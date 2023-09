Kindle Storyteller Award 2023

Hohe Qualität und große Bandbreite: Die Finalist:innen für die begehrte Self-Publishing-Auszeichnung stehen fest (FOTO)

Luxemburg (ots) - Amazon gibt die Finalistinnen und Finalisten des diesjährigen Kindle Storyteller Award bekannt. Self Publishing Autor:innen hatten bis zum 31. August die Möglichkeit, ihre preiswürdigen Geschichten bei Kindle Direct Publishing (KDP) zu veröffentlichten und damit ihre Werke für den diesjährigen Wettbewerb einzureichen. Anhand mehrerer Bewertungskriterien wie der Anzahl gelesener Seiten, positiven Bewertungen und Verkaufszahlen wurden drei Titel ausgewählt, die nun die Chance auf die Auszeichnung mit dem Kindle Storyteller Award haben, der dieses Jahr bereits zum neunten Mal verliehen wird.

Unter den über 900 eingereichten Titeln finden sich erstklassige Werke mit einer großen Bandbreite an Geschichten aus einer Vielzahl von Genres. Besonders auffällig: Die hohe Reichweite der Bücher unter begeisterten Leser:innen. Der Kindle Storyteller Award ist mit einem Preisgeld in Höhe von 15.000 Euro und einem Verlagsangebot von Amazon Publishing dotiert. Zudem erhalten die Finalist:innen die Chance, ihren Titel als Hörbuch mit Audible zu veröffentlichen.

Im Finale des Kindle Storyteller Award 2023 stehen:

Zusätzlich wird auch in diesem Jahr der Sonderpreis Storyteller X verliehen. Die Gewinner:in in dieser Kategorie erhält ein Preisgeld von 5.000 Euro. Bei der Auswahl der Finalist:innen wurden gezielt Einreichungen der nicht traditionellen Belletristik (z.B. Hybrid-Genres, experimentelle Fiktion, etc.) sowie auch Sachbuch-Genres (Erinnerungen, Biographien, kreative Aufsätze und Abhandlungen, etc.) berücksichtigt.

Das sind die Titel der finalen Runde für den Kindle Storyteller X:

Die vierköpfige literarische Fachjury, die Anfang November 2023 die Gewinner:innen auswählen wird, besteht aus Self-Publishing- und Verlags-Autorin Anya Omah, Buch-Podcasterin Roxanne "Roxy" Grimm sowie Jobst-Ullrich Brandt, Ressortleiter "Kultur & Leben" beim Nachrichtenmagazin Focus, und Frank Euler, Principal Kindle Direct Publishing bei Amazon.

Weitere Informationen rund um den Kindle Storyteller Award sind unter www.amazon.de/kindlestoryteller verfügbar.

Über die Finalist:innen und deren Titel auf der Shortlist des Kindle Storyteller Award 2023:

"Elfenschwur 1: Blut und Kristall (Elfenschwur-Reihe)" von Lenya Elrick, Fantasyroman, (Niedersachsen, Deutschland)

Über das Buch: "Blut und Kristall" ist der Auftakt zur neuen Fantasy-Reihe "Elfenschwur". Die Geschichte voller Wunder, Geheimnisse und prickelnder Romantik lässt das Fantasy-Herz höherschlagen. Im Mittelpunkt steht die HeldinKelda Folkholm, die in Thaleris ihren selbstbestimmten Weg geht. Seit ihrer Geburt führt Kelda ein Leben am Rande der Gesellschaft. Knochenharte Arbeit bis zur Belastungsgrenze und wilde Nächte in fremden Betten bestimmen den Alltag der misshandelten Waise. Doch Kelda sieht einen Ausweg: Sie will die große Jagdprüfung ihres Clans gewinnen, zur Schutzgeistträgerin werden und endlich in Freiheit leben. In ihrem Eifer rettet sie einem verfeindeten Elfen das Leben - eine Begegnung, die ungeahnte Wellen schlägt. Als Thaleris immer heftiger von den dunklen Verdorbenen heimgesucht wird, muss Kelda ausgerechnet mit dem überirdisch schönen, aber arroganten Elfen zusammenarbeiten, der ihr seine Rettung noch immer übelnimmt. Schon bald scheinen ihre alten Träume nicht mehr so verlockend, wie sie es einst waren, und ganz neue Sehnsüchte zwingen sie zu einer schweren Entscheidung.

