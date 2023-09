20. Ausgabe der Ingram Micro TOP als fulminantes Messeerlebnis

Österreichs größte ITK-Fachhandelsmesse überzeugt mit neuem Besucherrekord

Wien (OTS) - Die Ingram Micro TOP23 begeisterte unter dem Motto „Tradition X Innovation“ am 21. September 2023 in der neuen Location, der Marx-Halle Wien, mit über 80 Ausstellern und einem neuen Besucherrekord. Viele Highlights sowie beste Netzwerkmöglichkeiten, spannende Innovationen und ein vielfältiges Infotainment-Programm ließen das 20. Jubiläum zu einem vollen Erfolg werden.

Ingram Micro präsentierte am 21. September mit über 80 namhaften Ausstellern der IT- und Telekommunikationsbranche, inklusive Education-Equipment-Experten, auf Österreichs größter ITK-Fachmesse, der Ingram Micro TOP, einen Überblick über die aktuellen Innovationen und Trends. Aufgrund des steigenden Interesses von Herstellern und Partnern sowie des Jubiläumsjahres wurde mit der Marx-Halle in Wien ein neuer Veranstaltungsort gewählt, der nicht nur beste Anbindung, sondern mit 8.000 m2 auch wesentlich mehr Platz und Möglichkeiten bietet. Fachbesucher erhielten einen exklusiven Einblick in die Neuigkeiten am Markt und konnten in direkten Austausch mit den zahlreichen Anbietern aus den Bereichen Hardware-, Software-, Cloud- und Solution u. a. treten. Zukunftsweisende Trends und News wurden zum Beispiel in der neuen Solutions-Area live vor Ort in Action und zum Anfassen erlebbar gemacht. Das Experten-Team von Ingram Micro informierte aus erster Hand über viele spannende Themen wie Finanzierungsmöglichkeiten, Cyber Security-, Cloudlösungen oder das mannigfaltige One-Stop-Shop-Konzept. Darunter auch die offizielle Vorstellung des Partner2Partner-Portals. Mit diesem Service sollen Partner zukünftig in ihrem Daily Business noch besser unterstützt werden und haben dadurch u. a. die Möglichkeit, Kompetenzen untereinander auszutauschen und gemeinsam davon zu profitieren. Außerdem standen die Experten von Ingram Micro Fachbesuchern und Presse für ausführliche Gespräche zur Verfügung. Des Weiteren fanden die neuen Silent Keynote-Bereiche regen Zulauf, wo verschiedenste hochkarätige Vorträge aus dem Portfolio von Ingram Micro und deren Partnern von C wie Cloud bis Z wie Finanzierung abgehalten wurden. Erstmalig auf der TOP konnten Besucher den Meinungen von Experten aus dem Cloud-Sektor einer hochspannenden Podiumsdiskussionsrunde zum Thema „Chancen und Risiken von Künstlicher Intelligenz“ lauschen. „Die Marx-Halle als neuer Veranstaltungsort stellte sich als optimale Wahl heraus, um die 20. Ausgabe der Ingram Micro TOP und Networking mit den wichtigsten Branchenvertretern zu feiern sowie ein State-of-the-Art-Messeerlebnis zu bieten“, freut sich Adolf Markones, Executive Managing Director Ingram Micro Österreich.



Viele Highlights im Jubiläumsjahr

Gemäß dem Motto „Tradition trifft Innovation“ wurden, neben bewährten Highlights, auch zahlreiche neue Schwerpunkte gesetzt. Im Fokus stand Ingram Micro Xvantage™, Webshop und digitale Experience-Plattform des ITK-Distributors, u. a. mit dem Ingram Micro Xvantage – E-Scooter Race Track, wo Besucher die schnellste Runde absolvieren konnten. Besonders stark vertreten und prominent durch Bildungsvertreter besucht, war heuer der EDUC8-Bereich. In den Klassenzimmern der Zukunft, aber auch in Vorträgen und Workshops, erhielten interessierte Schulleitungen und Lehrende der Primar- und Sekundarstufe Einblick in Theorie und Praxis am Schulstandort in den Bereichen digitaler Grundbildung und MINT. Das abwechslungsreiche Info- und Entertainment-Programm, moderiert von Elke Rock und Olivia Peter, sowie die verschiedensten Kulinarik- bzw. Action-Stationen und zahlreiche Gewinnspielmöglichkeiten boten Besuchern ein gelungenes Messeerlebnis.

Die abschließende Best Contact-Party als größtes Networking-Event des ITK-Sektors lud zu coolem Sound mit den Bad Powells und DJ Steve Nick, aber auch zum Besuch der zweistöckigen Edelweiß-Alm oder einem Spiel am Airhockey- oder XXL-Tischfußballtisch und bildete einen gelungenen Ausklang.

