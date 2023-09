Autovolksbegehren durch Momentum Institut bestätigt: „Kosten für Autofahrende über alle Maße gestiegen!“

Die Studie des gewerkschaftsnahen Instituts zeigt auf, dass die Ausgaben für Haushalte mit Autos seit 2019 um ein Viertel gestiegen sind.

Wien, (OTS) - Das Momentum Institut veröffentlichte gestern eine Studie, nach der die Ausgaben für Haushalte ohne Autos in den letzten vier Jahren um 12 % gestiegen sind; Haushalte mit einem Auto müssen aber heute 23 % mehr ausgeben. Waren es zu Beginn dieses Zeitraums noch 570 Euro monatliche Kosten für einen Wagen so sind es jetzt schon 714 Euro im Durchschnitt. Dagegen seien die Kosten für öffentliche Verkehrsmittel kaum, die für die Anschaffung eines Fahrrades mit 13 % deutlich weniger als die Inflation (23 %) gestiegen. Die Studie zeigt auch auf, dass ein erheblicher Teil der Menschen in Österreich nicht auf das Auto verzichten können.

„Selbst das kritische Gewerkschaftsinstitut stellt die außergewöhnliche Belastung der Autofahrer fest. Es ist einfach ein Faktum, dass viele Familien in Österreich auf ihr Auto angewiesen sind, und das sind oft genug Menschen, die auf jeden Cent schauen müssen!“, sagt Gerhard Lustig, der Initiator des Autovolksbegehrens. Die Hauptforderung des Volksbegehrens ist die steuerliche Entlastung der Autofahrer. „Wir liegen nach den Belgiern auf dem traurigen zweiten Platz der teuersten EU-Länder für Autofahrer. Unser Nachbar Deutschland ist um ein Viertel billiger als Österreich! Wir wollen die politisch Verantwortlichen auf die Probleme der Menschen hinweisen und freuen uns natürlich, wenn wir durch diese Studie bestätigt werden.“, so Lustig weiter.

Jede Stimme für das Autovolksbegehren zählt!

Unterstützer des „Autovolksbegehrens - Kosten runter“ können im nächsten Gemeinde- oder Magistratsamt sowie mit Handy-Signatur, kartenbasierter Bürgerkarte, ID Austria oder EU Login online unterschreiben. Werden die nötigen 100.000 Unterschriften erreicht, muss das Parlament das Anliegen behandeln. Gerhard Lustig: „Wir haben schon bisher viel Unterstützung bekommen und wir hoffen, dass wir sehr viele Menschen für unser Anliegen gewinnen können.“

Weitere Informationen und Bilder zum kostenfreien Download, sowie den Link zur Unterzeichnung der Unterstützungserklärung finden Sie unter der eigens eingerichteten Website www.autovolksbegehren.at





