bleibt unverändert stark“ , so Wolfgang Eder, Geschäftsführer der OÖ. Media Data Vertriebs- und Verlags GmbH.

Seit seiner Gründung im Jahr 1869 hat sich das Oberösterreichische Volksblatt stets als regionale oberösterreichische Tageszeitung im Dienste des bürgerlichen Gedankenguts verstanden. Redaktionelle Unabhängigkeit und das Engagement für die Interessen Oberösterreichs waren und sind das Fundament des Medienhauses. Leserinnen und Leser vertrauen seit vielen Jahren auf die Kompetenz, Verlässlichkeit und Stärke des Oberösterreichischen Volksblatts, das von über 45 engagierten Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern getragen wird.

Das Oberösterreichische Volksblatt als zukunftsorientiertes Medienhaus

Das Oberösterreichische Volksblatt war bereits vor 150 Jahren Vorreiter in der täglichen Nachrichtenberichterstattung. Diese Rolle soll im Zuge der digitalen Transformation weiterhin erfüllt werden. Ab Jänner 2024 wird keine gedruckte Tageszeitung mehr veröffentlicht, sondern der Fokus auf digitale Formate sowie ein fast monatlich erscheinendes Magazin gelegt. Der letzte Erscheinungstag der Printausgabe der Tageszeitung wird der 30. Dezember 2023 sein. Auch in Zukunft werden die inhaltlichen Schwerpunkte auf politischen, wirtschaftlichen, sportlichen, kulturellen und sozialen Themen liegen. Die Neuausrichtung erfordert eine Anpassung der redaktionellen Arbeit, inklusive einer Verkleinerung des Teams in allen Abteilungen. Mit den betroffenen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern wird in Einzelgesprächen nach individuellen Lösungen gesucht.

Das Oberösterreichische Volksblatt bedankt sich bei allen Leserinnen und Lesern sowie Partnerinnen und Partnern für das Vertrauen und die Unterstützung in den letzten Jahren und ist entschlossen, gestärkt aus diesem Wandel hervorzugehen. Ziel ist es, sich hin von einer Tageszeitung zu einem zukunftsorientierten Medienhaus zu entwickeln, um das Bundesland Oberösterreich auch in den kommenden Jahrzehnten medial zu gestalten.

Über das Oberösterreichische Volksblatt

Das Oberösterreichische Volksblatt ist ein etabliertes und traditionsreiches Medienhaus mit einer über 150-jährigen Geschichte. Seit seiner Gründung im Jahr 1869 hat es sich als regionale oberösterreichische Tageszeitung im Dienste des bürgerlichen Gedankenguts verstanden. Das Medienhaus hat sich stets durch Kompetenz und Verlässlichkeit ausgezeichnet und im Interesse Oberösterreichs über politische, wirtschaftliche, sportliche, kulturelle und soziale Themen berichtet. Ab Jänner 2024 wird das Medienhaus keine gedruckte Tageszeitung mehr veröffentlichen, sondern verstärkt auf digitale Formate sowie ein Magazin setzen, um die Bedürfnisse seiner Leserschaft in einer sich wandelnden Medienlandschaft zu erfüllen.

Rückfragen & Kontakt:

Mag. Wolfgang Eder

Geschäftsführer

OÖ. Media Data Vertriebs- und Verlags GmbH

Tel.: 0732 7606-751

verlagsleitung @ volksblatt.at