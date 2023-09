Anpfiff! Österreichs Frauen ÖFB-Team und ADMIRAL freuen sich auf Rekordkulisse gegen Frankreich

Gumpoldskirchen (OTS) - Die Vorfreude steigt: Am kommenden Dienstag, 26. September wartet im Viola Park für Österreich nicht nur der Heimspiel-Auftakt zur UEFA Women’s Nations League, sondern gegen Frankreich auch ein prestigeträchtiges und packendes Duell. ADMIRAL drückt als Matchday Presenter beim bestbesuchten Frauenfußballspiel Österreichs vor eigenem Publikum ganz fest die Daumen.

Es wird eine Kulisse, die man so noch nicht bei einem Heimspiel der Österreichischen Frauen-Nationalmannschaft gesehen hat: Für den Heimspiel-Auftakt gegen Frankreich am anstehenden Dienstag, 26. September (Anpfiff bereits um 18:30 Uhr) darf man sich im Viola Park in Wien auf tausende ZuschauerInnen freuen, welche die bisherige Rekordmarke von 3.600 Fans um ein Vielfaches übertreffen werden. Die Beginnzeit wurde diesmal extra früher angesetzt, um dadurch so vielen Familien mit Kindern einen Stadionbesuch in einer angenehmen Atmosphäre zu ermöglichen - und dieses Angebot wird, wie man am Zuspruch im Vorfeld merkt, auch gerne angenommen!

Österreichs Frauen dürfen damit auf eine prächtige Kulisse und tolle heimische Unterstützung im Top-Spiel gegen Frankreich bauen: Gegen die Vorjahres-Halbfinalistinnen der EURO in England wird eine starke Leistung benötigt, doch mit der Vorfreude im Hinterkopf steigt auch die Motivation aller Beteiligten nur weiter an. Nach dem Gruppenauftakt zur UEFA Women’s Nations League in Norwegen am Freitag (1:1) wird das ÖFB-Frauen-Nationalteam am 2. Spieltag erneut alles geben, um den Fans auf den Rängen (und via Livestream im ORF) Freude zu bereiten.

ADMIRAL wird bei diesem Highlight des österreichischen Frauenfußballs als Matchday Presenter auftreten und der erwarteten Rekordkulisse rund um den Viola Park ein umfangreiches Programm bieten.

Bereits vor dem Anpfiff der Partie warten auf die Fans dabei beim ADMIRAL Eventmobil vor der Osttribüne des Stadions diverse Aktionen: Neben der Verteilung von ADMIRAL Wettguthaben können sich die Besucher bei den zahlreichen Mitmachstationen (Wuzzler, ADMIRAL „Sitzkick“) auf die bevorstehenden 90 Minuten einstimmen und beim ADMIRAL Glücksrad attraktive Preise gewinnen.

Zudem werden neben der Ligamanagerin der ADMIRAL Frauenbundesliga und Ex-ÖFB-Teamspielern Carina Wenninger auch Nadine Prohaska, Laura Wienroither, sowie einige Spielerinnen der Teams der ADMIRAL Frauenbundesliga dem Eventmobil einen Besuch abstatten und für Foto- und Autogrammwünsche zur Verfügung stehen.

Während der Pause verlagert sich der Fokus dann auf das Spielfeld: Dann kommt der ADMIRAL T-Shirt-Booster zum Einsatz, mit dessen Hilfe insgesamt 250 Fanshirts vom grünen Rasen aus in die Fanmenge katapultiert und somit verteilt werden.

Jürgen Irsigler, Geschäftsführer ADMIRAL Sportwetten: „Unsere Partnerschaft mit dem ÖFB-Frauen Nationalteam hat im Jahr 2017 mit der erfolgreichen Europameisterschaft gleich mit einem Highlight begonnen. Der Frauen-Fussball hat sich seither in den letzten Jahren großartig weiterentwickelt und wir begleiten diesen Weg als aktiver Partner mit großem Engagement. Deswegen macht es uns sehr stolz, dass wir bei diesem weiteren Highlight als Matchtag-Presenter dabei sind und den Fans bei dieser Rekordkulisse in und rund ums Stadion mit verschiedensten Event-Aktionen das Stadion-Erlebnis unterhaltsam abrunden können.“



Teamchefin Irene Fuhrmann: „So wie es eine Belohnung für unsere konstanten Leistungen der letzten Jahre ist, dass wir in der neugeschaffene UEFA Women´s Nations League in der Liga A auf die besten Teams Europas treffen, so ist das Heimspiel im Viola Park gegen Frankreich eine Belohnung für die Spielerinnen und den Betreuerstab. Wir freuen uns auf eine ganz besondere Stimmung in Wien und die Tatsache, dass wir auf die Unterstützung von mindestens 7000 Zuschauer:innen zählen dürfen, lässt die Vorfreude ungemein steigen. Gemeinsam mit unserem Partner und Match-Presenter ADMIRAL freuen wir uns auf ein besonderes Länderspiel im Viola Park.“



ADMIRAL, Tochtergesellschaft und operative Dachmarke des weltweit tätigen Gaming-Technologiekonzerns NOVOMATIC, ist österreichweit einer der größten Sportsponsoren und engagiert sich sowohl im Spitzen- als auch Breitensport. Im Jahr 1991 gegründet, ist ADMIRAL Sportwetten GmbH seit 2021 Sponsor der 1. und 2. Österreichischen Bundesliga und seit 2023 auch Bewerbssponsor der Österreichischen Frauenbundesliga. Darüber hinaus unterstützt ADMIRAL mehr als 300 Sportvereine, -verbände und -veranstaltungen und ist landesweit passionierter Partner des Sports.

