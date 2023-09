ERINNERUNG: AK Pressekonferenz MORGEN - EU-Lieferkettengesetz

Win-Win Situation für Europa und den globalen Süden

Wien (OTS) - Das EU-Lieferkettengesetz will Menschenrechte und Umweltschutz entlang globaler Lieferketten stärken und Unternehmen in die Pflicht nehmen. Doch welche Auswirkungen sind für die Wirtschaft zu erwarten? Mit dieser kontrovers diskutierten Frage beschäftigt sich eine aktuelle Studie im Auftrag der AK Wien.

AK Pressekonferenz: EU-Lieferkettengesetz

Weshalb das EU-Lieferkettengesetz eine Win-Win Situation für Europa und den globalen Süden bedeutet, welche Anforderungen erfüllt sein müssen und welche wirtschaftlichen Folgen zu erwarten sind, präsentieren bei einer Pressekonferenz:



Prof. (FH) Dr. Johannes Jäger, Fachhochschule des BFI Wien

Ass. Prof. Dr. Gonzalo Durán, Fundación Sol, Universidad de Chile

Mag. Sarah Bruckner, AK Wien



Sie können die Pressekonferenz auch via Livestream unter https://w.ak.at/eu-lieferkettengesetz mitverfolgen.



Fragen richten Sie bitte via E-Mail an katharina.nagele @ akwien.at



Die Studie von Johannes Jäger (FH des BFI Wien), Gonzalo Durán (Fundación Sol, Santiago de Chile) und Lukas Schmidt (FIAN Österreich) mit dem Titel „Expected economic effects of the EU Corporate Sustainability Due Diligence Directive“ finden Sie ab 26.9.2023 online unter: https://www.ots.at/redirect/arbeiterkammer14





Datum: 26.09.2023, 10:00 Uhr

Ort: AK Wien, Medienraum im Bürogebäude Plößlgasse

Plößlgasse 2, 1040 Wien, Österreich

Url: https://w.ak.at/eu-lieferkettengesetz

