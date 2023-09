IDEALE Barometer 2023 - Menschen in Österreich blicken düster auf die Zukunft

P&B und neunerhaus präsentieren Befragungsergebnisse zu Zukunftsperspektiven und Sorgenstruktur der Menschen in Österreich.

Wien (OTS) - Drei Tage vor der IDEALE Konferenz 2023 präsentierte P&B Agentur für Kommunikation zusammen mit der Sozialorganisation neunerhaus die Ergebnisse der im Vorfeld zur Kommunikationskonferenz durchgeführten Befragung. Durchgeführt wurde die Befragung vom Zielgruppen Büro. Dabei wurden 1.000 Menschen mit Wohnsitz in Österreich zu Werten, Engagement und Sorgen befragt. Die Ergebnisse zeigen vor allem eins: Menschen in Österreich machen sich große Sorgen um Mieten, Teuerung und Zukunftsaussichten.

Die Ergebnisse zeigen eine große Unzufriedenheit in vielen Lebens- und Gesellschaftsbereichen. Während beim 2021 durchgeführten IDEALE Barometer noch 40% der Befragten das Gefühl hatten, dass sich Österreich eindeutig oder eher in die richtige Richtung entwickelt, teilen diesen Optimismus heuer nur noch 14%. Auch der Blick auf die Zukunft hat sich im letzten Jahr nicht verbessert: Sowohl 2022 als auch 2023 blickt nur rund jede*r fünfte Befragte positiv in die Zukunft. Zudem glaubt mehr als jede zweite 2023 befragte Person, dass es die nächste Generation schlechter haben wird als die eigene Generation. Hier ist zu beobachten, dass Männer etwas optimistischer auf die Frage blicken als Frauen, was schon im IDEALE Barometer 2022 zu sehen war.

Die Teuerung bereitet große Sorgen

Sorgen rund um die Teuerung überschatten in einer gestützten Auflistung alle anderen Sorgen. 84% der Befragten geben an, sich Sorgen wegen der Inflation zu machen - damit ist diese Spitzenreiterin. Eine deutliche Mehrheit sorgt sich um Nahrungsmittelpreise (81%), Energiepreise (81%) und Miete bzw. Wohnkosten (73%). Dazu passend reiht sich dazwischen auf Platz vier die Sorge um die steigende Armut in Österreich bei drei Viertel der Befragten ein. Matthias Rohrer (Das Zielgruppen Büro) zieht Bilanz: „Bei den in Österreich lebenden Menschen ist weiterhin Zukunftspessimismus zu beobachten, befeuert durch die Rekordteuerung in Österreich. Die meisten Menschen trauen der Politik aktuell nicht zu, ihnen bei ihren Ängsten und Sorgen beizustehen und tragfähige Lösungen für die Zukunft zu finden.“ Rund neun von zehn Befragten finden, dass die Politik keine Ahnung der Ängste und Sorgen der Menschen hat und sich diese zu wenig um die drängendsten Probleme unserer Zeit kümmern.

Einzelschicksale haben System

Die Sozialorganisation neunerhaus hat tagtäglich mit Schicksalen auf individueller Ebene zu tun. In der Befragung ist auch auf struktureller Ebene zu beobachten, dass der aktuelle Lebensstandard für immer mehr Österreicher*innen unleistbar wird. Mittlerweile befürchtet jede*r Zweite, sich den gewohnten Standard immer weniger leisten zu können. Während die Teuerung jeden Menschen trifft, geht es bei manchem Menschen aber um die Existenzsicherung: Ein knappes Fünftel gibt an, sich große Sorgen zu machen, sich die Miete bald nicht mehr leisten zu können. Für Sozialorganisationen und Zivilgesellschaft ergeben sich aus den Befragungsergebnissen klare Aufträge, so neunerhaus Geschäftsführerin Elisabeth Hammer: "Erstens müssen wir uns mit noch mehr Ideen, Energien und Ressourcen für jene Menschen einsetzen, die akut armutsgefährdet oder wohnungslos sind. Dafür reichen individuelle Notlösungen alleine nicht aus – wir müssen in nachhaltige Lösungen und Erfolgskonzepte auf struktureller Ebene wie ‚Housing First‘ investieren. Zweitens zeigen die Daten, dass sich existenzielle Nöte nicht auf wenige beschränken. Als Sozialorganisationen und in der Zivilgesellschaft sind wir angehalten, die Sorgen der Breite der Gesellschaft aufzugreifen, passgenaue Antworten zu entwickeln und diese an Politik und Verwaltung zu vermitteln. Drittens können wir mit unserer Arbeit darauf hinwirken, dass nicht Spaltung und Ausgrenzung, sondern gesellschaftlicher Zusammenhalt und Solidarität bestmöglich gelingt – trotz schwieriger Rahmenbedingungen."

Der IDEALE Barometer wurde heuer zum dritten Mal durchgeführt. Der IDEALE Barometer hilft NGOs, öffentlichen Institutionen und sozialen Unternehmen, komplexe Themen zu kommunizieren, die Menschen zu erreichen und zu bewegen.

Der heurige NGO-Kooperationspartner für die IDEALE ist neunerhaus und folgt damit auf GLOBAL 2000 (2022) und Amnesty International (2021). Die IDEALE ist die einzige Kommunikationskonferenz in Österreich, die wertebasierte Kommunikation ins Zentrum rückt. „Am 28. September gehen wir mit der IDEALE bereits in die dritte Runde. Wir haben mit der Konferenz eine Lücke geschlossen und freuen uns, auch in Zukunft Idealist*innen für Ideenaustausch und Inspiration für eine bessere Welt zusammen zu bringen“, so Stefanie Grubich, Managing Partnerin bei P&B Agentur für Kommunikation.

