Sozialminister Rauch verleiht Nationale Qualitätszertifikate für Alten- und Pflegeheime

Auszeichnung für Bemühungen um ein Leben wie daheim

Wien (OTS) - Beim heutigen Festakt im Sozialministerium konnte Gesundheits- und Sozialminister Johannes Rauch 14 Alten- und Pflegeheime mit dem Nationalen Qualitätszertifikat (NQZ) auszeichnen. Das Nationale Qualitätszertifikat für Alten- und Pflegeheime dient der objektiven Bewertung der Qualität von Alten- und Pflegeheimen. Zusätzlich wurden an 15 Zertifizierer:innen, die die NQZ-Ausbildung im April 2023 abgeschlossen haben, Ausbildungszertifikate sowie an 6 Zertifizierer:innen, die seit 15 Jahren für das NQZ tätig sind, Urkunden überreicht.***

Die rund 900 Alten- und Pflegeheime mit mehr als 75.000 Plätzen sind ein zentraler Bestandteil der institutionellen Betreuung und Pflege in Österreich. Hier finden Menschen nicht nur pflegerische Versorgung, sondern auch soziale Interaktionen, kulturelle Aktivitäten und vor allem menschliche Nähe und Zuneigung. Menschen haben ein Recht darauf, an einem Ort zu leben, an dem sie sich daheim fühlen. Dieser Überzeugung sind österreichische Alten- und Pflegeheime, die sich einer freiwilligen Zertifizierung nach dem Nationalen Qualitätszertifikat unterziehen. In NQZ-zertifizierten Häusern geben sich alle Mitarbeiter:innen daher tagtäglich größte Mühe, die Betreuungsqualität kontinuierlich weiterzuentwickeln und den jeweiligen Bedürfnissen anzupassen.

„Es ist schön zu sehen, wie sich die Betreuungsqualität in Alten- und Pflegeheimen in Österreich von Jahr zu Jahr verbessert. Gerade ältere Menschen haben ein Recht darauf, an einem Ort zu leben, an dem sie sich daheim fühlen.“, so Rauch. Das NQZ steht seit Jahren für kontinuierliche Weiterentwicklung der Qualität in den einzelnen Häusern. Bewertet werden hierbei ausschließlich Maßnahmen, die über die Erfüllung gesetzlicher Vorgaben hinausgehen.

Um den sich stetig verändernden Erfordernissen in den Alten- und Pflegeheimen zu entsprechen, muss auch das NQZ immer weiterentwickelt werden. Gerade die letzten Jahre haben deutlich gezeigt, dass ein interdisziplinärer Ansatz erforderlich ist und die Bereiche Gesundheit, Pflege und Soziales nicht getrennt voneinander betrachtet werden können. Daher wird künftig die Gesundheit Österreich GmBH, die über eine breite gestreute Expertise verfügt und diese Themen auch interdisziplinär bearbeitet, als Zertifizierunsgseinrichtung tätig sein.

Die Zertifizierung im Rahmen des NQZ soll der objektiven Bewertung der Qualität von Alten- und Pflegeheimen in Österreich dienen. Ziel ist es, Qualität sichtbar zu machen und Anreize zur Weiterentwicklung zu schaffen. Die Häuser sollen – über die Erfüllung gesetzlicher Voraussetzungen hinaus – systematisch Anstrengungen zur Verbesserung der Lebensqualität der Bewohner:innen unternehmen.

Sozialminister Johannes Rauch: „Ich wiederhole mich gerne und darf auch heuer wieder alle Alten- und Pflegeheime, die sich bisher noch nicht einer Zertifizierung gestellt haben, einladen, sich um das Nationale Qualitätszertifikat zu bewerben.“

Das NQZ für Alten- und Pflegeheime ist eine Marke des Bundesministeriums für Soziales, Gesundheit, Pflege und Konsumentenschutz und wird von Bund und Ländern gemeinsam vergeben. Seit 2013 wurden 135 Zertifizierungen durchgeführt, davon 59 Rezertifizierungen. Gegenwärtig sind 49 Häuser mit dem NQZ ausgezeichnet.

Ausgezeichnet wurden am Montag folgende Alten- und Pflegeheime:

· Haus Elvine (Diakonie de La Tour) Z

· Haus Maria Gail (Diakonie de La Tour) Z

· Ernst-Schwarz-Haus (Diakonie de La Tour) Z

· Haus St. Peter (Diakonie de La Tour) Z

· Mater Salvatoris Alten- und Pflegeheim GmbH (Orden Pflege GmbH) Z

· Caritas Pflege Haus St. Leopold (Caritas der Erzdiözese Wien) Z

· Caritas Pflegewohnhaus Preding (Caritas der Diözese Graz-Seckau) Z

· Haus der Generationen Koblach (Sozialdienste Götzis gGmbH) Z

· Jesuheim Lochau (Soziale Einrichtungen der Barmherzigen Schwestern Zams Betriebs GmbH) Z

· Benevit Pflegeheim Höchst /Fussach (Benevit Vorarlberger Pflegemanagement gGmbH) Z

· SeneCura Laurentius-Park Bludenz (SeneCura Sozialzentrum Haus Bludenz gGmbH) R1

· Betreutes Wohnen Kabelwerk (Gesellschaft für soziale Dienste - SOZIAL GesmbH) Z

· Caritas Pflege Haus St. Teresa (Caritas der Erzdiözese Wien) Z

· Kolpinghaus "Gemeinsam leben" Wien-Leopoldstadt (KOLPING Altenpflege Wien-Leopoldstadt GmbH) R1

Z = Zertifizierung, R1 = 1. Rezertifizierung

Informationen zum Nationalen Qualitätszertifikat für Alten- und Pflegeheime (NQZ) unter www.nqz-austria.at