Über die Autorin: Als Tochter eines Germanisten und einer Buchhändlerin wurde Lenya Elrick (geboren 1990 in Düsseldorf) schon früh an das Wunder des geschriebenen Wortes herangeführt. Doch erst drei Jahrzehnte später und nach einem Umweg über die Medizin schrieb sie 2021 ihren Debütroman. Sie verliebte sich in das Fantasy-Genre, erlernte für eine ihrer Buchreihen sogar das Bogenschießen. Inzwischen hat die zweifache Mutter fünf Romane verfasst und ihre Obsession zum Beruf gemacht. Gemeinsam mit ihrer Familie lebt sie in der Nähe von Hamburg.

"Unter Schwestern" von Sophie Edenberg, Thriller / Familiendrama, (Österreich)

Über das Buch: Der Roman erzählt die spannungsgeladene und berührende Geschichte über das schwierige Verhältnis eineiiger Zwillingsschwestern und beleuchtet die Frage, wie weit man gehen darf, um die Menschen zu beschützen, die man liebt. Ihr Leben lang haben Amelie und Franziska alles miteinander geteilt: die Hobbys, die Freundinnen, sogar die Vorliebe für gewisse Männer. Für ihre Schwester würde Franziska alles tun. Und so zögert sie auch nicht, als Amelie eines Tages bei ihr auftaucht und sie darum bittet, für ein paar Tage ihre Identität zu tauschen. Doch Amelie verheimlicht etwas, das spürt Franziska sofort. Liegt ihr seltsames Verhalten wirklich nur an den Eheproblemen mit ihrem Mann Konstantin, oder geht es um etwas ganz anderes? Noch bevor der Tausch rückgängig gemacht werden kann, verschwindet Amelie spurlos. Als kurz darauf dann auch noch eine gemeinsame Jugendfreundin ermordet aufgefunden wird, die in Konstantins Firma ein Praktikum absolviert, überschlagen sich die Ereignisse und Franziska gerät zunehmend in das Visier der Ermittler.

Über die Autorin: Die promovierte Juristin Sophie Edenberg (geboren 1989), wohnt mit ihrem Lebenspartner in Wien. Schon in ihrer Jugend war sie eine bekennende Leseratte und verfasste mit großer Begeisterung Kurzgeschichten. Daher war für Sophie Edenberg schnell klar, dass das Schreiben einmal einen großen Stellenwert in ihrem Leben einnehmen wird. Den Traum vom ersten eigenen Roman erfüllte sie sich im Jahr 2020 mit ihrem Debüt "Komm (nicht) zurück". Weitere Veröffentlichungen folgten binnen kurzer Zeit und begeisterten viele Tausende von Leser:innen. Einer bunt zusammengewürfelten Patchwork-Familie entstammend, gilt ihr schriftstellerisches Interesse vor allem dem Abenteuer Familie und der Beleuchtung komplexer zwischenmenschlicher Beziehungen. Sophie Edenberg schreibt mitreißende Thriller und Dramen, die Einblicke in das Leben in Österreich geben und sich durch vielschichtige Charaktere und spannende Wendungen auszeichnen.

"HADES ACADEMY: so bezaubernd wie gefährlich" von Everly Sheehan, Romantasy, (Nordrhein-Westfalen, Deutschland)

Über das Buch: Elaras Leben gleicht der Hölle, seitdem sie erfahren hat, dass sie an der Hades Academy ausgebildet werden soll, um das Gleichgewicht zwischen Ober- und Unterwelt zu bewahren. Zwischen mystischen Legenden, magischen Wesen und talentierten Götternachfahren verfolgt Elara jedoch einen Plan: ihre Schwester ausfindig machen, die ein Jahr zuvor die Akademie betreten hat und seitdem spurlos verschwunden ist. Trotz aller Warnungen bricht sie dafür die oberste Regel: Gehe niemals einen Deal mit einem Hadessohn ein! Sie gerät in den Bann von Alexian und Cyprian. Während ausschweifender Mitternachtspartys und nächtlicher Erkundungstouren durch das Schloss wachsen ihre Gefühle zu den beiden, doch je näher sie den unwiderstehlichen Halbgöttern kommt, desto größer wird die Gefahr. Und schon bald wird klar, dass die Hades Academy nicht nur einen legendären Ruf genießt, sie hütet auch dunkle Geheimnisse, die Elara in den Abgrund stürzen könnten. Die Romantasy Romane der "Hades Academy"-Reihe sind eine atemberaubende Neuinterpretation des griechischen Mythos.

