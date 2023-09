"Smart Quadrat" in Graz fertiggestellt

Im Juni 2023 konnte die BauConsult Group auch den letzten Bauteil der Wohnhausanlage "Smart Quadrat" erfolgreich verkaufen.

Wien (OTS) - Mit dem Umbau des Grazer Hauptbahnhofes und der Entwicklung der umliegenden Region zwischen den Reininghaus-Gründen und den Waagner-Biro Liegenschaften entsteht eines der größten modernen Stadtgebiete in Österreich. Die Entscheidung in diesem urbanen Umfeld eine smarte Stadtplanung durchzuführen, lag in der Absicht, die ehemalig gewerblich genutzten Bereiche sinnvoll in Wohngebiete umzustrukturieren und nachhaltig zu verdichten. Die optimale Verkehrsanbindung war eine gute Voraussetzung, die Verkehrsbelastung in einem überschaubaren Rahmen zu halten. Ursprünglich war das Areal westlich der Bahn ein Gewerbe- und Industriegebiet, das sich in den letzten Jahren durch Neubauten zu einem innovativen Stadtteil entwickelte. Das smarte Quartier entsteht seit einigen Jahren im Umfeld der Helmut List Halle und nennt sich „My Smart City Graz“.

Die „My Smart City Graz“ gehört damit zu den spannendsten Entwicklungsgebieten der Landeshauptstadt. Sie übernimmt die Funktion eines Versuchsfeldes für neueste Technologien in den Bereichen Energieversorgung und emissionsarme Stadt, kombiniert die Bereiche Wohnen, Arbeiten und Freizeit und berücksichtigt zukunftsfähige Verkehrskonzepte.

Der größte Gebäudekomplex in dem Gebiet, das Projekt „Smart City Nord“ erinnert in seiner Form an die typische Grazer Wohnbebauung, denkt diese aber weiter und entwickelt daraus ein modernes Wohnviertel für die Zukunft. Das Grazer Architekturbüro Gangoly & Kristiner gliedert das Gebäude in fünf Bauteile. Für jeden Bauteil wurde eine individuelle Fassade gestaltet, wodurch die einzelnen Bauteile von außen gut ersichtlich sind und das Gebäude eine ganz besondere Außenwirkung erhält. Der moderne Wohnbau vereint auf etwa 50.000 m2 Bruttogeschossfläche, Wohnen und Arbeiten mit multifunktionalen Gewerbeflächen im Erdgeschoss und 360 Mietwohnungen auf den oberen Etagen.

Um den Komfort für die Bewohner zu steigern, befindet sich ein Nahversorger sowie eine Bäckerei mit Caféhaus im Haus. Weitere Geschäfte des täglichen Bedarfs, Ärzte, Schulen und Gastronomielokale sind fußläufig erreichbar. Mit der Straßenbahn direkt vor der Tür ist man innerhalb weniger Minuten am Hauptbahnhof oder erreicht bequem die Grazer Altstadt. Zusätzlich stehen den Bewohner:innen Gemeinschaftsräume, wie z.B. Fitnessräume, Shared Offices, Indoorspielplätze, Washing-Lounges, Hobby- & Freizeiträume sowie Stellplätze in der hauseigenen Garage zur Verfügung.

Die BauConsult Group übernahm das Projekt als Generalübernehmer Anfang 2020 vom neuen Eigentümer der „Unger Unternehmensgruppe“ und stellte mit ihrem Team die Gesamtprojektleitung, Projektsteuerung sowie die örtliche Bauaufsicht. Die Vergabe der Bauleistungen erfolgte an die ARGE Strabag AG und Pongratz Baugesellschaft GmbH. Ende Juni 2023 wurde der fünfte Bauteil fertiggestellt und konnte, wie die anderen vier Bauteile, von der BauConsult Group erfolgreich verkauft werden.

Die Vermarktung und der Vertrieb der Wohnungen und Gewerbeflächen wird exklusiv durch die ZumGLÜCK Immobilienmanagement GmbH übernommen.

Nähere Informationen unter: www.bauconsult.com und www.zumglueck.co.at/smartcitygraz

Rückfragen & Kontakt:

BauConsult Group GmbH

E-Mail: office @ bauconsult.com

Tel: +43 1 905 35 00