Embed ab heute auf der IAAPA Expo Wien: Unterstützung für Freizeitparks (FEC) beim Übergang zu bargeldlosen Lösungen

Wien (OTS) - In Österreich und in ganz Europa wächst der Sektor der Family Entertainment Center (FEC),. In Europa setzt sich der bargeldlose Zahlungsverkehr nur langsam durch. In einer Studie aus dem Jahr 2023 stellt die Europäische Zentralbank fest, dass Bargeld zwar nach wie vor das am häufigsten verwendete Zahlungsmittel in der Region ist, aber 55 % der befragten Verbraucher lieber mit Karte oder anderen bargeldlosen Zahlungsmitteln bezahlen. 22 % bevorzugen immer noch Bargeld. Embed, der Anbieter von Cloud-basierten, bargeldlosen Lösungen für die Vergnügungs-, Unterhaltungs- und Freizeitindustrie, ist mit SaaS-Lösungen ausgestattet, um diese Lücke zu schließen. Das Embed-Team wird auf der IAAPA Expo Europe vom 26. bis 28. September im Messe Wien Exhibition & Congress Center in Wien, Österreich, vertreten sein.

"Der europäische Markt ist reif für den vollständigen Übergang von traditionellen zu bargeldlosen Zahlungsmitteln", sagt Renee Welsh, CEO von Embed. "Wir haben das Glück, bei dieser Gelegenheit an vorderster Front zu stehen und das Vertrauen der größten Akteure in Europa zu genießen." Embed arbeitet bei der Entwicklung seiner Lösungen mit Branchenführern und Technologietitanen wie Amazon Web Services (AWS), Apple und Google zusammen und greift auf die Pilottechnologie dieser Unternehmen zurück, um zu testen, wie die neuesten Innovationen auf FECs angewendet werden können.

Seit ihrer Einführung im Jahr 2019 ist die Mobile Wallet die einzige von Apple und Google zertifizierte Marke, die nicht aus dem Banken-, Finanz- oder Treuebereich stammt. Diese virtuelle Spielkarte befindet sich in der Apple Wallet oder Google Pay des Kunden - ohne zusätzlichen App-Download. In diesem Jahr unterstrichen die Ergebnisse von Embed-Kunden die Bedeutung von SaaS-Lösungen wie der Mobile Wallet für die Steigerung der FEC-Umsätze:

FEC-Betreiber zeigen die gleichen durchschnittlichen metrischen Ergebnisse bei der Nutzung von Mobile Wallet: der Aufladewert ist 5x so hoch wie der von Bargeld, mit einem durchschnittlichen Mobile Wallet-Aufladewert von $50,57 - ein enormer Sprung von $31,95 Aufladewert, wenn Gäste eine Kreditkarte zum Aufladen ihrer Spielkarte verwenden. Da 60 % der Mobile-Wallet-Aufladungen außerhalb des Geländes stattfinden, bevor der Kunde den FEC betritt, sind diese Ergebnisse von großer Bedeutung. Das Aufladen auf dem Handy schützt die Gäste vor dem Risiko, ihre Spielkarten zu verlieren, und ermöglicht es ihnen, dank der sicheren mobilen Verschlüsselungstechnologie viel Geld aufzuladen.

Embed geht noch einen Schritt weiter und wird in Kürze seine Top 100 FEC-Liste veröffentlichen, in der die besten FECs der Welt aufgeführt sind. Neben der preisgekrönten Mobile Wallet und STATS wird Embed seine integrierten Hardware- und Softwarelösungen wie KIOSK+ und TOOLKIT vorführen sowie Spielkarten und tragbare Medien im Bling Showcase präsentieren.