Über die Autorin: Everly Sheehan ist das Pseudonym einer deutschen Autorin, die aus einem Ort stammt, der angeblich nicht existiert - Bielefeld. Sie studierte Germanistik und Pädagogik, bevor sie sich ganz dem Schreiben widmete. Mit dem Erscheinen mehrerer Romane bei Verlagen und im Self Publishing erfüllte sich ihr großer Traum und seither kann sie sich nicht vorstellen, je wieder mit dem Schreiben aufzuhören. Da auch die Liebe magisch und unerklärlich ist, begann sie, Romantasy Romane zu schreiben, die atemberaubend sinnlich, romantisch und einen Hauch düster sind.

Über die drei Finalist:innen und deren Titel auf der Shortlist des Kindle Storyteller X 2023:

"Dunkle Wolken am Beziehungshimmel: Wenn Mama und Papa streiten" von Bella und Chrisch Leisten, Ratgeber, (Nordrhein-Westfalen, Deutschland)

Über das Buch: In dem Beziehungsratgeber begleiten Leser:innen ein fiktives Elternpaar, das sich voneinander distanziert und immer wieder in Konflikte gerät. Die Leser:innen erleben ihre Auseinandersetzungen und sind hautnah dabei, wenn das Elternpaar in der Paartherapie seine Probleme angeht. In persönlichen Interviews gewähren die beiden Autoren und Paartherapeuten Einblicke in ihre therapeutische Herangehens- und Handlungsweise. Zusätzlich bietet das Buch Tipps und Übungen, um die eigene Beziehung zu harmonisieren und zu stärken. Diese Hilfestellungen unterstützen dabei, aus dem wiederkehrenden Muster von Angriff und Verteidigung auszubrechen.

Über die Autoren: Bella und Chrisch Leisten sind erfahrene systemische Therapeuten, Paartherapeuten, Unternehmensberater und erfolgreiche Autoren. Seit 15 Jahren praktizieren sie in eigener Praxis und begleiten Einzelpersonen, Paare, Familien und Unternehmen. Ihr erstes Fachbuch wurde als Ergebnis von drei Jahren intensiver Arbeit 2020 in einem angesehenen Verlag veröffentlicht. Diese Erfahrung hat beide dazu inspiriert, unterstützende und kreative Ratgeber für Paare zu schreiben. Ihr Ziel ist es, liebenden Menschen zu helfen, die oft turbulenten Phasen einer Beziehung souverän zu meistern.

"Hubi Dubi Abenteuergeschichten - Band 1: Inspirierende Vorlesegeschichten für Kinder ab 3 Jahren" von Sebastian Metz und Lena Dietz, Kinderbuch, (Rheinland-Pfalz, Deutschland)

Über das Buch: Die "Hubi Dubi Abenteuergeschichten" sind für Kinder ab drei Jahren geeignet und erzählen von den spannenden Entdeckungen des kleinen Abenteurers Hubi Dubi und seinem Freund Vögelchen. Das Buch enthält drei Geschichten, die unterschiedliche Themen kindgerecht vermitteln: "Die Pflege am Krankenbett" dreht sich um Mitgefühl und Freundschaft. "Der Baumhausbau" hebt die Bedeutung von Teamarbeit hervor und "Die fleißige Honigbiene" betont den Wert von Fleiß und Verantwortung. Mit Unterstützung einer Sonderpädagogin und der Gehörlosengemeinschaft wurden zudem auf dieser Grundlage die "Hubi Dubi Kindergebärdenbücher" entwickelt. Diese eignen sich sowohl zum Vorlesen als auch zum spielerischen Erlernen von Gebärden der Deutschen Gebärdensprache (DGS). Zielgruppe dieser Bücher sind insbesondere Kinder mit Hör- oder Sprachbeeinträchtigungen, aber auch alle anderen, die Freude am Entdecken neuer Kommunikationsformen haben.

Über den Autor: Sebastian Metz wurde am 01.04.1997 geboren und ist damit ein echter Aprilscherz. Nach seinem Abitur in der Nibelungenstadt Worms startete er zunächst orientierungslos in sein BWL-Studium. Was als Notfallplan begann, entwickelte sich zu einem Masterabschluss in Digitalem Management. Heute berät Sebastian hauptberuflich Banken und Finanzdienstleister. Kein Job, in dem er seine Kreativität voll und ganz ausleben kann. So kam er auf die Idee, nebenberuflich Kinderbücher zu schreiben. Die Idee Hubi Dubi ist für Sebastian Metz aber nicht nur irgendein Kinderbuch, sondern hat einen emotionalen Wert. Denn alle Geschichten hat sich sein Vater für ihn ausgedacht, als er selbst noch ein kleiner Junge war. Was vor 25 Jahren mit einem Kinderkassettenrekorder aufgenommen wurde, ist nun in den Hubi Dubi Büchern erstmalig verschriftlicht. Das Ziel: Die Geschichten sollen nicht auf dem Dachboden verstauben, sondern in den Herzen vieler Kinder weiterleben.

"Aus der Hölle in die Höhle und zurück" von Marco Peters, (Nordrhein-Westfalen, Deutschland)

Über das Buch: Von schwindelerregenden Höhen bis zu erschütternden Tiefen - "Aus der Höhle in die Hölle und zurück" ist mehr als nur ein Business-Buch. Es ist ein unverblümtes und emotionales Zeugnis der Unternehmerreise, angefangen von den beängstigenden Unsicherheiten während der Corona-Krise, bis zu den glorreichen Momenten in der TV-Show "Die Höhle der Löwen" und dem was danach alles wirklich geschah. Das Buch bietet eine 360-Grad-Perspektive auf das Leben eines leidenschaftlichen Unternehmers, inklusive der Fehler, der Lektionen und der unerwarteten Wendungen, die dazugehören. Doch es geht noch tiefer. Neben den beruflichen Höhen und Tiefen gewährt Marco Peters Einblicke in sein Privatleben, die inneren Kämpfe und die schmerzhaften Entscheidungen, die letztlich seine Reise prägten. Ob für angehende Unternehmer:innen, erfahrene Geschäftsmänner und -frauen oder Menschen, die sich für die echten Geschichten hinter den Erfolgsfassaden interessieren - dieses Buch wird seine Leser:innen berühren, inspirieren und vielleicht sogar ihr eigenes Handeln in Frage stellen lassen.

Über den Autor: Marco Peters (geboren 1972) ist leidenschaftlicher Unternehmer. Zunächst fand er nach einem Abschluss in Betriebswirtschaftslehre seinen Weg ins Lean Management. Doch schon bald spürte er, dass dies nicht seine wahre Berufung war. Im Jahr 2010 wagte er den mutigen Schritt in die Selbstständigkeit und gründete seinen eigenen Food Truck, spezialisiert auf Currywurst. Dieser Schritt erwies sich als Wendepunkt in seinem Leben. Seine Currywurst wurde zur besten in ganz Nordrhein-Westfalen gekürt und brachte ihm sowohl Höhen als auch Tiefen in seinem Leben. Ein besonderer Höhepunkt seiner Karriere war die Teilnahme an der TV-Sendung "Die Höhle der Löwen". Dort erhielt er Standing Ovation für seinen Pitch, der als einer der emotionalsten in der Geschichte der Show gilt. Danach brach er alle Verkaufsrekorde bis auch hier alles eine Wende nahm. Diese intensive Reise, geprägt von privaten und beruflichen Höhen und Tiefen, inspirierte ihn zur Veröffentlichung seines ersten Buches "Aus der Hölle in die Höhle und zurück", das überwältigende Resonanz erhielt.

Über Kindle Direct Publishing (KDP)

Kindle Direct Publishing (KDP) ist der schnelle, einfache und kostenlose Self-Publishing-Service von Amazon für E-Books, Taschenbücher und gebundene Bücher. Autor:innen und Verleger:innen können mit KDP Bücher in den Kindle-Store hochladen und Kindle-Kund:innen weltweit über Kindle eReader, Fire Tablet, iPad, iPod touch, iPhone, PC, Mac und Geräte auf Android-Basis erreichen. Dabei werden Autor:innen bei KDP mit bis zu 70 % an den Einnahmen beteiligt und behalten die volle Kontrolle sowie die Urheberrechte am Buch. Weitere Informationen und Teilnahmebedingungen unter: kdp.amazon.com.

